Nová škola bola pohromou

Šikanovanie často nie je fyzické násilie alebo vydieranie. Ingnorácia, vedomé vylúčenie z kolektívu či tiché posmešky vedia deťom a tínedžerom veľmi ublížiť.



Mama mi to nechcela veriť, myslela si, že zlé zámky (lebo som sa na novej škole zhoršila) sú moja vina a že trucujem pre jej nového frajera. Na všetko som bola sama, tak ako som si mohla poradiť? Všetci spolužiaci si radili, odpisovali, robili spolu projekty, chodili spolu von a ja som bola vždy sama. Najhoršie ale bolo to, že postupne si o mne začali hovoriť v škole divné veci. Stále si niečo šepkali, keď som odpovedala pred tabuľou alebo keď sa ma učitelia niečo pýtali, tak na mňa stále zízali a divne sa tvárili alebo sa smiali a šepkali si niečo. Inak, učitelia, tiež nepomáha keď niekoho voláte „ty nová“. Je mi smutno a asi aj preto to sem píšem,“ popisuje dievča svoju neľahkú situáciu.



Žiaľ, toto nie je scéna z filmu o dospievaní, ale skutočný príbeh dievčaťa, ktoré sa obrátilo na projekt sikana.sk s problémom dlhodobého šikanovania. Hoci sa dievča najprv so svojím problémom zverilo matke, tá ju len povzbudila, aby si problém riešila samostatne. Bohužiaľ ani učitelia neboli veľmi nápomocní. Aj keď je už dievča mimo kolektívu základnej školy, stále má problém zaradiť sa - je nepochopená a zostáva sama.

Šikanu riešte hneď

Ak sa dozviete, že je vaše dieťa šikanované, okamžite to riešte. Nespoliehajte sa na to, že sa vaše dieťa agresorovi postaví samo, ani ho v tom nepodporujte. Počúvajte ho, buďte mu oporou a nesúďte ho. Oceňte dieťa za odvahu, že sa vám zverilo.



Nikdy tiež nevyhľadávajte priamy kontakt s agresorom alebo jeho rodinou. Vždy sa obráťte na kompetentných ľudí na mieste, kde k šikanovaniu dochádza - triedneho učiteľa, riaditeľa školy, trénera - a čo najskôr si s nimi dohodnite stretnutie, na ktorom im problém popíšete. Šikanovanie by potom mala vyšetriť a riešiť konkrétna organizácia. Uistite sa, že šikanovanie sa skutočne rieši čo najskôr a nenechajte sa odradiť.

Zapojte sa do pomoci obetiam šikany

Bohužiaľ je ľahké stať sa obeťou šikanovania. Podľa spoločnosti Procter & Gamble bude každé piate dieťa počas svojho života šikanované - či už fyzicky alebo psychicky. Deti, ktoré trpia lupinami, majú až dvakrát vyššiu pravdepodobnosť, že budú šikanované.



Šikana môže zasiahnuť každého, ale s podporou a vzdelávaním môžeme vytvoriť prostredie, v ktorom je tolerancia a empatia na prvom mieste.