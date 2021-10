Instantná káva? To by som nepil, hovorí známy slovenský pražiar

Zákazníkom instantné potraviny vyhovujú; sú pomerne lacné, dostupné a šetria čas. S kvalitou však bohužiaľ nemajú veľa spoločného. To isté platí aj o instantnej káve, čo nám potvrdil zakladateľ a majiteľ pražiarne kávy Coffeein Peter Szabó.

„Vždy akceptujem preferencie ľudí a chápem, že každému chutí niečo iné, prípadne je na niečo iné naučený,“ povedal Peter v rozhovore pre náš portál. „Napriek tomu sa ich však snažím edukovať a vysvetľovať, že instantné kávové nápoje nie sú dobrá voľba. Ak môžem použiť tvrdé slová, tak poviem, že je to vlastne kávový odpad zabalený do pekného obalu a podporený drahou reklamou. Ja by som to nepil.“

Dnes považuje mnoho domácností instantnú kávu za štandard a niektoré ju dokonca dávajú na piedestál kvality. Slávne značky v ľuďoch podvedome vyvolávajú pocit, že si v šálkach pripravia akúsi kávovú dokonalosť. Všetko sa však začínalo celkom inak a veľký rozmach zalievaných kávovín prišiel ešte počas vojny. Pre vojakov bola jednoduchosť prípravy veľkou výhodou a na kvalitu nehľadeli.

Ako sa vyrába instantná káva?

A keďže je to už raz uvarená káva, z ktorej bola voda nejakým spôsobom odparená, o kvalite rozhodne nemožno hovoriť. „Existujú dva spôsoby, ako sa z uvarenej kávy odstraňuje voda. Pri jednom sa používajú veľmi vysoké teploty, vďaka ktorým sa voda odparí a ostane len vysušený kávový prášok. Pri tom druhom sa uvarená káva zmrazí, následne rozomelie a ľad sa sublimačným procesom odparí. Vďaka tomu ostanú len kryštáliky kávy, ktoré stačí zaliať vodou. Príprava je teda ozaj jednoduchá.“

Čo je zlé na instantnej káve?

Ale prečo je to potom zlé a prečo sa takáto káva neodporúča piť? „Zákazník absolútne netuší, z čoho je vyrobená a aká ‚káva‘ v nej vlastne je,“ odpovedal Peter. „Skúste sa pozrieť na obal ktorejkoľvek instantnej kávy v supermarkete. Nenájdete na ňom absolútne nič. Neviete ani či je to robusta alebo arabika, neviete nič o kvalite kávy, o jej pôvode a už vôbec nie o pražení.“

„Presne toto sú podľa mňa veci, na ktorých potrebujeme pracovať. V tomto smere musí Slovensko a náš domáci trh prejsť ešte veľmi dlhú cestu. Osobne som presvedčený o tom, že káva sa má predávať čerstvá a zákazník by mal poznať dátum jej praženia. Mal by vidieť zrná, môcť vizuálne posúdiť ich kvalitu, potom si ich pomlieť a vychutnávať tú neuveriteľnú vôňu. Samotná príprava kávy je len záverom tohto celistvého rituálu, pričom pri instantnej káve je o toto všetko človek ozbíjaný.“

Reálna skúsenosť z farmy

Peter Szabó je napojený aj na niektoré kávové farmy. S pestovateľmi kávových čerešní je v pravidelnom kontakte a prezradil nám, ako to robia. Najlepšie plody kávovníkov v optimálnej fáze zrelosti sú vyselektované a bude z nich výberová káva. Rôzne netriedené čerešne, prípadne čerešne nižšej kvalitatívnej úrovne, idú do mnohých variantov komoditných káv, ktoré majú na trhu veľmi silnú pozíciu. Sú totiž lacnejšie.

Okrem toho však existuje aj akýsi kávový odpad a ani ten nevyjde navnivoč. „Jeden z farmárov mi povedal, že na okraji farmy mal pri plote kopu odpadových zŕn, ktoré nikto nechcel. Až za ním prišiel obchodník venujúci sa výrobe instantnej kávy a do vriec ich zbalil aj s listami a konármi. Keď z toho potom urobí kávu a vysuší ju, nikto sa nedozvie, aký bol jej pôvod,“ skonštatoval Peter Szabó. „A zákazníkov to vlastne ani nezaujíma.“

„Určite nebudem tvrdiť, že veľké a známe spoločnosti zaoberajúce sa výrobou instantnej kávy to robia takto. To by si totiž asi nedovolili. Je však zrejmé, že so selekciou si veľké starosti nerobia, pretože pri tomto spôsobe prípravy to nie je potrebné. Potom do jedného celku zmiešajú kávy z rôznych kútov sveta a premenia ich na instantný produkt. Káva stratí akékoľvek charakteristické vlastnosti daného teroáru, stratí všetky jedinečné chute a profily, ale zdanlivo to nikoho netrápi. Hlavne, že sa predáva.“

Zrnková káva naberá na popularite

Spoločnosť sa však postupom času vyvíja a v súčasnosti sa čoraz viac ľudí obzerá po vyššej kvalite. Zmenou prechádza celý potravinový segment a kávový trh nie je výnimkou. „Veľmi ma teší, že ľudia čoraz viac kupujú zrnkovú kávu. Zaujímajú sa o jej pôvod, vlastnosti, ale i dátum praženia. A dnes si ju doma vedia pripraviť veľmi rýchlo a lacno. Stačí obyčajný mlynček na kávu za pár eur, k tomu klasické koťogo (moka kávovar), alebo french press a je to. Veľmi jednoducho sa dopracujete ku kvalitnej a voňavej káve, ktorá vám dokonale ulahodí,“ dodal Peter Szabó.

Ak by ste chceli ochutnať zrnkovú kávu z pražiarne Coffeein, kliknite si na eshop www.coffeein.sk. Keď raz ochutnáte kvalitnú kávu, cesty späť už niet.