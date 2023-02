Februárove filmové novinky so sebou prinesú všetky emócie. Môžete sa tešiť na bohatý výber drám, tiež na marvelovku Ant-Man a Wasp: Quantumania či snímku Magic Mike Posledný tanec. Užite si dlho odkladaný večer s kamarátmi alebo romantické rande naplno so všetkým čo k tomu patrí. Vychutnajte si filmy na veľkom plátne aj v špeciálnych formátoch SUPERSCREEN a 4DX s obľúbenou Pepsi, voňavým popcornom či nachos. Stačí si len vybrať z bohatej februárovej ponuky.

Február odštartuje skutočný príbeh, ktorý v roku 1955 otriasol Amerikou, podnietil niekoľko ďalších protestných akcií a upriamil pozornosť celého sveta na silnejúce hnutie za občianske práva. V jeho centre stojí Mamie Till Mobley, matka 14- ročného Emmetta, ktorý sa teší na prázdniny u bratrancov v Mississippi. Mamie posadí syna v Chicagu na vlak a nikdy ho už neuvidí. Ako dopadne dráma podľa skutočnej udalosti Spravodlivosť pre Emmetta Tilla sa dozviete od 2. februára vo všetkých kinách Cinema City.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Rodinná dovolenka na chate uprostred lesa, ďaleko od akejkoľvek civilizácie, začala dobre, až do momentu, kedy sa na prahu domu objavia „oni štyria“. Vyzerajú ako členovia šialenej náboženskej sekty, ktorí sa snažia úbohým dovolenkárom vysvetliť, že svet, tak ako ho poznajú, sa skončí, ak ho nezachránia. V skutočnosti od nich nežiadajú nič zložité. Stačí, ak spomedzi seba vyberú jedného dobrovoľníka, ktorý sa obetuje pre spásu planéty. Nájdu silu zvládnuť nemožné? Rozhodnú sa zachrániť rodinu alebo ľudstvo? To sa dozviete vo filme Niekto klope na dvere od 2. februára vo všetkých kinách Cinema City.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Po 10 rokoch je film Asterix a Obelix: Ríša stredu

prvým filmom, v ktorom postavu Obelixa nestvárnil Gérard Depardieu, ale rovnako vynikajúci Gilles Lellouche. S novým hereckým obsadením sa vrátite v čase, 50 rokov pred Kristom do ďalekej Číny. V tom čase zradný princ Deng Tsin Ruin uväzní cisárovnú a pokúsi sa zmocniť jej ríše. Dcéra cisárovnej, princezná Sass-Yi, utečie do Gálie a vyhľadá pomoc udatných bojovníkov Asterixa a Obelixa. Dvaja nerozluční hrdinovia so svojským zmyslom pre humor sa spolu s princeznou vydajú na výpravu s cieľom zachrániť cisárovnú a jej ríšu. Na ceste im robí spoločnosť verný psík Idefix, ale aj merlinovský čarodejník Panoramix a ochrankyňa princeznej, Tat Han. Cesta smelých Galov je plná bitiek, gagov a miestami prízemného humoru, v ktorom tvorcovia znázorňujú i prvky súčasnosti. Humorné spracovanie nového pokračovania hrdinského života Asterixa a Obelixa na ceste do Ríše stredu si vychutnáte v kinách Cinema City už od 2. februára 2023.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Pozor! Pripravte sa na to, že v kinosálach bude tento mesiac poriadne horúco. Príťažlivý Chaning Tatum predvedie ako Magic Mike Posledný tanec. Príbeh mladého striptéra opäť ožíva aby mohol svojmu publiku zatancovať poslednýkrát, ale tak ako nikdy predtým. V poslednej časti trilógie sa dozviete ako žije Mike Lane po tom, čo jeho podnikanie nebolo úspešné. Karty v jeho živote pre zmenu zamieša prominentná spoločníčka, ktorú stvárni neodolateľná Salma Hayek Pinault. Práve ona ponúkne Mikeovi ponuku, aká sa neodmieta. Vycestujú spoločne do Londýna, kde opäť v publiku rozvíri vášne a tajné túžby. Od 9. februára si vo všetkých kinách užijete posledný tanec tak, ako sa patrí.