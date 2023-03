A aj preto je celkom jasné, že to bude hit leta 2023 a dokonalá jazda cez 50 odtieňov modrej. Novinka od CK SATUR sľubuje autentickú grécku all inclusive rodinnú dovolenku so všetkým, čo k nej patrí, vrátane odletov priamo z Bratislavy a so slovenskými animátormi Planet Fun.

Pláže, ktoré očaria zmysly

Krásne exotické pláže Kefalónie s priezračnou vodou sú jedným z hlavných dôvodov, prečo ostrov navštíviť. Myrtos, Antisamos a Lourdas patria medzi najkrajšie pláže ostrova a zároveň aj medzi najkrajšie na svete. Pláž Xi je zas jednou z najznámejších pláží Kefalónie. Nachádza sa v južnej časti ostrova, cca 10 km od mesta Lixouri. Výnimočnú krásu jej dodáva červený piesok naviaty zo Sahary a ílovité šedé útesy za ňou. Na východnej strane sú pláže plné zákutí a romantických zálivov, kde sa ocitne človek aj celkom sám. Dovolenka na ostrove Kefalónia tak prináša očarenie z každej svetovej strany.

Ilustračné foto. Zdroj: Satur

Náš tip: V ponuke CK SATUR nájdete jeden z mála all inclusive hotelov, ktoré sa na ostrove nachádzajú - hotel Argile Resort***** ležiaci priamo pri nádhernej pláži Xi.

Pre milovníkov turistiky a súkromia

Okrem kúpania sa dokáže ostrov jeho návštevníkom ponúknuť omnoho viac, a to od malebných tradičných dediniek, cez stredoveké hrady až po krásne kláštory. Pri návšteve ostrova môžete objaviť mnoho čarovných miest, ako napríklad Fiscardo, hlavné mesto Argostoli a Assos s tradičnou architektúrou, príjemnou atmosférou a tavernami.

V severnej časti ostrova leží jedno z najkrajších miest v Stredomorí, Fiscardo, ktoré jediné nebolo zničené počas zemetrasenia. Žije si svojim bohémskym životom a odoláva pokušeniu pre stavbu hotelov. Aj preto je toľko milované svetovými celebritami. V jeho centre sú tie najlepšie grécke taverny a kaviarne s tými najkrajšími výhľadmi na bujnú zeleň a Iónske more, ktoré brázdia luxusné jachty.

Ilustračné foto. Zdroj: Satur

Keďže je Kefalónia zeleným ostrovom, bude sa tu určite páčiť hlavne milovníkom turistiky a cestovateľom, ktorí nehľadajú masový turizmus, ale naozajstný oddych a súkromie. Množstvo kopcov a cestičiek je vhodných na športové aktivity či nenáročnú turistiku.

Ak vás tento stredomorský ostrov očaril natoľko, že sa tam chcete vybrať na svoju letnú dovolenku, neváhajte a vyberte si svoj termín dovolenky na Kefalónii, pričom vám s výberom radi poradia, lebo na starostlivosť od Saturu nemá nikto. Overené a kvalitné hotely, garancia najnižšej ceny a bezplatné storno.