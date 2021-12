Máte radi kapučíno? A viete, ako a kedy vznikol tento jeden z najobľúbenejších kávových nápojov? A nezdajú sa vám náhodou názvy kapučíno a kapucín podobné? Ako je to možné? Pretože spolu naozaj súvisia!

Podľa legendy inšpiroval jeho vznik taliansky kapucín Marek z Aviana. Po bitke pri Viedni v roku 1683 našli cisárski vojaci spolu s mnohými ďalšími pokladmi stovky vriec kávy, ktoré tu zanechala porazená osmanská armáda. Káva bola v tom čase v Európe úplne neznáma a vojakom nechutila jej horkosť, preto im vraj kapucín Marek odporučil, aby si ju zjemnili trochou mlieka. A pretože mal lahodný nápoj farbu podobnú mníšskemu plášťu, na počesť objaviteľa ho pomenovali Kapuziner.

Marek z Aviana nebol obyčajný mních, v roku 2003 bol dokonca blahorečený. Stal sa symbolom európskej jednoty a svojou duchovnou a morálnou autoritou dokázal presvedčiť Nemcov a Slovanov, aby zabudli na vzájomné rozpory a spojili sa proti tureckému obliehaniu Viedne v roku 1683. A práve vtedy „objavil“ kapučíno, ktoré sa potom rýchlo rozšírilo po celej Viedni a zvyšku Svätej ríše rímskej.

O niekoľko storočí neskôr, v roku 1805, sa vo viedenských kaviarňach začína objavovať raná verzia súčasného cappuccina - káva so smotanou a cukrom. Technická revolúcia priniesla na začiatku minulého storočia kávovary na espresso a v 30. rokoch 20. storočia Taliani doviedli tento nápoj do dokonalosti a jeho názov si potaliančili. Cappuccino bolo až do 90. rokov 20. storočia známe len v Európe a niektorých kozmopolitných centrách Severnej Ameriky, ale s postupujúcou globalizáciou a rozvojom kaviarní si začalo získavať popularitu aj v iných častiach sveta a v súčasnosti je jedným z najobľúbenejších kávových nápojov.

Kapučíno má dokonca svoj vlastný sviatok - medzinárodný deň, ktorý sa oslavuje 8. novembra.

