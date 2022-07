Dnes už azda neexistuje človek, ktorý by nevlastnil slúchadlá. Dôvod je prostý - ide o zariadenie, ktorého využitie je nielen praktické, ale aj všestranné. Či si už chceš deň spríjemniť dobrou hudbou, absolvuješ niekoľko desiatok pracovných telefonátov alebo potrebuješ pracovať niekoľkými zmyslami naraz, slúchadlá sú na to ideálnym pomocníkom. Nie však hocijaké slúchadlá, najlepšou voľbou sú práve bezdrôtové slúchadlá. Prečo? Nasledovné dôvody ťa presvedčia.

Žiadne obmedzenia

Ako vyplýva z ich názvu, bezdrôtové slúchadlá nemajú žiadne káble, preto poskytujú absolútnu slobodu pri pohybe. Nemusíš sa obávať, že ak na ne zabudneš alebo sa prudko pohneš, zničíš smartfón či notebook, ako by to bolo pri bežných káblových slúchadlách, ktoré k zariadeniam musia byť pripojené. Samozrejme, aj bezdrôtové slúchadlá sú k cieľovým zariadeniam pripojené, no prostredníctvom Bluetooth, ktorý ťa však nijako neobmedzuje, naopak poskytuje oveľa väčšiu slobodu a bezstarostnosť.

Ilustračné foto Zdroj: Huawei

Malé a ľahké

Súčasný trh ponúka množstvo typov bezdrôtových slúchadiel s rôznymi parametrami. Ak sa však zameriavaš na maximálnu praktickosť a funkčnosť, mal by si spoznať horúceho kandidáta, ktorým sú nové bezdrôtové slúchadlá od Huawei FreeBuds Pro 2. Tie sa totiž od iných líšia najmä praktickou stránkou. Nabíjacie puzdro s rozmermi 67,9 mm x 24,5 mm x 47,5 mm a hmotnosťou približne 52 g nezaberie veľa miesta a zmestí a dokonca aj do vrecka. Samotné slúchadlá sú logicky, ešte o niečo menšie, no veľkosť im na kvalite neuberá. Hmotnosť jedného je len okolo 6 gramov, vďaka čomu ich so sebou môžeš nosiť kamkoľvek.

Dlhá výdrž batérie

Jediná vec, ktorú na bezdrôtových slúchadlách musíš kontrolovať, je výdrž batérie. Tá sa líši od slúchadiel k slúchadlám, no samozrejme platí, že čím je dlhšia, tým lepšie. Výdrž batérie je totiž jeden z najdôležitejších parametrov, ktoré rozhodujú o kúpe. Ak teda slúchadlá nechceš nabíjať každú chvíľu, mal by si siahnuť po novinke FreeBuds Pro 2, ktoré sú síce malé, no vybavené batériou s bezkonkurenčne dlhou výdržou. So zapnutou funkciou ANC (Active Noise Cancellation), ktorá navyše eliminuje rušivé vplyvy okolia, si môžeš užívať ničím nerušené počúvanie až 4 hodiny prehrávania a s puzdrom celkom 18 hodín. S vypnutým ANC si môžeš užívať 6,5 hodiny počúvania a s puzdrom celkom 30 hodín.

Ilustračné foto Zdroj: Huawei

Čistý zvuk a žiaden ruch

Pri bezdrôtových slúchadlách je funkcia ANC (Active Noise Cancellation) jednou z najväčších vychytávok. Ide totiž o funkciu, vďaka ktorej slúchadlá potláčajú akýkoľvek hluk z okolia a poskytujú len čistý a ničím nerušený zvuk. Bezdrôtové slúchadlá Huawei FreeBuds Pro 2 sú vybavené funkciou Systém Intelligent Dynamic ANC 2.0, ktorá dokáže eliminovať aj zvuk hlučných leteckých motorov a nebudeš počuť ani silný vietor.

To oceníš nielen pri počúvaní hudby, ale aj pri telefonátoch. Slúchadlá FreeBuds Pro 2 totiž disponujú technológiou Pure Voice, založenou na potlačení hluku pri hovoroch. Za to sú zodpovedné 4 mikrofóny v kombinácii s exkluzívnym algoritmom potlačenia hluku pomocou hlbokej neurónovej siete (DNN) spoločnosti Huawei. To znamená, že slúchadlá dokážu presne zachytiť ľudské hlasy a zároveň zlepšiť potlačenie šumu, a to bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzaš.

Kvalitný zvukový zážitok

Či už bezdrôtové slúchadlá používaš len na počúvanie hudby, alebo si pomocou nich aj vybavuješ telefonáty, určite oceníš kvalitný zvuk. V ideálnom prípade by zvuk mal byť čistý a nemal by si ho počuť s oneskorením. To však nie je u všetkých typov bezdrôtových slúchadiel samozrejmosťou.

Huawei FreeBuds Pro 2 sú však vybavené jedinečným zvukovým systémom Ultra-hearing True Sound Dual Driver, ktorý inteligentne koordinuje dva meniče a zaisťuje ich dokonalú súhru pre vynikajúci zvukový výkon. Takisto disponujú technológiou Triple Adaptive EQ, ktorá dokáže automaticky vyladiť zvuk podľa štruktúry zvukovodu, polohy pri nosení a úrovne hlasitosti, čím zaisťuje personalizovaný zvuk v reálnom čase.

Nech už je tvoj účel používanie bezdrôtových slúchadiel akýkoľvek, pred kúpou je dôležité zvážiť niekoľko parametrov. Dôležitá je nielen kvalita zvuku, ale aj výdrž batérie či praktickosť. Všetky tieto vlastnosti sa ešte omnoho viac ponúkajú FreeBuds Pro 2 od Huawei, ktoré vynikajú nielen top funkciami, ale aj pomerom ceny a špičkovej kvality.

Ilustračné foto Zdroj: Huawei