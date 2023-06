Práve kvôli neznesiteľným vysokým teplotám, ktoré často začínajú už koncom mája sú pre čoraz viac domácností klimatizácie ideálnym riešením. Vďaka nim si môžu vytvoriť príjemné prostredie počas horúcich letných dní. Tie od ZSE si zaobstaralo už viac ako 7 200 spokojných zákazníkov.



Najobľúbenejší domáci elektrospotrebič bude o pár rokov klimatizácia



V USA a Japonsku používa klimatizáciu vyše 90 percent domácností. Uvádza to Medzinárodná energetická agentúra. V Európe je to približne desať percent domácností. A ich počet stále rastie. Predaj klimatizácií stúpol najmä počas obdobia pandémie. V roku 2020 sa v Nemecku predalo o takmer 16 percent viac klimatizácií ako rok predtým. A do roku 2050 toto číslo narastie ešte o 25 percent, odhaduje nemecký Öko – Institut.



„Bez klimatizácie si už mnohí z nás nevedia vôbec predstaviť fungovanie, obzvlášť v dobe homeofficov. Môžeme s istotou povedať, že klimatizácie sa stávajú neodlúčiteľnou súčasťou domácnosti spolu s chladničkami, práčkami či umývačkami riadu,“ zhodujú sa odborníci zo ZSE.



Aj vy by ste si radi zaobstarali jeden z modelov, no neviete, ktorá klíma do domu alebo bytu by bola pre vás tá pravá? Inšpirujte sa modelmi, ktoré patria v ZSE k tým najobľúbenejším. Možno medzi nimi nájdete svojho favorita.



Inteligentná klimatizácia pre rodiny s deťmi



Rodiny s deťmi obľubujú najmä klimatizácie s užitočnými inteligentnými funkciami, ktoré skvalitňujú bývanie. Takéto pokročilé smart riešenia ponúka napríklad ZSE Klima Bezstarosti Komfort značky Samsung .



Vďaka funkcii Good’sleep je mimoriadne tichá. Pracuje pri hlučnosti len 16 decibelov. To pripomína zvuk šumiaceho lístia. Okrem minimálnej hlučnosti zabezpečuje tento nočný režim aj nastavenie teploty, rýchlosti ventilátora a smeru prietoku vzduchu. V porovnaní so štandardným režimom chladenia zároveň znižuje v noci spotrebu elektrickej energie až o 36 percent.



Funkciou Wind-Free™ zase dokáže zabezpečiť príjemnú osviežujúcu atmosféru bez pocitu chladného prievanu v miestnosti. Chladný vzduch neprechádza priamo lamelami, ale sa jemne a rovnomerne šíri cez tisíce mikrootvorov v prednom paneli klimatizácie. Zariadenie automaticky reguluje teplotu a rýchlosť ventilátora, takže vám nebude príliš horúco ani zima. Nemusíte sa obávať ani toho, že by vaše deti z chladného vzduchu prechladli.



„Vďaka funkcii SmartThings si klimatizáciu môžete prostredníctvom aplikácie prepojiť so smartfónom alebo tabletom. Príslušná aplikácia potom umožňuje ovládanie klimatizácie prakticky odkiaľkoľvek. Postačí, ak máte pripojenie na internet. Optimálnu teplotu v domácnosti si tak môžete nastaviť už pred svojím príchodom,“ hovorí odborník na klimatizácie zo ZSE. Pomocou umelej inteligencie zase môžete klimatizáciu ovládať hlasom z pohodlia vášho gauča alebo napríklad popri varení či vykonávaní inej činnosti.



Jednoduchšie ovládanie pre starých rodičov



Klimatizácia s jednoduchším ovládaním, pomocou diaľkového ovládania a nie príliš komplikovanými funkciami, je obľúbená je obľúbená najmä u seniorov. Môže byť napríklad vhodným a darčekom pre starých rodičov, ktorí musia tráviť horúce letné dni vo svojich príbytkoch. Napriek tomu, že seniori si myslia, že klimatizácia je luxus, ktorý nepotrebujú, práve oni ocenia jej pozitívne účinky najviac zo všetkých skupín užívateľov.



Starnutím sa znižuje schopnosť tela regulovať telesnú teplotu. Starší ľudia sa menej potia, a preto nedokážu chladiť organizmus tak efektívne ako mladí ľudia. Pri vysokých vonkajších teplotách u nich veľmi často dochádza k prehrievaniu organizmu a následne k dehydratácii, vyčerpanosti, kardiovaskulárnym problémom alebo k celkovému kolapsu organizmu. Starší ľudia sú preto počas horúcich letných dní najohrozenejšou skupinou obyvateľstva.



