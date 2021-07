Vymaľovať si interiér svojpomocne totiž nie je žiadna veda. Stačí zobrať odvahu, nakúpiť farbu a potrebné pomôcky a na maľovanie sa dôkladne pripraviť. Ak sa budete držať týchto praktických rád, môžete sa tešiť na výsledok ako od profesionála.

Venujte čas príprave

Ak aj nie ste zvyknutí písať si nákupné zoznamy, urobte pre tentokrát výnimku. V priebehu maľovania už nebude čas bežať do obchodu po ďalšie štetce alebo farbu. Na zozname pomôcok nesmie chýbať napríklad krycia páska a fólia, pomocou ktorých zakryjete nábytok, podlahu alebo zásuvky.

Váhate, či si na zoznam napísať štetec alebo valček? Rozhodne oba! Štetcom sa vám budú lepšie natierať rohy miestností a priestory okolo vypínačov a zásuviek. S valčekom sa potom môžete vrhnúť na väčšie plochy. K valčeku odporúčame prikúpiť stieraciu mriežku, ktorá slúži na otrenie prebytočnej farby. Vďaka tomu náter nebude po stene stekať a vytvárať nepekné fľaky. A pokiaľ sa chcete vyhnúť akrobacii na rebríku, pripíšte si na zoznam ešte teleskopickú tyč.

Výber správnej farby

Na zozname už máte všetky pomôcky, ale ešte na ňom chýba farba. Voľba odtieňa závisí na vašom vkuse, ale tiež na tom, akú miestnosť budete maľovať. Pomocou svetlých odtieňov môžete miestnosť napríklad rozjasniť a opticky zväčšiť. Tmavé odtiene zasa dodajú na útulnosti. Môžete vyberať z hotových odtieňov farieb Primalex, alebo si svoj vysnený odtieň nechať namiešať v sieti predajní Dom farieb.

Ak plánujete maľovať viac zaťažovanú miestnosť, ako je kuchyňa, chodba alebo detská izba, investujte do umývateľných farieb Primalex Essence, s ktorými vás už nevyvedie z miery, keď sa na stene čoskoro po maľovaní objavia prvé nečistoty. Jednoducho ich totiž odstránite vlhkou handrou. Ešte odolnejšie sú farby Primalex Ceramic, na ktoré môžete bez ostychu vziať aj hubku a saponát.

Než farbu kúpite

Skôr, než vyrazíte na nákup, vypočítajte si, koľko farby spotrebujete. Vôbec nevadí, že v počtoch pokrivkávate. Na webe Primalex si potrebné množstvo jednoducho spočítate pomocou našej kalkulačky. Výdatnosť farby nájdete vždy priamo na obale produktu. Akonáhle máte nakúpené potrebné množstvo farby, môžete sa pustiť do maľovania.

Ako na to?

1. Chcete si ušetriť prácu so sťahovaním a umývaním nábytku? Premiestnite ho do stredu miestnosti a prikryte zakrývacou alebo textilnou sacou fóliou. Zakryť nezabudnite ani podlahu.

2. Rohy, zásuvky, vypínače a podlahové lišty oblepte krycou páskou.

3. Pokiaľ nechcete, aby sa vám nový náter šúpal a tvorili sa na ňom viditeľné mapy, použite penetráciu.

4. Farbu poriadne rozmiešajte a to nielen pred maľovaním, ale aj v jeho priebehu. Farebné pigmenty totiž majú tendenciu usadzovať sa na dne.

5. Pokiaľ maľujete celú miestnosť, začnite stropom. Až potom sa pusťte do maľovania stien. Detaily najskôr natierajte štetcom.

6. Potom môžete štetec odložiť, chopiť sa valčeka a pustiť sa do natierania väčších plôch. Dbajte pritom na to, aby bol valček rovnomerne mokrý od farby, aby vám na stene nevznikali fľaky.

7. Prvú vrstvu náteru nechajte zaschnúť minimálne 6 hodín. Potom aplikujte druhý náter.

8. Po zaschnutí aj druhej vrstvy opatrne odlepte kryciu pásku.

9. S týmto postupom je perfektný výsledok zaručený. Návštevám sa iste nebude chcieť ani veriť, že ste si na maľovanie nepozvali profesionálneho maliara izieb.

Odborník PRIMALEX radí: Nie ste si istí, či je nutné stenu penetrovať? Skúste jednoduchý test – niekoľkokrát prejdite jedno miesto mokrým valčekom. Pokiaľ sa na naň priliepa pôvodná farba, penetráciu rozhodne nevynechajte. Na steny s viac nátermi zvoľte hĺbkovú penetráciu, na nové povrchy potom penetráciu univerzálnu.

Začnite svoj PROJEKT NA VÍKEND

Radi by ste si zvelebili svoju domácnosť, záhradu či balkón? S užitočnými tipmi pripravenými v spolupráci s odborníkmi z Balakrylu a Primalexu sa môžete nechať inšpirovať množstvom skvelých inšpirácií a nápadov na stránke www.Projektnavikend.sk. Či ste už zdatný kutil, amatérsky nadšenec alebo úplný začiatočník, zvládnete ich za jeden víkend, niekedy to stihnete aj za doobedie. Chcete si zrenovovať nábytok, vymaľovať izbu alebo vytvoriť dekoráciu? Vyberte si projekt, ktorý je vášmu srdcu blízky, nakúpte pomôcky a tešte sa na nasledujúce dva dni voľna! Hľadáte pomôcky na zveľadenie príbytku alebo odbornú pomoc? Navštívte predajne DOM FARIEB alebo si nakúpte online na https://domyfarieb.sk/. Tak poďme na to!