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Divoké 90. roky. Šuštiakové súpravy, pestrofarebné saká, veľké magnetofóny, videoprehrávače, gýčová dancefloor hudba, videopožičovne na každom kroku, nové spoločenské pomery, záplava rôznych podvodníčok, začínajúci organizovaný zločin a s ním spojené násilie a korupcia. V tomto čase a prostredí anonymného slovenského malomesta sa odohráva príbeh Laca Hundera – údržbára v múzeu, ktorý je hrdý na svoju prácu, ale kvôli cholerickej povahe sa ocitne v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Réžie filmu INVALID sa zhostil Jonáš Karásek, režisér s mimoriadnym zmyslom pre humor a citom pre silnú vizuálnu stránku. Scenár k filmu napísal Tomáš Ďušička a je zaplnený originálnymi postavami, jedinečným príbehom a hlavne vtipnými autentickými dialógmi a replikami, ktoré majú potenciál stať sa kultovými. V snímke sa okrem spomenutého Zděnka Godlu a Gregora Hološku, predstavia Daniel Fischer, Ivo Gogál, Oľga Belešová, Sväťo Malachovský, Sáva Popovič, Sandra Lasoková, ale aj hviezdy hudobného show-biznisu Rytmus v úlohe rómskeho úžerníka, Majk Spirit v úlohe policajta a trio hip-hop hviezd doplní aj raper VEC. Čiernu komédiu INVALID si môžte pozrieť od 9. februára vo všetkých kinách Cinema City.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Nadšenci filmu Titanic pozor. Legendárny príbeh lásky Jacka (Leonardo DiCaprio) a Rose (Kate Winslet) oslavuje svoje neuveriteľné 25. výročie uvedenia do kín. Pri tejto príležitosti prinášajú filmové štúdia Paramount Pictures a 20th Century Studios na plátna Cinema City obnovenú kino premiéru filmového skvostu od režiséra Jamesa Camerona v remastrovanej verzii 4K 3D a s vysokou snímkovou frekvenciou. Osudový príbeh Jacka a Rose, či nezabudnuteľné herecké výkony opäť prežijete vo formáte 3D. Romantická klasika vo vysokej kvalite bude plniť sedačky v Cinema City aj v obľúbených formátoch 4DX a SUPERSCREEN už od 9. februára 2023.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Filmový program v Cinema City nezabúda ani na mladších divákov. Animovaná rozprávka Mumie vás prevedie svetom egyptských záhad. Odhalí zábavné dobrodružstvá troch egyptských múmií, ktoré žijú v podzemnom meste na tajnom miestach v starovekom Egypte. Hlavnými hrdinami sú princezná, bývalý kočiš a jeho mladší brat s domácim miláčikom krokodílom. Dej sa zvrtne v momente, keď sa toto trio nešťastnými udalosťami dostane do dnešného Londýna. Spoločne sa odhodlaní vydajú na bláznivú cestu za hľadaním starého kráľovského prsteňa, ktorého sa zmocnil archeológ Lord Carnaby. Ako traja odvážlivci a roztomilý krokodíl zvládli prežiť bláznivé dobrodružstvo v skutočnom živote londýnskych ulíc si môžete vychutnať na plátnach Cinema City od 16. februára 2023.