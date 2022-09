„Život v domove dôchodcov nie je taký, ako si ľudia predstavujú. Tu v Tulipáne máme ľudí zdravých aj hendikepovaných, onkologických pacientov, ľudí s Alzhemerom, Parkinsonom či v paliatívnej starostlivosti. Ich vekový priemer je 86,5 roka. Našou hlavnou úlohou je skvalitniť im život do najvyššej možnej miery,“ hovorí riaditeľka DSS Tulipán Bibiána Briestenská. Práve skvalitnenie života seniorov je hlavným cieľom projektu „Vzácnejší než influenceri“, v rámci ktorého SodaStream obdaruje vybrané domovy dôchodcov po celom Slovensku výrobníkom SodaStream Crystal alebo Spirit a fľašami Fuse. „SodaStream je okrem iného aj ekonomicky zaujímavým riešením: z jednej bombičky je možné v závislosti od sýtenia vyrobiť 60 – 80 litrov sýtenej vody. Bombičku je možné vymeniť za 7,99 eur na viac než 700 partnerských miestach, prípadne si ju nechať doviezť spoločnosťou Lunys spolu s bežným nákupom,“ vysvetľuje produktový manažér SodaStream na Slovensku Attila Forgon a dodáva, že pri príprave len stredne sýtenej vody bombička vystačí na cca 70 litrov, čo je v prepočte 0,11 eur na liter sýtenej vody.

Attila Forgon vidí v SodaStreame aj ekonomické riešenie. Zdroj: Patrik Muszka

„Je to pre nás výrazná pomoc, veď kupovanie sýtenej vody je pre nás vyšší náklad a naši obyvatelia ju mali častokrát len vďaka svojim rodinám. Naši seniori majú radi sýtenú vodu, prípadne ochutenú sirupom a najmä v lete im spestrí pitný režim. Fľaška má praktické pútko, takže si ju môžu nosiť zavesenú na ruke alebo na vozíčku, čo im bude pripomínať, že majú piť. No a my uvidíme, koľko už vypili,“ pochvaľuje si praktickosť fliaš riaditeľka domova, kde už na prvý pohľad vidno lásku k prírode, vyjadrenú bohato kvitnúcimi kvetmi. „Naši klienti tiež vnímajú zaťažovanie životného plastmi a nie sú voči tomu ľahostajní. Často spomínajú, že za ich čias nebolo v prírode toľko neporiadku a tiež, že chodievali na brigády a čistili svoje okolie. Je im ľúto, že dnes sú ľudia voči svojmu okoliu oveľa ľahostajnejší. Aj preto sme uvítali SodaStream, s ktorým plasty v prírode nehrozia,“ usmieva sa Bibiána Briestenská.

V DSS Tulipán v Považskom Podhradí prevzali SodaStream Crystal riaditeľka Bibiána Briestenská (vľavo) a Andrea Lipková, odborný projektový referent (vpravo). Zdroj: Patrik Muszka

Aj malá pomoc je pomoc

Každý obyvateľ domova dôchodcov má svoj zaujímavý príbeh, ktorý vám rád vyrozpráva. Možno nie na počkanie, no stačí prejaviť záujem, prehodiť pár slov, nájsť si cestu a spoločnú reč a dozviete sa veci, o akých ste ani len netušili. „Nám, no predovšetkým našim klientom by prospelo, keby napríklad prišli dobrovoľníci, hoci sa len porozprávať. Stačí si trebárs prisadnúť na lavičku. Seniori si záujem o nich veľmi vážia, je to pre nich nielen rozptýlenie, ale najmä prejav úcty voči nim. Veď sú to práve oni, kto v minulosti tvoril našu krajinu,“ zveruje sa pani riaditeľka a dodáva, že pre domovy dôchodcov všeobecne ja každá pomoc dobrá. Rovnako ako aj pre seniorov, ktorí žijú doma. „Prosím, nebuďte k nim ľahostajní. Všímajte si ich, ak ste ich deň – dva nevideli, zazvoňte, spýtajte sa, či sú v poriadku, ponúknite pomoc. Možno odmietnu, pretože na ňu celý život neboli odkázaní, ale za prejavený záujem vám určite budú vďační,“ apeluje dáma s dlhoročnými skúsenosťami so seniormi.

Riaditeľka DSS Tulipán v Považskom Podhradí Bibiána Briestenská vraví, že domovom dôchodcov sa zíde každá pomoc: materiálna, no aj dobrovoľnícka. Zdroj: Patrik Muszka

SodaStream má báseň od scenáristky legendárneho Maratónu

Medzi sedemdesiatkou obyvateľov Domova sociálnych služieb Tulipán v Považskom Podhradí žije pani Milada Ostrolúcka, ktorej by ste osem krížikov veru nehádali. Čiperná pani síce najprv tvrdila, že „nie je o čom, všetko je už za nami“, no nakoniec sme sa nestíhali diviť, s kým to sedíme pri pohári bubliniek.

Milade Ostrolúckej môžu životný elán závidieť aj oveľa mladšie ročníky. Zdroj: Patrik Muszka

Rodáčka z Považskej Bystrice je autorkou mnohých scenárov pre rôzne spoločenské a kultúrne podujatia, rozhlasových pásiem a divadelných hier. „Komédia Rebriniak – Kočík je paródiou na medziľudské vzťahy a hoci je zasadená do prostredia dediny, aplikovať sa dá aj na veľkomesto. Aktuálna je dokonca aj tridsať rokov od svojho vzniku,“ smeje sa autorka divadelnej hry, s ktorou navštívila viacero slovenských miest. Stredná a staršia generácia si určite spomenie na rozhlasovú humoristickú reláciu Maratón. Práve do nej napísala pani Ostrolúcka stovky vtipných aj satirických scénok. „Keď som práve nepísala, moderovala som, hrala som v divadle, a samozrejme som sa venovala rodine,“ spomína s úsmevom prozaička. Spisovateľská duša jej však ani teraz nedá spávať. „Napísala som krátku báseň aj pre SodaStream. To viete, keď niečím žijete celý život, len tak ľahko sa toho nezbavíte,“ dodáva humorom sršiaca optimistka. Básničku, ktorú zložila pre SodaStream, si môžete vypočuť priamo v podaní Milady Ostrolúckej na FB SodaStream Slovakia .