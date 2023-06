Výška a typ požadovaného financovania závisia od povahy a rozsahu podnikania. Startupy často hľadajú financovanie v počiatočnom štádiu, aby mohli uviesť svoje nápady do života. Zabehnuté spoločnosti zasa môžu ideálne financovať expanziu, zásoby, vývoj a výskum alebo nákupy dlhodobého majetku.



Financovanie môže pochádzať z rôznych zdrojov, napríklad z osobných úspor, firiem rizikového kapitálu, anjelských investorov, platforiem crowdfundingu, rôznych grantov a hlavne z úverov od finančných inštitúcií. Výber entity financovania závisí od mnohých faktorov: od ceny, až po samotnú dostupnosť a náročnosť procesu schvaľovania získania financovania.



Najlacnejšou a tiež najrýchlejšou formou financovania sú banky. Tým treba spolu so žiadosťou predložiť presvedčivý podnikateľský plán a preukázať jasný zámer, potenciál ziskovosti a teda najmä schopnosť splácania úroku a istiny. Príprava podnikateľského plánu však má svoje úskalia a aj zdanlivé maličkosti vedia spôsobiť, že sa pre banku nestanete presvedčivým partnerom.



Poradíme vám, ktorých kľúčových chýb sa treba vyvarovať a na čo by ste pri príprave podnikateľského plánu určite nemali zabudnúť. Podľa biznis konzultanta Mareka Straku, ktorý pripravuje stratégie pre firmy a ich projekty, s dobre napísaným podnikateľským plánom je možné zvýšiť úspešnosť o 30-40 percent.

1/ Nejasné informácie alebo zatajovanie býva pre banku červenou čiarou

Je dôležité pristupovať k financovaniu podnikania zodpovedne a transparentne. Úplné zverejnenie relevantných informácií umožňuje veriteľom a investorom prijímať informované rozhodnutia a znižuje pravdepodobnosť právnych rizík a rizík súvisiacich s reputáciou. Úmyselné zadržiavanie alebo vynechávanie dôležitých informácií o finančnej situácii, predchádzajúcich obchodných skúsenostiach, prepojeniach alebo iných relevantných detailoch komplikujú schvaľovací proces.

Ilustračné foto Zdroj: Innovations

Banky totiž majú databázy, centrálne registre a rôzne nástroje, vďaka ktorým zistia o podnikateľovi všetky detaily, takže počas procesu získavania úveru tieto detaily tak či tak vyjdú na povrch. Podľa Mareka Straku je lepšie vyložiť karty na stôl už na začiatku žiadosti o úver a to hneď z dvoch dôvodov: 1. nestrácate svoj čas a hneď na začiatku viete, či ste „vhodný“ pre schválenie úveru a 2. dôvod je udržanie si dôveryhodnosti voči banke.



A čo by ste rozhodne nemali zatajovať?

Bankrot

Nezverejnenie prebiehajúceho bankrotu alebo minulých bankrotov je významným opomenutím, ktoré je pre banku jednoznačnou červenou vlajkou. Banka sa spolieha na presné finančné informácie, aby mohla posúdiť bonitu a potenciálne riziká spojené s poskytovaním financovania. Zatajovanie informácií o bankrote môže viesť k právnym následkom a poškodeniu vášho dobrého mena v bankovej komunite.

Finančná história

„Zatajenie predchádzajúcich nedoplatkov, neúspešných podnikov, exekúcií alebo iných finančných ťažkostí môže skresľovať finančnú stabilitu jednotlivca alebo spoločnosti. Tieto informácie sú pre banky nevyhnutné na posúdenie schopnosti dlžníka splácať záväzky a efektívne spravovať svoje financie,“ vysvetľuje Marek Straka. Patria sem informácie o minulých finančných výsledkoch spoločnosti, nedoplatkoch voči poisťovniam a pod. Finančná inštitúcia si tieto informácie dohľadá pri analýze žiadateľa, ak však budú chýbať vo vašej žiadosti, dôvera môže byť narušená.

Ekonomické prepojenia

Zatajovanie ekonomických prepojení, ako sú nezverejnené obchodné partnerstvá alebo investície možno považovať za nedostatok transparentnosti. Tieto prepojenia môžu mať dôsledky na konflikty záujmov, právne záväzky alebo finančné riziká, o ktorých by banka mala vedieť.

