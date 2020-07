Ak sa chystáte do hôr na turistiku, týmto situáciám by ste sa podľa Jozefa Janigu z HZS mali vyhnúť.

Slovenské hory sú pre turistov zo zahraničia čoraz populárnejšie, no tento rok môžeme vplyvom koronavírusovej pandémie očakávať aj zvýšený záujem Slovákov. Mnohí sa však na hory vyberú bez predchádzajúcich skúseností či nedostatočne pripravení na rôzne situácie, ktoré ich následne v horách prekvapia, a tak je vo viacerých prípadoch potrebné privolať pomoc horských záchranárov – či už ide o úraz, vyčerpanie či zablúdenie v lese. Ako v týchto situáciách postupovať, aby sme záchranárom, aj keď neúmyselne, nesťažovali ich prácu a snahu o našu záchranu, nám prezradil riaditeľ Horskej záchrannej služby Jozef Janiga.

NEVIETE, KDE SA NACHÁDZATE

Až v 24 % prípadov sa na Horskú záchrannú službu obrátime, keď v horách zablúdime alebo uviazneme a nevieme nájsť cestu späť. Podľa Jozefa Janigu z HZS by však nešlo až o taký problém, keby turisti vedeli, po akej trase šli, než zišli z chodníka. „Stretávame sa s prípadmi, keď sa ľudia vyberú do hôr na výlet bez predchádzajúceho plánu a idú takpovediac za nosom, resp. sa neorientujú podľa turistických značiek chodníkov. V týchto prípadoch je veľmi náročné lokalizovať oblasť, v ktorej by sa turisti mohli nachádzať,“ prezrádza Janiga. Záchranári musia prehľadávať omnoho väčšie oblasti, a tak pochopiteľne trvá dlhšie, než sa im podarí vás nájsť a zachrániť.

Úplne najhoršie, čo môžete v tejto situácii urobiť je, ak sa rozhodnete ísť záchranárom takpovediac naproti. Môžete tak úplne opustiť oblasť, ktorú budú na základe vašich indícií záchranári prehľadávať. Ak sa stratíte, najlepšie urobíte, ak zostanete na mieste a vyčkáte na privolanú pomoc.

Ilustračné foto. Zdroj: Slovenská tlačová agentúra

NIKTO NEVIE, KAM STE ŠLI

Horská záchranná služba v posledných rokoch pozoruje nárast počtu zásahov nielen v rámci lyžiarskych stredísk, ale aj v horách. Len v minulom roku zasahovali záchranári takmer 3 000-krát, z toho v 13 % išlo o vážny stav, ohrozenie života až smrť. Mnohým prípadom s nešťastným koncom by sa však bolo možné vyhnúť, ak by ste pred svojím odchodom informovali blízku osobu o plánovanej trase, ako aj predpokladanom čase návratu, resp. sa zapísali do knihy vychádzok na horskej chate, z ktorej plánujete výstup. „Bohužiaľ, stretávame sa s prípadmi turistov-samotárov, ktorí nikomu nedajú vedieť a vyberú sa na vysokohorskú túru. Ak sa im cestou stane vážny úraz v odľahlejšom teréne a oni si nie sú schopní privolať pomoc, stáva sa, že sa záchranná akcia začína až po niekoľkých hodinách až dňoch, keď blízki zalarmujú príslušné orgány. Tieto prípady sa väčšinou nekončia šťastne,“ konštatuje Janiga z Horskej záchrannej služby.

Ilustračné foto. Zdroj: Slovenská tlačová agentúra

NEINFORMUJETE O SVOJOM ZDRAVOTNOM STAVE

Informujte o svojom zdravotnom stave ľudí vo vašej turistickej skupine, obzvlášť, ak trpíte vážnym ochorením ako je epilepsia alebo cukrovka, či máte alergiu napríklad na včelie uštipnutie. „Občas sa stretávame so situáciami, keď turisti z jednej skupiny absolútne nevedia, že ich kamarát trpí závažným ochorením. Ak dostane záchvat, jednak nevedia adekvátne reagovať a podať mu prvú pomoc, než prídu na miesto záchranári a na druhej strane sú tieto informácie potrebné aj pre tiesňovú linku, ktorá následne kooperuje potrebnú pomoc,“ upozorňuje Janiga.

Ak trpíte vážnym ochorením je potrebné, aby ste vašich spolupútnikov okrem oboznámenia s vašim zdravotným stavom informovali aj o spôsobe podania prvej pomoci. Taktiež im ukážte, kde v batohu máte lieky a ako vám ich je v prípade núdze potrebné podať.

NEMÁTE VRECKOVĚHO ZÁCHRANÁRA

Horská záchranná služba v spolupráci s poisťovňou Generali a firmou Medical Information Technologies predstavila v týchto dňoch novú aplikáciu Horská záchranná služba, s ktorou si v prípade núdze privoláte pomoc jedným tlačidlom, zdieľate svoju polohu so záchranármi a máte prehľad o počasí, výstrahách a dôležitých miestach. „Pre poisťovňu Generali je prevencia, bezpečnosť a ochrana zdravia kľúčová, a preto sme v spolupráci s Horskou záchrannou službou spustili jedinečnú mobilnú aplikáciu Horská záchranná služba. Táto aplikácia je veľkým prínosom nielen pre horských záchranárov, ale aj pre turistov, ktorí sa v horách ocitnú v núdzi,“ vysvetľuje iniciatívu Juraj Jurčík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Generali.

Ilustračné foto. Zdroj: Slovenská tlačová agentúra

S touto aplikáciou si totiž viete privolať pomoc v horách kdekoľvek na Slovensku, a to len jediným tlačidlom, pričom so záchranármi viete komunikovať prostredníctvom sms správ alebo chatu. Ak sa na túre stratíte, viete zdieľať svoju polohu so záchranármi, ktorí vás tak ľahšie lokalizujú alebo vám poradia, ako sa dostať späť na turistický chodník. V aplikácii si môžete vyplniť vaše plánované turistické trasy, ako aj predpokladaný čas vášho návratu. Po uplynutí stanoveného času vám príde upozornenie na úspešné potvrdenie cieľa. Ak naň nezareagujete automaticky sa odošle upozornenie na človeka, ktorého v aplikácii uvediete ako kontaktnú osobu pre prípad núdze.

Okrem toho však aplikácia obsahuje aj ďalšie užitočné funkcie. Dohľadať si jednoducho viete najbližšie stredisko Horskej záchrannej služby, záchrannú stanicu či najbližšiu horskú chatu. S aplikáciou máte prehľad o počasí, ale aj výstrahách v turistickej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Po stiahnutí aplikácie do smartfónu a overení telefónneho čísla si môžete vyplniť svoj osobný profil. Kde o sebe môžete uviesť nielen základné informácie, ale aj zdravotné ťažkosti a zoznam užívaných liekov či kontaktnú osobu, ktorú je možné v prípade potreby kontaktovať.

Aplikáciu je možné využiť nielen na Slovensku, ale aj v Česku, Maďarsku a Rakúsku, kde sú tiesňový hovor a núdzová SMS presmerované na Záchrannú zdravotnú službu alebo horskú službu danej krajiny. Jedna aplikácia tak pomôže vo viacerých krajinách bez nutnosti sťahovania lokálnej aplikácie.