Čím skôr, tým lepšie

Počet preventívnych prehliadok u zubných lekárov kontinuálne klesá, ročne ju absolvuje už len zhruba každý druhý pacient. Okrem pokazených zubov však zanedbaná prevencia spôsobuje aj ďalší vážny problém - vysoký počet čeľustno-ortopedických anomálií, ktoré mali byť zachytené a liečené už v detskom veku. Čísla sú doslova alarmujúce, Slovenská ortodontická spoločnosť odhaduje, že liečbu u čeľustného ortopéda dnes potrebuje takmer 30 percent detí. „V mnohých prípadoch ide o vážne porušený systém fungovania zhryzu, chrupu, kĺbov alebo inú funkčnú poruchu. Reálne sa však lieči len približne 6 percent detí,“ upozorňuje Dr. med. dent. Marián Sabo, prezident Slovenskej ortodontickej spoločnosti, ktorá v spolupráci s Katedrou čeľustnej ortopédie SZU realizovala prieskum na skupine 12-ročných detí. „Zistili sme, že až 28 percent detí potrebuje liečbu strojčekom zo zdravotných dôvodov. Ak by s nimi rodičia chodili 2-krát ročne na preventívnu prehliadku k zubnému lekárovi, je vysoko pravdepodobné, že k čeľustnému ortopédovi by sa dostali včas,“ hovorí odborník a pokračuje: „Ideálne je, ak zubný lekár už od troch rokov dieťaťa sleduje, či sú jeho zuby v správnom čase na správnom mieste. Niekedy pošle k čeľustnému ortopédovi už 4- až 6-ročné dieťa, väčšinou to však býva vo veku 7 až 8 rokov. Tínedžerský vek je už naozaj zlomovým obdobím, kedy sa naše možnosti liečby začínajú vzhľadom na ukončený vývoj trvalého chrupu komplikovať.“

Overte si, ku komu idete

Návštevu čeľustného ortopéda teda v ideálnom prípade odporučí zubný lekár. Iniciatívu však môžete prevziať aj vy, objednať sa dá aj bez výmenného lístka. Jediné, na čom záleží je, aby ste si vybrali správneho lekára. Liečba strojčekom totiž patrí výlučne do rúk čeľustného ortopéda, ktorých je na Slovensku približne 250. Pomoc s jeho vyhľadaním ponúka aj webstránka Viac než strojček, kde si môžete nájsť certifikovaného čeľustného ortopéda najbližšie k svojmu bydlisku. A prečo je to také dôležité? Založeniu samotného strojčeka musí predchádzať precízna diagnostika a stanovenie liečebného plánu. Na to nestačí len dobrý program a počítač, ako sa dnes mnohí mylne domnievajú. Kľúčový je práve čeľustný ortopéd, ktorý vie zhodnotiť stav čeľustí, tkanív aj kosti. Všetky tieto faktory totiž vplývajú na to, či bude liečba úspešná aj z dlhodobého hľadiska „Ľudia majú zo sociálnych sietí často veľmi skreslené predstavy o tom, ako prebieha liečba strojčekom. Nevedia, že ide o veľmi komplexnú záležitosť a často aj o tímovú prácu, na ktorej sa okrem zubného lekára a čeľustného ortopéda môže podieľať aj chirurg, ORL špecialista či logopéd,“ dodáva Marián Sabo.

Radšej strojček ako implantáty

Ak ste sa k čeľustnému ortopédovi nedostali ako dieťa, je vysoko pravdepodobné, že následky si nesiete dodnes. Napríklad pokrivené dolné rezáky, ktoré vám celý život komplikujú čistenie zubov. Dnes už možno pozorujete aj postupné odhaľovanie krčkov či dokonca ústup ďasien. Častým problémom dospelých sú aj rozdiely v postavení čeľustí – typická je menšia sánka, ktorú výrazne prekrýva horná čeľusť. Vekom sa tento nepomer ešte zvýrazňuje, čo spozorujete aj podľa ustupujúceho profilu tváre s nevýraznou bradou. Ortodontická odchýlka sa však môže prejavovať napríklad aj chrápaním. Stále si myslíte, že krivé zuby sú len estetický problém, ktorý už nemá zmysel riešiť? „Anomálie v postavení zubov, zubných oblúkov, či dokonca čeľustných kostí sa môžu vekom zhoršovať, čo môže prinášať ďalšie nepríjemné zdravotné riziká a následky. Pri akýchkoľvek čeľustno-ortopedických odchýlkach sú jednotlivé skupiny zubov nerovnomerne zaťažované. Niektoré zuby nie sú pri žuvaní používané vôbec, iné sú zaťažované nadmerne, a to môže viesť k ich skorším stratám,“ upozorňuje čeľustný ortopéd a dodáva: „Vo všeobecnosti nemá vek pacienta na čeľustno-ortopedickú liečbu určujúci dopad a pre skúseného odborníka nepredstavuje žiadny zásadný problém. Moja najstaršia pacientka má viac ako 60 rokov, liečba prebehla absolútne bez problémov a jediná jej výhrada smerovala na ňu samú: „Prečo som si nedala ten strojček skôr?“

Na stránke viacnezstrojcek.sk si môžete skontrolovať aj to, či odborník, ktorý zakladá či už snímateľný alebo fixný strojček, je čeľustný ortopéd.