Odskočte si na víkend s profesionálnym sprievodcom do Benátok, do Dubrovníka, či Medžugoria, alebo ku našim susedom do Prahy a do Krakova. Láka vás to na pár dní aj o čosi ďalej? S nami stihnete spoznať napríklad aj nádherný Edinburgh.

Dubrovnícka serenáda

Ani básnik by to nepovedal krajšie...“keď sa necháte zlákať do všetkých dubrovníckych pascí, vôbec to nikdy ľutovať nebudete“. Nádherné mesto ponúka 1940 metrov dlhé hradby, po ktorých vás povedie sprievodca, hlavnú ulicu Stradun, slávnu fontánu a staré domy so záhradami, kde to vonia po citrusoch. Aby vo vás Dubrovník zanechal krásne spomienky, obzriete si ho aj z vrchu Srdž, kde sa vyveziete lanovkou. Z paluby lode ho spoznáte tiež, pričom úžasnou zastávkou bude aj čarovný ostrov Lokrum.



Najbližší termín zájazdu 10.5 – 15.5.2023

Očarujúci Dubrovník. Chorvátsko Zdroj: depositphotos.com

Náš tip:

Pri jezuitskom kostole sa nachádza reštaurácia Kopun, kde sa podáva najlepšia „pašticada“ (dusené hovädzie mäso) a halušky z hľuzovky.

Krakov plný kultúry

Akoby odviate časom je rozprávkové mesto Krakov. Plné ohromujúcich historických pamiatok a atmosféry z časov minulých storočí. Wawelská katedrála vás ohúri svojím zjavom a dovedie vás ku tým najznámejším poľským kráľom, kňazom a politikom. Len tak pozorujte dianie na krásnom námestí Rynek Glowny a stavte sa na miestnej tržnici Sukiennice, v ktorom sa čulo obchoduje už 700 rokov. Nenechajte si ujsť neďaleko Krakova ani soľnú baňu Wieliczka s neuveriteľnými rezbárskymi prácami.



Najbližší termín zájazdu 7.4. - 8.4.2023

Majestátny Wawel v Krakove. Poľsko Zdroj: depositphotos.com

Náš tip:

Pochutnajte si na netradičných jedlách, ako je napríklad račí guláš či pečený zeler s omáčkou z kávových zŕn vo Wentzl, kde spokojní zákazníci jedia už od 18. storočia.



Nepolapiteľné Benátky

Prezrite si historické pamiatky z fascinujúcej minulosti jedného z najzáhadnejších miest na svete. Spoznávanie Benátok vás strhne cez renesanciu, ktorá hýri v celom meste, od námestia Piazza San Marco, Dóžov palác a Baziliku svätého Marka cez slávne mosty, ktoré križujú kanály, až po labyrint uličiek. Prejdite cez Canal Grande a poprechádzajte sa ulicami Dorsodura, kde nájdete odľahlú kaviareň a taliansku klasiku, čím je káva a čerstvé pečivo.



Najbližší termín zájazdu 26.5. – 29.5.2023

Romantické Benátky. Taliansko Zdroj: depositphotos.com

Náš tip:

Pravdepodobne najlepší spôsob, ako vidieť Benátky, je cez meandrujúce kanály a labyrintové vodné cesty. Sadnite do „vaporetto“ (vodné taxi) a užite si mesto z inej perspektívy.

Blažené Medžugorie

Už je to viac ako 40 rokov, čo sa 6 deťom z Medžugoria na juhu dnešnej Bosny a Hercegoviny zjavila Panna Mária. Správy o zjavení spôsobili, že do tohto dovtedy neznámeho mestečka začali prúdiť pútnici. Vaše kroky vás zavedú aj do Mostaru, ktoré žiari svojou architektúrou, uličkami a nádhernou prírodou. Tu vás očarí slávny Starý most cez rieku Neretvu, mešita zo 16. storočia, či ulička Stará Čaršija.



Najbližší termín zájazdu 20.4. – 23.4.2023

Mesto Mostar žiariace na rieke Neretva. Bosna a Hercegovina. Zdroj: depositphotos.com

Náš tip:

A keď už ste pri Jadrane, nevynecháte zastávku ani na Makarskej. Prejdete sa známou promenádou, spoznáte nielen toto vábivé pobrežie, ale dozviete sa o ňom tajnosti, ktoré vie len sprievodca.

Whisky a treska pod Edinburgským nebom

Prechádzka po Royal Mile je dokonalým úvodom do Edinburghu, ktorá vás dostane do jeho pôsobivej atmosféry. Vrcholom každej návštevy je Edinburský hrad týčiaci sa vysoko na hradnej skale. Doprajte si zážitok so škótskou whisky v známom liehovare. Edinburgh má aj svoju temnú históriu a ak ju chcete zažiť, vydajte sa na netradičnú prehliadku Ghost Bus Tour na originálnom autobuse Routemaster, kde sa tím hercov zo všetkých síl pokúsi navodiť strašidelné scény.



Najbližší termín zájazdu 26.04. - 29.04.2023

Edinburgh ako „Atény severu“. Škótsko Zdroj: depositphotos.com

Náš tip:

V známej krčme Last Drop ochutnajte národné jedlo „haggis“. Tí, ktorí hľadajú gurmánske špeciality, môžu vyskúšať reštauráciu The Balmoral, ktorá má svoju hviezdu už desať rokov po sebe.

Bohémia celkom bohémsky

Zažite Prahu znovu a znovu. Nechajte sa obklopiť Staromestským námestím so svetoznámym orlojom, ktorý je od roku 1490 jedným z najstarších na svete a každú hodinu zažíva svoj kúsok slávy. Prejdite cez Karlov most a nahliadnite do majestátnych hradných krás. Vystúpte na vežu Staromestskej radnice a užite si z výšky pražské dláždené uličky, hrad a rieku.



Najbližší termín zájazdu 22.04. - 23.04.2023

Karlov most lákajúci na prechádzky storočiami. Praha Zdroj: depositphotos.com

Náš tip:

Vyvezte sa pozemnou lanovkou na vrch Petřín a potom sa prejdite po zelených chodníkoch na Petřínsku rozhľadňu. Akoby sa pred vami zjavil zmenšený model Eiffelovej veže. A keď ste už tu, preskúmajte bludisko a Štefánikovu hvezdáreň.