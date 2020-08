Jamie Oliver z Únie

Martin, otec 9-ročnej dcérky, sa musel vyrovnať s diagnózou Usherov syndróm, zriedkavým očným ochorením, ktoré ho postretlo v aktívnom veku. Nepripraveného.

„Odrazu som začal narážať do stolov, do ľudí, alebo som si na ulici nevšimol postavu predo mnou. Musel som skončiť s profesionálnym varením, pretože som mohol ohroziť nielen seba, ale aj kolegov. Prijať skutočnosť, že môj zrak nie je dobrý a raz oň možno prídem definitívne, je náročné. Ale objavil som Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Našiel som tu veľa pochopenia, priateľov, naučili ma používať bielu palicu, navštevoval som tréning efektívnej komunikácie a dokonca mi splnili sen. Spolulektoroval som kurzy varenia pre nevidiacich a slabozrakých. Aj preto som už niekoľko rokov hrdým dobrovoľníkom zbierky Biela pastelka, lebo viem, aké dôležité je, ak vám má kto pomôcť, poradiť a zmeniť život lepším smerom.“

Telefón, čo plní sny

Pani Evka má kombinované zdravotné postihnutie a napriek tomu, že je prakticky nevidiaca, snaží sa žiť aktívne. Donedávna jej komplikoval život bežný mobilný telefón, no vďaka príspevku z verejnej zbierky Biela pastelka získala doplatok na zakúpenie moderného mobilného telefónu pre nevidiacich.

„Človek bez zdravotného postihnutia si ani nevie predstaviť, aké to je, telefonovať naslepo. Napríklad, keď som volala asistentke, musela som stlačiť tlačidlo štrnásťkrát, ak do Únie, tak dvanásť. Nesmela som sa pomýliť. Na prečítanie správ mi už nevyhovovala žiadna lupa. Bola som z toho nešťastná a odkázaná na iných. Viete si predstaviť moje prekvapenie, keď som zistila, že existuje plne ozvučený mobilný telefón pre nevidiacich?! Myšlienka naň ma neopustila ani vo sne. Čo ma trápilo, bola jeho cena. Vyššia ako môj dôchodok... V Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska mi pomohli požiadať si oň prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Problémom však bol doplatok, pretože ÚPSVaR nehradí plnú sumu. A tu mi pomohla Biela pastelka a kúpu mobilu dofinancovala. Nový telefón používam už niekoľko týždňov a stále ho beriem do rúk s dojatím a vďakou. Nemôžem uveriť, že som sa dožila mobilného telefónu s hlasovou aplikáciou, ktorý mi veľmi uľahčuje život. Slovo ďakujem je veľmi slabé, aby vyjadrilo moju vďaku, ale iné asi neexistuje.

Ďakujem vám, neznámi darcovia, za nový život...“

Martin a Evka patria k 2 700 klientom, ktorým Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pomohla v uplynulom roku. Aj im sme zmenili život, aj im pomohla verejná zbierka Biela pastelka.

Všimnite si nás 18. 9. 2020 v uliciach vášho mesta či obce a získajte symbolickú pastelku, ktorá dokáže niekomu zmeniť život. Nie je anonymný, má svoju tvár, osud, aj sny... Možno práve váš príspevok pomôže ďalšiemu Martinovi alebo Evke, ktorým osud riadne zamiešal životnými kartami.

Pomôcť Bielej pastelke môžete už teraz:

• zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820

• príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006

• alebo online darom prostredníctvom www.bielapastelka.sk.

Ďakujeme, že ste s nami a napriek tomu, že mnohí naši klienti vás nemôžu vidieť, VY vidíte NÁS!

Ilustračné foto. Zdroj: biela pastelka

Tohtoročný spot verejnej zbierky Biela pastelka 2020, ktorej výťažok putuje na pomoc ľuďom nevidiacim a slabozrakým opäť pomohlo vytvoriť aj osvedčené duo – Adela Vinczeová a Robo Roth.