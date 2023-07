Dožičte sebe aj svojim deťom hravosť, zábavu, uvoľnenie, šport, ale aj rozvoj kreativity a zmyslu pre eko vďaka obľúbenému animačnému programu Planet FUN .

Náš tip na ubytovanie: Residence Hotel & Club Donovaly **** s polpenziou vie ako potešiť všetky zmysly. Kým sa vaša myseľ regeneruje v saunovom svete, vaše dieťa v spoločnosti animátora nakŕmi zvieratká. Doprajte si cez víkend radosť zo živej hudby priamo v hoteli a vaše ratolesti sa potešia večernému premietaniu rozprávok.

Telo, duša a myseľ v harmónii

Hotel spĺňa štandardy najvyššej kvality ubytovania, taktiež sa môžete spoľahnúť na gastronómiu prvej triedy z lokálnych, sezónnych zdrojov. Panoramatické výhľady na kopce Nízkych Tatier prepnú z režimu každodennosti a pracovnej pohotovosti na vytúžený dovolenkový mód. Z palety aktivít v hoteli sa vám ponúkajú kvalitné ajurvédske masáže či fitnes. Nejedna tvár sa so štipkou rafinovanosti rozžiari vďaka kozmetickým procedúram Sothys Paris. Znovuobjavte samých seba v priestore so silným zmyslom pre krásu a najmä pôvab okolitej prírody.

Jednoducho friendly

Kým si vy v priestoroch hotela znovuobjavíte vlastné, každodennou rutinou zapatrošené „ja“, vaše deti vytrénujú zmysel pre zvedavosť s animátormi Planet FUN. Priestranný detský kútik Residence Kids Club bude dejiskom všetkých správnych huncútstiev. Kým si spokojne dopijete rannú kávu, vaše dieťa zvládne rozcvičku s Momom alebo Poppym. Predobedný čas sa ponesie na vlnách pirátskej výpravy či v rytme eco aktivít a lesných hier. Poobedie bude v znamení balónovej párty, olympijských hier či s príznakom hrdinov. Detskú tvorivosť podporia ľudové kreatívne dielne, výroba masiek, ale aj obľúbené maľovanie na tvár. Najmilší štvornohí priatelia človeka sú v hoteli taktiež srdečne vítaní.

Zo sedla bicykla je svet čarovnejší

Výjazdy mimo hotela okoreňte turistikou, vdýchnite čerstvý horský vzduch a doprajte vyťaženej mysli nové podnety. Miesto, kde si príroda šepká si vás podmaní. Okolie ponúka hneď niekoľko cyklotrás. Dobicyklujte do mesta Ružomberok, ktorého erb je pripomienkou tragickej lásky. Skúste sa tiež pustiť opačným smerom, do Španej doliny, ktorá vás vtiahne do diania Baníckeho orloja. Odložte bicykle a vyvezte sa lanovkou až na Novú Hoľu. Alebo buďte za adrenalínového bobistu na 900 metrov dlhej bobovej dráhe. To a ešte viac treba zažiť .

Stavte na zdravý horský vzduch, lokálnu kuchyňu, výživnú turistiku a blízkosť pamiatok, ktoré dokážu uniesť váhu našich dejín.