Ešte do konca augusta majú záujemcovia šancu nielen sa stať študentom jedinečnej košickej fakulty so sedemdesiatročnou históriou, ale byť aj pri výskumoch, ktoré vylepšujú predmety dennej spotreby, ale pomáhajú napríklad aj vo vesmírnom priemysle.

„Každá úspešná cesta začína správnym rozhodnutím – my na našej fakulte naučíme študentov ovládať materiály a oni tak budú mať možnosť ovládať celý svet. Naučíme ich rozumieť metalurgickým a iným procesom, vďaka čomu budú ďalej napredovať informačné technológie aj automobilový priemysel. Naučíme ich, prečo je dôležitá recyklácia. Nachádzame sa v smart období a keď hovoríme o IT, o robotizácii a digitalizácii, aj tieto zariadenia je nutné z niečoho vyrobiť. Väčšina kovov je však už prakticky vyťažená,“ hovorí dekanka fakulty Iveta Vasková.

Fakulta patrí medzi najprogresívnejšie na Slovensku aj vďaka výskumným témam projektov, ktorým sa na nej vedci venujú. „Rovnako ako vo vzdelávaní aj vo vedeckom výskume sa zameriavame na potreby praxe. Dôraz sa tu kladie na moderné technológie a inovácie v priemysle, ale aj na environmentálnu problematiku. FMMR participuje na mnohých významných projektoch napríklad v oblasti vodíkových technológií, nanotechnológií, výroby inteligentných batérií pre elektromobily, zelených technológií,“ dodáva Iveta Vasková.

Jedným z projektov je napríklad Výskum variability vlastností produktov vyrábaných z kompozitných materiálov aditívnymi technológiami z kompozitných materiálov a plastov. Aditívne technológie patria do oblasti digitálneho priemyslu a predstavujú spôsob výroby rôznych produktov vo vrstvách využitím technológie 3D tlačiarne na základe 3D počítačového modelu. Prvá výroba aditív sa sústredila na výrobu z polymérnych materiálov. Dnes sú 3D tlačiarne schopné pracovať s kompozitnými práškami, rôznymi druhmi kovov, plastmi, keramikou, pieskom, ale aj biologickým materiálom. Tento rozsah použitých materiálov spolu s rozvojom aditívnych výrobných technológií umožňujú využívať hotové produkty v spotrebnom priemysle, strojárenstve, medicíne, leteckom a vesmírnom priemysle. Keďže ide o tvorbu objemového produktu a jeho použitie je spojené s vysokými nárokmi spotrebiteľa, je na mieste kvalita, ale aj environmentálna zneškodniteľnosť konečného produktu.

Vedecký výskum pri tom na fakulte prebieha na najmodernejších technológiách. Na Ústave metalurgie Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach sa nachádza svetovo najmodernejší vodný model kryštalizátora na produkciu kvalitnej ocele. Tento model, ktorý vznikol s podporou U. S. Steel Košice, ponúka vďaka špičkovému tímu odborníkov transfer poznatkov do praxe, ale aj do vedy a výskumu. ,,Bezpečnosť a spoľahlivosť energetických zariadení závisí od kvalitného oceľového materiálu. Tento materiál je prevádzkovaný pri vysokých teplotách okolo 650 °C a vysokých tlakoch približne 22 MPa. Na povrchu ocele vzniká vrstva okovín, oxidická vrstva, ktorá degraduje materiál, znižuje jeho hrúbku a pevnosť. V mojej bakalárskej práci sa zaoberám problematikou vysokoteplotného poškodenia - vysokoteplotnej korózie v prostredí tepelného energetického zariadenia. Mojou úlohou je zamerať sa na rýchlosť degradácie oceľového materiálu vplyvom korózie. V simulovaných prevádzkových podmienkach budem pozorovať vplyv okolitého prostredia na materiál. Mojím cieľom bude navrhnúť riešenie zníženia rýchlosti tejto degradácie. Toto riešenie môže priniesť do oblasti tepelnej energetiky zníženie poruchovosti a ekonomickú výhodnosť prevádzky s dôrazom na finálne zníženie ceny vyrobeného produktu z parného média. Tento fakt sa prejaví na znížení cien energie a tepla pre finálnych spotrebiteľov,“ hovorí o využití výskumných možností fakulty pre svoju bakalársku prácu Peter Húska, študent študijného programu Materiály.

Využite svoju šancu a podajte si do konca augusta prihlášku na Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach. Nemusíte sa báť prijímacích skúšok a určite neoľutujete. Viac informácií získate telefonicky na číslach (+421) 55 602 2421 a (+421) 55 602 2429, e-mailovou otázkou na adresu [email protected] alebo na domovskom webe fakulty http://fmmr.tuke.sk/.