Podľa správy Najvyššieho kontrolného úradu sa množstvo plastového odpadu na Slovensku z roka na rok zvyšuje. A hoci máme dostupné možnosti recyklácie, na skládkach končí viac plastového odpadu, než uvádzajú oficiálne štatistiky. Skládka je pritom posledná možnosť, ako naložiť s odpadom a mal by sa sem dostať iba taký, ktorý nie je možné zrecyklovať alebo energeticky zhodnotiť.

Pri porovnaní rokov 2017 a 2019 sa podiel plastových výrobkov a obalov na slovenskom trhu zvýšil až o polovicu a množstvo komunálneho odpadu narástlo viac ako o štvrtinu. Trend v Európskej únii má pritom opačný charakter a produkcia odpadu tu klesá. Môže za to aj neochota triediť odpad či neinformovanosť, ako správne plastový odpad triediť.

Povedzte „nie“ jednorazovým

Plastom sa však nevyhneme a ani to nie je nutné. Ideálnou možnosťou, ako produkovať menej plastového odpadu, je vyhýbať sa jednorazovým plastovým výrobkom. Od budúceho roka sa eliminovanie odpadu očakáva od zálohovania PET fliaš a plechoviek, no aj to vyžaduje zodpovedný prístup od zákazníkov, ktorí ich nakupujú.

