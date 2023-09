Aróma kadidla zmiešaná s vôňou Ománskeho zálivu a blízka exotika na dosah. Nastavte svoj vnútorný kompas a vycestujte na miesto, kde by dnes Adam s Evou, kedysi vyhnaní z raja, našli svoje útočisko. Tu sa zalieva kardamónová káva a spoznáva chuť ťavieho mlieka. Zažívajú púštne dobrodružstvá, kúpe vo vodopádoch, debatuje pri vôni shishe a pozorujú najkrajšie východy aj západy slnka. Omán je jednoducho krajina, kde sa pojem oddych skloňuje vo všetkých pádoch.

Katapultujte sa priamym letom z Bratislavy a Košíc na plážach tajuplného Ománu. Zistite ako chutí miestna kuchyňa, čerstvé kokosy a neodmietnite rybie „bablo“ karí s kurkumou. Vyberte sa hľadať pláže ďaleko od vravu turistov a skúste pozorovať krajinu zo sedla koňa či bicykla. Naštartujte džípy a piknikujte v púšti alebo sa loďou vyberte pozorovať delfíny. Nastavte tvár slnečným lúčom a nechajte si hovoriť príbehy o sultánoch. Prejdite sa po dlhých bielych plážach a započúvajte do ticha krajiny, kde si púšť a zelená oáza podali ruky.

CK Satur Zdroj: Hotel Al Baleed Anantara, Omán

Šarmantný Fanar hotel & residences ***** v talianskom dizajne priamo na pláži, v obklopení kokosových paliem a so stravou all inclusive presne vie, čo potrebujete. Dlhé prechádzky, joga či ranný beh po pláži, alebo radšej wellness centrum s masážami? Rodiny s deťmi sa potešia aquaparku a slovenským animátorom z Planet FUN v období 24. októbra do 14. mája. Tabatu, jogu či kruhový tréning zažijú aktívni dovolenkári v rámci programu Planet Fit.

Kráľovský Omán Zdroj: Shutterstock

Komornejšiu a pokojnejšiu atmosféru vyčarí vilkový typ hotela na pláži Crowne Plaza Resort Salalah *****, kde vás nadchne 42 hektárová tropická záhrada, ale aj bar s výhľadom na zapadajúce slnko. Tri typy reštaurácií a niekoľko barov ukážu pravú, arabskú pohostinnosť a dlhý úsek bielej, nedotknutej pláže dopraje pocit, že na vašej potrebe oddychu záleží.

Luxusný hotel Al Baleed Resort Salalah by Anantara ***** s prvotriednymi službami vie, ako brnknúť na strunu zvedavosti a orientálneho vkusu. Priamo na súkromnej pláži s belostným pieskom, vilkami so súkromným bazénom a výhľadmi, kde modrá obloha splýva v jedno s nekonečným bazénom.

Ománska keramika Zdroj: Shutterstock

Nechajte sa odviesť privátnym transferom z letiska priamo na miesto, kde sa degustuje so someliérom a sleduje kino pod holým nebom.

Tip na výlet:

Perla Arábie či krajina najdlhšie vládnucej dynastie Blízkeho východu očarí každého svetobežníka. Od starobylých miest cez koštovku miestnej kuchyne až po prírodné skvosty. Zájdite do údolia Darbat s krásnym jazerom na člnkovanie a množstvom malých vodopádov či dajte za pravdu UNESCO pri prechádzke prírodným parkom Dawka so sústavou kadidlových stromov. Omán je tiež miesto, kde pozorovanie východov a západov slnka nikdy neomrzí a nočná obloha posiata tisíckami hviezd nastavuje latku všetkým ostatným krajinám.

Spomaľte tep v kráľovskom a luxusnom Ománe, kde majú autá zakázané trúbiť a cestujte s CK Satur.