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Filmoví fanúšikovia dielne Marvel sa opäť dočkajú najnovšieho pokračovania príbehu Ant-Man a Wasp: Quantumania . V poradí tretie filmové spracovanie prinesie nabitý dej plný prekvapení. Tak, ako je zvykom, aj tentokrát tvorcovia filmu prehlbujú a komplikujú rodinnú dynamiku. Súčasne v spoločnosti superhrdinov dostanete ďalej než je kvantová ríša. Objavíte s nimi život neznámach miest a civilizácii s novými bytosťami. Najnovšie, v poradí tretie pokračovanie o Ant-Manovi má mať prepojenie na nových Avengerov s podtitulom The Kang Dynasty a nebudú chýbať ani podivné tvory, vďaka čomu zažijete poriadne sci-fi dobrodružstvo. Príďte si plní očakávaní pozrieť ako do hry vstúpi nový záporný hrdina Kang The Conqeror (Jonatan Majors) a ako si s ním poradí hlavný superhrdina Ant-Man (Paul Rudd) po boku Wasp (Evangeline Lilly). Film si môžete vychutnať aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN či vo 4DX, ktorý vás vtrhne priamo do deja už od 16. februára 2023.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Napätie, neočakávané zvraty a pochybnosti o tom ako dobre poznáte svojich najbližších. Zmes emócii vo vás vyvolá nový napínavý thriller Nezvestná, v ktorom hlavnú hrdinku June stvárnila Storm Reid (Eufória). Práve matka (Nia Long) mladej June záhadne zmizne počas dovolenky v Kolumbii, kam sa vybrala v spoločnosti nového priateľa. June plná odvahy začne po nezvestnej matke pátrať, avšak celú situáciu okrem úradov komplikuje aj vzdialenosť 1600 kilometrov. Ani to mladé dievča neodradí, zostáva v Los Angeles a využíva všetky súčasné technológie na to, aby našla svoju matku kým nie je neskoro. Čím hlbšie preniká k informáciám, tým viac otázok ostáva. Kto je jej matka? Poznala ju vôbec? Odpoveď na tieto otázky nájdete práve na plátnach Cinema City.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Február v kine prinesie na plátno ďalšie oscarové meno. Cate Blanchettová v úlohe Lydie Tár dokonale stelesní jednu z najslávnejších dirigentiek na svete. Tár vo filmovej novinke zobrazuje štúdiu človeka, ktorý sa presvedčí o tom, že dirigovať orchester môže byť oveľa jednoduchšie ako dirigovať vlastný život. Vrchol slávy, dirigovanie prestížneho nemeckého orchestra, vydanie knihy a uvedenie Mahlerovej piatej symfónie. Kariérne úspechy, ktoré prežijete s Lydiou sebavedomo a sebaiste formujú osobnosť talentovanej dirigentky. Pod povrchom zdanlivo mocnej a dominantnej ženy sa však skrýva krehká osobnosť, ktorá v sebe mimo pódia ukrýva obavy a neistoty. Či sa jej podarí nájsť pevnú pôdu pod nohami sa ukáže 23. februára 2023.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Dlho očakávaný dokumentárny film Kuciak: Vražda novinára v Cinema City uzrie svetlo sveta 23. februára. Film prinesie mnoho odhalení, faktov a prepojení, ktoré sú doplnené o prekvapivé zlomové momenty. Jedným z nich je práve moment, v ktorom bývalá spolupracovníčka Jána Kuciaka, Pavla Holcová, získa od nemenovaného zdroja tajný vyšetrovací spis k prípadu. Súčasťou sú zabavené počítače a zašifrovaná komunikácia Mariana Kočnera, údajného objednávateľa vraždy. Snaha dešifrovať správy priniesla niekoľko odhalení, ktoré poukazujú na skorumpovanosť oligarchov, sudcov, policajtov a mafie, na riadiacich pozíciách krajiny. V tomto bode prichádza čas zúčtovania, ktorý odhalí všetky temné tajomstvá.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Ak ste ešte nestihli vidieť drámu Babylon, v ktorej sa hlavných úlohách predstavia Margot Robbie a Brad Pitt. Či romantickú komédiu od tvorcov filmov Láska nebeská a Denník Bridget Jonesovej Čo s tým má láska?, určite si ich nenechajte újsť na veľkom plátne.