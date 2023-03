Na dôchodok by ste sa mali pripravovať od prvého zamestnania. Platí totiž pravidlo, že čím viac času máte, tým menej peňazí vás stojí napĺňanie finančných cieľov. „Dôchodkovým cieľom každého by mala byť finančná sloboda, pri ktorej máte dostatok peňazí a môžete tráviť voľný čas podľa svojich predstáv. Realita je však odlišná. Penzisti majú síce dostatok času, no na vytúžené aktivity im chýbajú peniaze,“ hovorí Karol Kovalík z PARTNERS. Potvrdzuje to nakoniec aj prieskum agentúry Focus pre Nadáciu PARTNERS z roku 2019, kde až 75 % opýtaných označilo práve dobrý dôchodok, ktorý si chcú užívať, ako prvoradý sen a túžbu. Ďalším snom je pomôcť finančne rodine, dopriať si cestovanie či kúpiť si vytúžené auto. Čo im bráni v dosiahnutí snov a cieľov? Podľa odpovedí v prieskume je to nedostatok peňazí.

PREČO FINANCIE PLÁNOVAŤ?

Štatistiky hovoria, že každý desiaty dôchodca musí pracovať, aby dokázal pokryť aspoň svoje životné náklady. Podľa odborníka by sa však tomu dalo predísť. „Odpoveďou na spokojný dôchodok vo finančnej istote je osobné finančné plánovanie a efektívne zhodnocovanie úspor,“ vysvetľuje Karol Kovalík. Varuje, aby sa ľudia nespoliehali iba na dôchodok od štátu. Ten im totiž vysnívanú slobodu a dokonca ani zachovaný životný štandard nevie zabezpečiť. Dá sa však dosiahnuť investovaním a zhodnocovaním úspor v II., III. a IV. pilieri.

INVESTUJTE! TAK BY VÁM PORADIL AJ EINSTEIN

Viete čo je ôsmy div sveta podľa Alberta Einsteina? Zložený úrok. Berie totiž do úvahy vplyv úroku z úrokov a času na vklad. Takto funguje investovanie a príprava na dôchodok v rámci II., III. aj IV. piliera. „Aktuálne najefektívnejšia forma zhodnocovania peňazí sú takzvané ETF fondy. Podľa cieľa investovania a dĺžky investičného horizontu sa investovaná suma efektívne rozdeľuje medzi jednotlivé triedy aktív, teda do akcií, dlhopisov a prípadné alternatívne investície, ako napríklad realitné fondy,“ vysvetľuje odborník.

AKO SI ZABEZPEČIŤ TISÍCKU NAVYŠE K PENZII OD ŠTÁTU

Na to, aby ste mohli poberať rentu 1 000 eur počas 20 rokov, a odchádzate do dôchodku vo veku 65 rokov, potrebujete si nasporiť približne 185 000 eur.

25-ročný človek

Cieľová suma: 185 000 €

Čas sporenia: 40 rokov

Neefektívne odkladanie (sporiace účty, investičné programy so zhodnotením 1 % p. a.): potrebujete si odkladať približne 313 € mesačne , čo je pre väčšinu ľudí nereálne.

(sporiace účty, investičné programy so zhodnotením 1 % p. a.): potrebujete si odkladať približne , čo je pre väčšinu ľudí nereálne. Efektívne zhodnotenie (investovanie pri priemernom výnose 7 % p. a.): odkladáte len 70 € mesačne.

35-ročný človek

Cieľová suma: 185 000 €

Čas sporenia: 30 rokov

Neefektívne odkladanie (sporiace účty, investičné programy so zhodnotením 1 % p. a.): potrebujete si odkladať už 440 € mesačne , čo je pre väčšinu ľudí nereálne.

(sporiace účty, investičné programy so zhodnotením 1 % p. a.): potrebujete si odkladať už , čo je pre väčšinu ľudí nereálne. Efektívne zhodnotenie (investovanie pri priemernom výnose 7 % p. a.): odkladáte 150 € mesačne.

45-ročný človek

Cieľová suma: 185 000 €

Čas sporenia: 20 rokov

Neefektívne odkladanie (sporiace účty, investičné programy so zhodnotením 1 % p. a.): potrebujete si odkladať až 696 € mesačne , čo je pre väčšinu ľudí nereálne

(sporiace účty, investičné programy so zhodnotením 1 % p. a.): potrebujete si odkladať až , čo je pre väčšinu ľudí nereálne Efektívne zhodnotenie (investovanie pri priemernom výnose 7 % p. a.): odkladáte až 353 € mesačne.

TIP ODBORNÍKA: NEČAKAJTE, ZAČNITE ČO NAJSKÔR!

Z príkladov jasne vyplýva, že najdôležitejšia premenná je čas. Čím neskôr sa začnete pripravovať, tým drahšia bude príprava na dôchodok. Nebojte sa bezpečného investovania. Investície rastú a aj klesajú, držte emócie na uzde a nechajte čas, nech pracuje vo váš prospech. Mimochodom, každý pokles investície je príležitosťou na nákup, keďže cena akcií je nižšia.