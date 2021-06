Aké chyby robíme mnohí bez toho, aby sme si to uvedomili a pripustili? Čosi zvalíme na gril, čosi na mäsiara a čosi na zvyky vo svojom okolí. Všetko však môže byť inak, keď začnete rozmýšľať nad tým, ako sa prešľapy prejavia na chuti pripravených jedál.

1. Pochybné brikety a uhlie

Možno ste tomu nikdy nevenovali pozornosť, no brikety a uhlie stoja až za štvrtinou chuti jedál, ktoré pripravujete na grile. Vyvarujte sa preto pochybných výpredajov a starých, preležaných vrecúšok s palivom, ktoré majú za sebou neistú históriu. Ak v garáži z motorovej píly po celú zimu odkvapkával olej do brikiet na nižšej polici, verte tomu, že steak bude chutiť podobne, ako keby ste grilovali na plastových fľašiach.

Začínajte sezónu vždy s novým palivom a kupujte ho len toľko, koľko ho miniete. Váš perfektný kúsok mäsa si zaslúži to najlepšie palivo.

2. Špinavý rošt

Pri grile sa žiada, aby bol do každého steaku, klobásky či burgeru vypálený odtlačok roštu, tzv. X. Má to však byť stopa čistej horúčavy, nie tukový odtlačok starých sadzí. Dajte si záležať na tom, aby ste pred naložením prvej várky surovín vypálili rošt grilu úplne do sucha a vyčistili ho nerezovou kefou. Ak neviete, ako na to, nechajte sa inšpirovať našim návodom. Len potom si budete môcť vychutnať vaše grilované lahôdky dokonale.

3. Nesprávny postup grilovania

Gril je jedna z tých vecí, pri ktorých sa oplatí pred kúpou dobre si rozmyslieť, do čoho ísť. Lacné riešenia totiž aj tu neraz ponúkajú kvalitu na jednu sezónu. Takýto nákup sa oplatí, ak pre vás grilovačka znamená raz – dvakrát do roka si opiecť pár klobások. Ozajstná grilovačka však príjemnú spoločnosť spája s gastronomickými zážitkami a na to už treba poriadny gril.

Perfektne ugrilované jedlo nie je rarita a to vďaka novým plynovým grilom so zabudovaným systémom Weber Connect. V radoch Spirit a Genesis ich ľahko spoznáte podľa písmena X v modelovom značení. Mobilná aplikácia prešla ďalšími skvelými zmenami a stala sa vašim spoločníkom pre grilovanie. Weber Connect je inšpiráciou a súčasne aj pomocníkom, ktorý dohliada na grilovanie vo chvíli, kým sa venujete rodine, priateľom či hosťom. Je oporou bezstarostného grilovania, pri ktorom začnete budovať nový, pôžitkársky kolorit.

Na modernom grile dokážete hravo pripraviť celé menu, dokonca môžete grilovať a pritom trebárs chystať čerstvý šalát, polievať záhradu alebo zabávať rodinu bez starostí o váš grilujúci sa steak. Aj preto vám prinášame recept na skvelé Kuracie stehná s barbecue omáčkou, ktorých príprava vám nezaberie veľa času. Zato hostia sa budú oblizovať ešte dlho!