Reputačné riziko

Neoznámenie prebiehajúcich právnych sporov alebo negatívna publicita môžu ovplyvniť dôveru inštitúcie. Finančný partner bude tieto faktory brať do úvahy pri hodnotení vašej integrity a spoľahlivosti. Marek Straka to potvrdzuje na základe skúsenosti z praxe: „Ak potenciálne alebo aktuálne poškodenie reputácie zatajíte, je to pre banku jasné „no go.“

Pozor na osobnú históriu a online prítomnosť

Skresľovanie škodlivých osobných informácií alebo negatívna online prítomnosť (napr. nevhodné fotografie, neprofesionálne či neetické správanie) môže mať dopad na vašu profesionálnu povesť. V dnešnom digitálnom veku je pre finančného partnera pomerne jednoduché odhaliť takéto informácie a pokusy. Pokiaľ sa jedná o vyššie sumy financovania, určite odporúčame vyhnúť sa takémuto správaniu. Treba mať na pamäti, že váš budúci finančný partner vás nepozná a robí si obraz a závery z jemu dostupných informácií, ktoré vie dopátrať.

2/ Prehnané očakávania vzbudzujú podozrenie

Predstava financovania bez vlastných zdrojov

Finančný partner zvyčajne vyžaduje, aby podnikatelia mali určitú úroveň osobných investícií alebo vlastného imania v podnikaní. To dokazuje záväzok a dôveru v úspech vlastného podniku a zodpovedného prístupu k podnikaniu. „Bez akýchkoľvek osobných investícií môže byť náročné banku presvedčiť o vašom odhodlaní a vašej schopnosti efektívne riadiť podnikanie,“ dopĺňa Straka.

Žiadanie neúmerne vysokého úveru oproti ekonomickej výkonnosti firmy

Prikrývaj sa perinou, na ktorú máš. Požiadať o úver vo výške, ktorá je výrazne alebo niekoľkonásobne vyššia ako aktuálne tržby alebo príjmy vašej spoločnosti, býva problematické. Finančný partner posudzuje žiadosti o úver na základe rôznych faktorov vrátane finančnej výkonnosti podniku, bonity a budúcej finančnej projekcie, kde je potrebné preukázať schopnosť úver splácať. Žiadosť o úver, ktorý je neúmerný vašim predajom, môže vyvolať obavy o schopnosť podniku generovať dostatočné peňažné toky na plnenie svojich záväzkov. Postupný a udržateľný rast je vo všeobecnosti pre veriteľov uskutočniteľnejší a príťažlivejší ako nadmerné zadlžovanie, ktoré môže zaťažiť vaše operácie. Rovnako tak sa odporúča robiť realistické finančné projekcie.

3/ Nedostatočný podnikateľský plán bez stratégie banku nepresvedčia

Dobre pripravený a komplexný podnikateľský plán je nevyhnutný na získanie financií. Ukazuje váš jasný plán pre budúcnosť podniku a demonštruje, ako rozumiete trhu, dynamike odvetvia, potenciálnym rizikám, ale aj príležitostiam.



Dôležité prvky v podnikateľskom pláne sú napríklad popis spoločnosti, ale najmä kľúčových osôb projektu, popis produktu, služby či projektu, jasne popísaná úverová požiadavka a dobre vysvetlená finančná situácia – tržby a náklady.



Potenciálny problém predstavuje nepresvedčivý alebo úplne chýbajúci motív vášho podnikateľského zámeru. Pri žiadosti o úver je preto dôležité pomenovať strategický zmysel podnikania (tzv. Big picture).



Napríklad, ak ste majiteľom predajne áut a chcete si otvoriť aj bistro, mali by ste jasne vysvetliť, ako to súvisí s doterajšou podnikateľskou činnosťou – napríklad máte nevyužité priestory a chcete v nich svojim zákazníkom ponúknuť možnosť rokovať s obchodníkom pri dobrej káve a kvalitnom občerstvení a pod.



Pravdivý motív by mal tiež ukázať na jedinečnú hodnotovú ponuku podniku, konkurenčnú výhodu a potenciál úspechu. Zamerajte sa viac na prezentáciu realistického a podloženého podnikateľského plánu ako na vytváranie príbehu o už úspešnom podnikaní.



„Podnikateľ, ktorý chce uspieť, by mal venovať úsilie a čas na vypracovanie kvalitného podnikateľského plánu s kompletnou dokumentáciou, pravdivým a dobrým motívom, podloženým relevantnými analýzami trhu a finančnými prognózami,“ uzatvára biznis konzultant Marek Straka.



Ako sme písali na začiatku, aj zdanlivé maličkosti či opomenutia môžu spôsobiť, že vašu žiadosť banka zamietne, dajte si preto podnikateľský plán vypracovať a využite odbornú pomoc expertov .