„V spoločnosti Amazon oceňujeme rozmanitosť skúseností, názorov, záujmov a odbornosti. Kandidátom tak ponúkame príležitosti na prejavenie prirodzenej zvedavosti, vlastnej iniciatívy a veľa možností na rast v rámci celej spoločnosti. Sme radi, že už toľkým z nich sa podarilo uspieť,“ hovorí Radek Stegbauer, generálny manažér logistického centra Amazon v Seredi.

O práci pre spoločnosť sme sa porozprávali aj s niekoľkými zamestnancami, ktorí v logistickom centre pracujú priamo od jeho otvorenia.

Helena Rábeková, inštruktorka na oddelení balenia

,,V logistickom centre Amazonu v Seredi pracujem od začiatku jeho vzniku na Slovensku. Za posledné tri roky som sa toho veľa naučila, preto dnes nových zamestnancov zaúčam ako inštruktorka. Keď som o pracovnej ponuke spoločnosti Amazon počula prvýkrát, zaujalo ma predovšetkým finančné ohodnotenie, ale tiež možnosť pracovať na zmeny - vďaka čomu mám viac času na seba a svoju rodinu. Oceňujem tiež benefity, ktoré Amazon ponúka, napríklad dotovanú dopravu a stravu, a tiež príspevky do tretieho dôchodkového piliera, “ vyratúva Helena.

Technológie v prevádzke Amazonu

Logistické centrum ponúka rôzne riešenia, ktoré zamestnancom pomáhajú pri plnení ich každodenných úloh. Inovatívne riešenia zaisťujú, že každodenné úlohy sú pre zamestnancov jednoduchšie a efektívnejšie. V slovenskom logistickom centre sa využívajú technológie ako napríklad ergonomicky tvarované baliace stoly, najnovšie softwarové riešenia, vrátane machine learningu (strojového učenia), ktoré pomáha zamestnancom správne vyhodnotiť stav položky, robotizácia znižujúca množstvo namáhavej fyzickej práce, najmodernejšie pomôcky na testovanie a diagnostiku tovaru, algoritmy rozmerov krabíc, ktoré vypočítavajú správnu veľkosť krabice pre danú objednávku, čo pomáha zamestnancom, aby nemuseli zdĺhavo hľadať manuálne, či najnovšia technológia pre spracovanie zákazníkmi vráteného tovaru na oddelení digitálnych zariadení. Automatizované procesy testujú funkčnosť a stav digitálneho zariadenia a používajú sa v rozhodovacom procese zamestnanca. Počas týchto procesov sa automaticky kontroluje výdrž batérie, funkčnosť dotykovej obrazovky, mikrofónu alebo ovládacích tlačidiel. Tieto nástroje zjednodušujú prácu zamestnancov a pomáhajú im robiť správne rozhodnutia.

Radovan Hlavna z oddelenia Amazon Warehouse

,,Predtým, ako som nastúpil do Amazonu som pracoval ako fitness tréner. Ako hrdý otec dvoch krásnych detí som mal za cieľ poskytnúť im lepšie bývanie a hľadal som istotu v stabilnom zamestnaní. Preto som začal pracovať v Amazone. Najprv som vykladal kamióny, ale vedel som, že dokážem viac, preto som sa obrátil na svojho manažéra. To je to, čo si na prístupe v Amazone najviac cením - naši manažéri si nás vždy vypočujú a následne spolu hľadáme riešenie. Presunul som sa na oddelenie Warehouse, kde som pracoval s routermi. Spolu s mojimi kolegami sme vytvorili nové postupy a procesy, ktoré spoločnosti umožňujú vrátiť naspäť do predaja až 90 % vrátených produktov,“ hovorí Radovan.

Budova prevádzky

Budova Amazonu v Seredi je jedným z najvyspelejších reverzných stredísk na svete. Je držiteľom certifikátu BREEAM za ekologické riešenia, akými sú vylepšená izolácia stien a striech, vzduchotesnosť budovy či najmodernejšie zariadenia umožňujúce rekuperáciu, t. j. spätné získavanie tepla pomocou rotujúcich tepelných výmenníkov. Na ploche 60 000 metrov štvorcových (veľkosť 9 futbalových ihrísk) je možné spracovať a uskladniť milióny položiek. Budova využíva 270 km nabíjacích a riadiacich káblov pre systém dopravného pásu.

Ladislav Košťál z oddelenia digitálnych zariadení

,,Predtým, ako som nastúpil do Amazonu, som pracoval ako šofér. Keď spoločnosť Amazon pred tromi rokmi otvorila svoje logistické centrum na Slovensku, všetko sa budovalo od základov. Počas tohto procesu som zistil, že popri náplni mojej práce ma bavilo budovanie a zariaďovanie oddelenia. Všimli si to aj na HR oddelení a čoskoro mi ponúkli možnosť stať sa zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť. Ponuka ma hneď zaujala a vďaka programu Career Choice, ktorý umožňuje zamestnancom zvoliť si akékoľvek školenie, pričom Amazon uhradí 95 percent nákladov na školné, som sa mohol zúčastniť kurzu Bezpečnosť pri práci. Po absolvovaní kurzu som sa stal zástupcom pre bezpečnosť pre celú prevádzku v Seredi. Mám ďalšie ambície a viem, že v Amazone ich môžem dosiahnuť,“ hovorí Ladislav.

Bezpečnosť a finančné ohodnotenie

Pracoviská spoločnosti Amazon patria medzi najpokrokovejšie svojho druhu na svete. Spoločnosť ponúka špičkové finančné ohodnotenie a množstvo procesov a systémov určených na zaistenie pohody a bezpečnosti svojich zamestnancov. Len na Slovensku poskytol Amazon za posledný rok od začiatku pandémie svojim zamestnancom viac ako 180 tisíc párov rukavíc, 400 tisíc rúšok, 700 tisíc dezinfekčných utierok a 8 miliónov kusov dezinfekcií na ruky.

O spoločnosti Amazon

Amazon má štyri hlavné pravidlá: zamerať sa viac na zákazníka, než na konkurenciu, mať vášeň pre zlepšovanie, podieľať sa na napredovaní prevádzky a v neposlednom rade aj na jej dlhodobých cieľoch. Amazon bol prvou spoločnosťou na svete, ktorá ponúkla nasledujúce produkty a služby: recenzie zákazníkov, nakupovanie jedným kliknutím, osobné odporúčania, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire phone, Fire tablety, Fire TV, a Amazon Echo. Nábor na celý rad odborných pozícií a pozícií na základnej úrovni stále pokračuje. Záujemcovia o prácu v Amazone sa môžu prihlásiť priamo na stránke pracavamazone.sk. Sledujte aj náš tlačový portál a YouTube kanál.

Zamestnanci Amazonu v logistickom centre v Seredi dostávajú konkurenčné platy od 5,50 eur (pozície na základnej úrovni) a 7,00 eur (vedúci tímov) na hodinu. Okrem špičkových benefitov ako je ďalší, až 20 %, mesačný bonus na základe dochádzky a ročný bonus vo výške 8,5 % brutto, poskytuje Amazon súkromnú zdravotnú starostlivosť, životné poistenie, doplnkový dôchodkový program, zvozovú dopravu s mesačným poplatkom iba 24 €, stravovanie za 1 €, zľavy na nákupy na Amazon.de, program Ramp Back pre rodičov a mnoho ďalších, vrátane inovatívneho programu Career Choice pokrývajúceho 95 % školného rôznych kurzov, ktorý si zamestnanec môže vybrať.