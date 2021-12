Jedným z týchto príbehov je aj svedectvo rodáčky zo Slovenska, Berty Kohútovej (rod. Berkovičovej), ktorá prežila ako jediná.

Pani Berta zomrela tento rok vo veku 99 rokov na následky spojené s vírusom Covid-19.

Krajčírky z Auschwitzu je silná kniha, ktorá pripomína skutočnú udalosť a životy krajčírok, ktoré šili, aby prežili.

21-ročná Berta (hebrejsky Bracha) aj so svojou sestrou boli na jar roku 1942 natlačené do dobytčieho vagóna a smerovali do koncentračného tábora Auschwitz. To, čo ich zachránilo, bola zručnosť, ktorú ich naučil ich otec, ktorý bol krajčírom.

V období najväčšieho vyhladzovania židov v Auschwitzi-Birkenau dvadsaťtri mladých žien uniklo pred plynovými komorami vďaka navrhovaniu, šitiu a pripravovaniu odevov pre svojich mučiteľov. Krutá manželka veliteľa SS, Hedwig Hossová, založila krajčírsku dielňu, v ktorej tieto ženy pracovali na výrobe odevov pre strážcov SS a iné ženy z vysokých spoločenských kruhov v Berlíne. Množstvo oblečenia, ktoré spracúvali, pochádzalo práve z kufrov, ktoré odobrali väzňom deportovaným do tábora.

Spisovateľka a historička Lucy Adlingtonová viedla rozhovory s rodinami krajčírok, zhromažďovala ich výpovede, listy, fotografie a osobne sa stretla s Brachou. Už zostáva iba veľmi málo žijúcich obetí holokaustu, ktoré by nám mohli prerozprávať ich skúsenosti.

Ilustračné foto Zdroj: Vydavateľstvo Motýľ

Výnimočné životné príbehy ako tieto musíme zachovávať, aby sa podobná tragédia nikdy nezopakovala a vzdať im hold za ich mimoriadnu statočnosť a odhodlanie prežiť. Táto kniha je svedectvom hanebnej histórie a dojemný príbeh žien, ktoré držali nad vodou priateľstvo a odvaha.

Začítajte sa do úryvku jedinečnej knihy Krajčírky z Auschwitzu:

„Ako ste tomu mohli veriť?“ Toto sú jedny z prvých slov pani Kohútovej, ktoré mi povedala, keď som ju prišla navštíviť do jej domu, kde ma ohromila podpora jej príbuzných. Zrazu sa predo mnou objavila malá svetlá žena, oblečená v elegantných nohaviciach a blúzke s náhrdelníkom z korálikov. Mala krátke šedivé vlasy a na perách rúž vo svetloružovom odtieni.

Krajčírsku dielňu Auschwitz zriadila Hedwig Hössová, manželka veliteľa koncentračného tábora. Akoby spojenie módneho salónu s vyhladzovacím komplexom nebolo samo o sebe dosť groteskné, identita samotných pracovníčok núti človeka zdvihnúť obočie: väčšina krajčírok zamestnaných v salóne bola židovského pôvodu, nacisti im zabavili majetok a deportovali ich do tábora, v ktorom ich čakala istá smrť, čo bolo súčasťou Konečného riešenia. Okrem nich v krajčírstve pracovali nežidovské komunistky z okupovaného Francúzska, ktoré boli pre svoj odpor voči nacistom predurčené na uväznenie a odstránenie. Táto skupina odolných zotročených žien navrhovala, strihala, šila a zdobila Frau Hössovú i ďalšie manželky príslušníkov SS. Vytvárala nádherné odevy práve pre ľudí, ktorí nimi pohŕdali a považovali ich za bytosti, ktoré sú menej než ľudia. Iróniou je, že všetky manželky príslušníkov SS sa aktívne zaviazali zničiť všetkých židov a všetkých politických nepriateľov nacistického režimu. Pre krajčírky v salóne Auschwitz bolo šitie útočiskom pred plynovými komorami a kremačnými pecami. Krajčírky odolávali nacistickým pokusom o dehumanizáciu a degradáciu tým, že si medzi sebou vytvorili tie najneuveriteľnejšie putá priateľstva a vernosti. Popritom ako cez ihly navliekali nite a šliapali do pedálov šijacích strojov, vymýšľali plány na odpor a dokonca aj na útek. Táto kniha zachytáva ich skutočný príbeh.