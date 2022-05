Vyše 10 rokov na úteku

Asi nikto z rodičov by nechcel zažiť to, čo prežívajú Andy (Zac Effron) a Vicky (Sydney Lemmon). O ich dcéru Charlie (Ryan Kiera Armstrong) má totiž záujem federálna agentúra. Presnejšie, nie ani tak o ich dcéru, ako o jej nevídanú schopnosť vytvárať oheň ako zbraň hromadného ničenia. Desaťročná Charlie sa so svojimi rodičmi od narodenia neustále sťahuje z miesta na miesto. Kočovný spôsob života ju neuveriteľne rozrušuje, ale jej rodičia nevedia, ako ju inak ochrániť. Charlie je "iná". Na zapálenie vecí nepotrebuje zápalky ani zapaľovač, stačí, keď sa rozhodne, že majú horieť. Horšie je, že svoje schopnosti nedokáže úplne ovládať, a keď je rozrušená, môže byť skutočným nebezpečenstvom pre seba aj svoje okolie. Tajná vládna agentúra, ktorá sa špecializuje na vyhľadávanie a kontrolu podobných výnimočných ľudí, ide, samozrejme, po Charlie, a preto je rodina neustále na úteku. Stačí jeden malý incident, aby sa dostala do ich hľadáčika. Títo ľudia sa neštítia používať násilie, dokonca ani vražda pre nich nie je veľkým problémom. Proti sebe však majú zúfalých rodičov, ktorí sú ochotní obetovať čokoľvek, aby ochránili svoje dieťa, a dievča, ktoré naozaj nechcete rozčúliť, ak nemáte na sebe hasičský oblek.

Rodina, ktorá sa snaží prežiť

V jadre je Podpaľačka o rodine, ktorá sa jednoducho snaží prežiť, a to je kolektívna skúsenosť, s ktorou sa môžu všetci ľudia spojiť. "Myslím, že Podpaľačka je niečo, s čím sa budú môcť stotožniť muži aj ženy, najmä rodičia, aj keď nemajú radi tradičné horory," povedal producent Jason Blum, "Pretože v konečnom dôsledku je to o rodičoch, ktorí idú do krajnosti, aby ochránili svoje dieťa, a myslím, že sa s tým veľa ľudí stotožní.”

Režisér Keith Thomas dúfa, že to, čo priniesol na plátno, je verné románu a zvýrazňuje hĺbku a šírku Kingových rozprávačských schopností, ktoré presahujú žáner: "Myslím si, že Podpaľačka nie je to, čo by mnohým ľuďom napadlo, keď si spomenú na Stephena Kinga. Možno im napadne To alebo Osvietenie. Ale v tomto filme nemáme duchov ani príšery, takže bolo dôležité využiť tieto zaujímavé postavy, ktoré King vytvoril, a dosiahnuť, aby pôsobili opodstatnene a realisticky, ale zároveň pôsobivo a desivo.” Zaujímavosťou je, že predtým, ako sa Thomas začal venovať nakrúcaniu filmov, venoval sa výskumu liekov. “Robil som klinické výskumné programy, presje také, aké sú v tomto príbehu,” povedal režisér upriamujúc tak pozornosť na fakt, že Charlie svoje schopnosti získala “vďaka” prísne tajným lekárskym experimentom, na ktorých sa jej rodičia zúčastnili predtým, ako sa narodila.

A je to práve aspekt rodiny, ktorý na Podpaľačke zaujal aj scenáristu Scotta Teemsa. “Vždy ma priťahovala hĺbka postáv v Kingových príbehoch, najmä vzťahy medzi rodičmi a deťmi,” povedal, “Vo filme Podpaľačka toto puto medzi rodičmi a dieťaťom a boj o výchovu odlišného dieťaťa so mnou hlboko rezonovali. Aké je to byť šikanovaný, aké je to cítiť sa na svete sám, ako sa rodič snaží utíšiť zranené dieťa, ako sa snaží pomôcť, keď má jeho dieťa obavy - to všetko je v tomto príbehu.”

