Takto recitoval Michal Dočolomanský pred dvadsiatimi rokmi na koncerte Úsmev ako dar báseň, ktorú zložil Milan Rúfus pre túto príležitosť. Dnes oslavuje benefičný koncert Úsmev ako dar už 40 rokov a divákom vyrazí dych silnými a emotívnymi hudobnými zážitkami. Sledovať ho môžete na Jednotke na Štedrý deň.

Modlitba odpustenia aj Nájdeme raj

Famózna Mária Čírová naspievala skladbu z pera Daniela Heviera, ktorá sa volá Modlitba odpustenia a rieši obrovskú traumu v živote detí, ktoré končia v Centrách pre deti a rodiny.

„Veľmi sa teším, že tou svojou troškou viem prispieť k tomu, aby sme na detských tvárach vyčarovali úsmev. Dúfam, že každý divák pocíti to teplo domova, tú vďačnosť, keď sa obzrie okolo seba a uvedomí si, čo všetko v živote má. Mnoho detí, ktoré sú v hľadisku, vnímajú a vážia si najmä tie maličkosti, ktoré sú pre nás samozrejmosťou,“ opísala svoje pocity z vystúpenia speváčka Mária Čírová.

Mária Čírová Zdroj: Úsmev ako dar

Nájdeme raj je zasa názov mimoriadne motivujúceho hitu mladého talentovaného chovanca CDR Michalovce, Daniela Jana, ktorá nadchla aj známeho rapera Majselfa, ktorý ju naspieval s ním.

„S Úsmevom ako dar spolupracujem už veľa rokov. Keď mi zavolali, že majú takúto skladbu a či by som do toho nešiel, bol som zvedavý. Musím sa však priznať, že keď som si ju vypočul, veľmi ma zasiahla a inšpirovala. S Dankom sme sa spoznali osobne až v štúdiu, autorom hudby aj textu je Danko, ale spolu sme to dotiahli a verím, že na skladbe cítiť, že vznikla veľmi organicky,“ priblížil Majself.

Majself a domovák Daniel Jano spolu naspievali nový hit Zdroj: Úsmev ako dar

Na koho ešte sa môžeme tešiť tento rok?

Za tie roky vystúpilo na koncerte veľké množstvo umelcov, aj takých ktorí už nie sú medzi nami ako Michal Dočolomanský, Marián Kochanský, Miro Žbirka, či takých, ktorí s koncertom rástli ako Darinka Rolincová. Tento ročník sa k nim okrem Márie Čírovej a Majselfa pridajú aj hviezdy ako Fragile, Ego, Peter Lipa, Laci Strike, Cigánski diabli, Sľuk a mnoho ďalších.

Výťažok zo zbierky, ktorá je súčasťou benefičného koncertu putuje každoročne na rozvojové a vzdelávacie aktivity pre deti v detských domovoch, náhradných a ohrozených rodinách. „Rodín v núdzi neustále pribúda a zvyšujúca sa inflácia pridáva na obavách nám všetkým. Sme preto nesmierne vďační za každú finančnú pomoc, ktorú následne vieme distribuovať tam, kde je najviac potrebná tak, aby rodiny a deti v núdzi nezostali túto zimu bez jedla, či tepla,“ hovorí Štefan Adamjak, výkonný riaditeľ Úsmev ako dar.

Esemesku v tvare DMS USMEV na číslo 877 možno zaslať už teraz, nielen počas sledovania koncertu. Cena jednej DMS je 2 eurá v sieti všetkých operátorov.

Viac informácií nájdete na www.usmev.sk .

Ilustračné foto Zdroj: Úsmev ako dar

Celé znenie básne Motlitba pri zastudenom hniezde od Milana Rúfusa:

Domováci, domováčky

Zastudené hniezda lásky

Naše dielo súdia.

Vráťme im ich Zlatovlásku-

Odtúlanú ľudskú lásku, kým sme ešte ľudia.

Kým sme ešte trochu celí,

Kým sme v sebe neumreli,

Kým v nás dýcha duša.

Vráťme lásku jeho deťom.

V čase pre ňu nedozernom

Boh nás nimi skúša.

Domováčky, domováci.

Nehniezdení Boží vtáci,

Jeho syn v nich ožil.

Domováci, domováčky.

Zastudené hniezdo lásky

Našu vinu súdi.

Vráťme im tú lásku, vraťme,

Lebo raz tu všetko spadne.

V celom svete, svete na dne,

Nebude už ľudí.

Domováci, domováčky.

Poďme hľadať Slovo Lásky.