Akú základné vlastnosti by mala mať klíma, ktorú budú môcť bez problémov používať starí rodičia? V prvom rade by mala byť nenáročná na ovládanie. Mala by byť spoľahlivá a výkonná s minimalistickým dizajnom a zároveň cenovo nenáročná. Všetky tieto požiadavky spĺňa práve ZSE Klima Bezstarosti Štandard od značky Hisense.



Najjednoduchší spôsob, ako ovládať a nastaviť klimatizáciu je použitie klasického diaľkového ovládania, ktoré je súčasťou každého zariadenia. Seniorom toto riešenie plne vyhovuje a postačuje. Nie je potrebné ich zaťažovať množstvom ďalších funkcií, ktoré nevyužijú. Mimoriadnou výhodou je však dômyselná filtračný systém, ktorí ocenia najmä seniori žijúci v znečistenom mestskom prostredí.



„Klimatizácie Hisense sú vybavené až štyrmi filtračnými zložkami. Filter s čiastočkami striebra pre likvidáciu baktérií, plesní a vírusov. Katechínový filter na odstránenie zápachu a nečistôt zo vzduchu. HEPA filter účinne zachytí mikroskopické častice a alergény. O svieži a zdravý vzduch sa postará Aroma filter alebo Vitamín C filter,“ približuje odborník zo ZSE.

Klimatizácia Hisense má aj špeciálny spánkový režim pre starších ľudí, ktorý zníži jej hlučnosť tak, že ju v miestnosti ani nezaznamenáte. Nijako neruší váš spánok. Po vychladení miestnosti na požadovanú teplotu sa dokáže prepnúť do ekonomického režimu, ktorý udržuje teplotu a zároveň výrazne šetrí elektrickú energiu.



Výhodou je aj možnosť prikurovania pomocou klimatizačnej jednotky počas chladnejších jarných či jesenných dní, keď ešte nie je vykurovacia sezóna. Bonusom je aj možnosť temperovania miestnosti na stálu teplotu. Seniori, ktorí sú na zmeny teplôt mimoriadne citliví si tak môžu užívať komfort príjemnej klímy v domácnosti.



Zaujímavý dizajn pre mladých



Ak klimatizáciu nechcete skrývať a chcete, aby plnohodnotne dotvárala váš interiér, je pre vás ZSE Klima Bezstarosti Komfort značky Daikin tá pravá. Nadčasový vzhľad dizajnových klimatizácií Daikin dokáže skrášliť každý interiér. Samozrejmosťou sú smart funkcie, ako ovládanie klimatizácie prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne či chladenie bez pocitu prievanu z chladného vzduchu.



ZSE ponúka na výber až z 21 dizajnov špičkových klimatizácií, takže sa hodí do akéhokoľvek interiéru. Vďaka rôznym dekorom si môžete vybrať klimatizáciu, ktorá bude pôsobiť elegantne a nenápadne alebo naopak bude neprehliadnuteľným moderným dizajnovým doplnkom vašej domácnosti,“ hovorí odborník zo ZSE.



Klimatizácie značky Daikin majú sofistikované titánovo apatitové fotokatalytické filtre, ktoré odstraňujú zo vzduchu prachové častice, pachy, baktérie, vírusy a mikróby. Zároveň obsahujú aj antibakteriálny filter s čiastočkami striebra, ktorý dokáže odstrániť 99 percent alergénov.



Unikátna technológia Flash Streamer využíva elektróny na vyvolanie chemických reakcií s časticami prenášanými vzduchom. Takto odbúrava škodlivé častice a vytvára lepší a čistejší vzduch. Je to ideálne riešenie, ktoré významne zvyšuje kvalitu života ľudí, ktorí majú astmu alebo alergie na peľ, prach či domáce zvieratá. Okrem toho majú filtre spoločnosti Daikin vysokú deodorizačnú účinnosť a odstraňujú cigaretový dym a súčasne rozkladajú iné pachy.



Funkcia Intelligent Eye vie detekovať pohyb osoby v miestnosti a upraviť smer prúdenia vzduchu, tak aby studený vzduch nefúkal priamo na osoby v miestnosti. Ak zónové oko klimatizácie nezaznamená pohyb v miestnosti po dobu 20 minút, automaticky sa prepne do energeticky úsporného režimu s nižším chladiacim výkonom a prevádzkovými nákladmi.



Nech si vyberiete ktorýkoľvek model klimatizácie, v ZSE si vždy vyberiete správne.



Zdroj:

www.shmu.sk/sk/

www.deutschlandfunkkultur.de/das-klimaanlagen-dilemma-kuehle-wohnung-warmer-planet-100.html