„Hneď“ je najvhodnejší čas

Koľkí z nás začínajú od zajtra? Nič nie je vzdialenejšie ako zajtrajšok. Občas sa zo „začnem zajtra“ stane každodenná mantra oslabujúca našu túžbu po zmene k lepšiemu. „Keď potrebujem niečo vo svojom živote zmeniť, nečakám na zajtra, na pondelok alebo na Nový rok. Začnem hneď. Ak to človek odkladá, jeho motivácia nie je dostatočne veľká,“ hovorí finančník Rattaj. No aj s veľkým odhodlaním môžu veci zlyhať. Najmä keď nerešpektujeme potreby svojho tela či zdravotné obmedzenia, môžeme si privodiť vážne problémy.

Vyberte si správne, pretože v hre je vaše zdravie

Rýchle a efektívne chudnutie nie je len o kalorickom deficite. Na trhu je široká ponuka potravín na redukciu hmotnosti. Pri výbere je dôležité poznať pôvod a zloženie týchto produktov. Kvalita zloženia zdôvodňuje cenu. Ustriehnuť si treba aj nutričnú vyváženosť. Obrovský rozdiel je tiež v tom, či sú potraviny „určené“ ako plnohodnotná náhrada celodennej stravy, alebo sú len „doporučené“ ako náhrada stravy. Na to všetko by mal spotrebiteľ poznať odpoveď. „Ja som pri výbere stavil na istotu. Viacerí kolegovia a kolegyne z brandže mi spomínali redukčný program NUTRI FOOD PLAN. Hovoril mi o ňom aj môj seriálový šéf, Sväťo Malachovský, ktorý vďaka nemu schudol 27 kíl. Presvedčili ma ich výsledky. Chcel som, aby moje chudnutie bolo rýchle, ale aj bezpečné. Potraviny NutriFood MRP sú certifikované a lekársky overené. Je to plnohodnotná náhrada celodennej stravy, plne pokrývajúca odporúčanú dennú dávku živín. O nič viac sa nemusím starať. Majú široký výber potravín, ktoré mi chutia. Znižovanie príjmu jedla je nastavené postupne, takže človek nehladuje a telo sa pekne prispôsobuje. Navyše, je to asi tá najjednoduchšia príprava jedla, aká existuje, čo je pre mňa osobne veľké plus,“ prezrádza pracovne vyťažený Igor Rattaj.



Herec Sväťo Malachovský pred pár rokmi schudol s Nutri Food Plan úctyhodných 27 kíl. Zdroj: Nutri a.s.

Chudnutie by nemalo byť len rýchle, ale aj bezpečné

Sledovanie nutričných a energetických hodnôt potravín, príjem a výdaj, sú zložité procesy. Každý, kto už so svojimi kilami naviac bojoval vie, že si to vyžaduje veľa síl. Jednoduchšie to ide za pomoci skúseného odborníka. O to viac, keď je redukcia hmotnosti dôsledkom pridružených zdravotných komplikácií. Za účelom rýchleho a bezpečného chudnutia využil služby výživového poradcu aj Igor Rattaj: „Ako sa ľahšie a efektívnejšie cvičí s trénerom, tak sa aj ľahšie a efektívnejšie chudne s nutričným poradcom. Keď na človeka niekto dozerá, berie to zodpovednejšie. Ja som hneď na začiatku prešiel diagnostikou, na základe ktorej mi moja nutričná poradkyňa nastavila individuálny redukčný program a jedálniček na mieru. Nie je to len o odbornom dozore, ale do veľkej miery aj o morálnej podpore. S poradcom nielen chudneš, ale tiež ťa učí osvojiť si správne návyky, aby bol efekt dlhodobý.“

Takto pôjdu kilá dolu rýchlejšie

V prvých dňoch diéty nie je pohyb nevyhnutný, nakoľko si telo musí zvyknúť na nový spôsob stravovania. Postupne však môžeme zaradiť vhodnú pohybovú aktivitu. Obľube sa tešia aj iné, príjemnejšie spôsoby podporujúce chudnutie. Vyskúšal ich aj Rattaj: „Mám rád, keď veci fungujú hladko. NUTRI FOOD PLAN je komplexný program. Nie je to len o redukcii hmotnosti. Na ich bratislavskej Klinike Health&Beauty som niekoľkokrát využil špeciálne ošetrenie lymfatického systému pre zrýchlenie metabolizmu a urýchlenie chudnutia, aj pohodlné cvičenie s prístrojom „XBody“. Myslím, že ak by som si toto cvičenie a masáže doprial častejšie, moje výsledky by boli ešte lepšie a dosiahol by som svoju želanú váhu, pod sto kíl.“

Igor Rattaj rapídne schudol a doprial si aj návštevy kliniky krásy. Zdroj: Nutri a.s.

Už päťpercentný úbytok z váhy dokáže zlepšiť zdravotný stav

Každý druhý dospelý Slovák má buď nadváhu, alebo obezitu. Ľudí s obezitou je zhruba tretina slovenskej populácie, pričom prevažujú ženy. No zatiaľ čo ženy tento problém riešia, muži svoje kilá navyše podceňujú. Tým však dávajú priestor rozvoju zdravotných ťažkostí. Odborníci prízvukujú, že už päťpercentný úbytok z váhy, respektíve z nadváhy, dokáže zlepšiť zdravotný stav, zvýšiť sebavedomie a vrátiť energiu do života. Chudnutie by však nemalo byť jednorazovou záležitosťou. Vekom sa menia naše chute, potreby, aj zdravotný stav. Ako dodáva Igor Rattaj: „Základom je vytvoriť si zdravý vzťah s obľúbenými potravinami, a obľúbiť si potraviny, s ktorými človek môže nadviazať zdravý vzťah. Len tak sa dá dosiahnuť dlhodobý efekt. Správne chudnutie nie je šprint. Je to skôr beh na dlhú trať.“