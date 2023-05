Grilovanie je skvelý spôsob prípravy jedál, ktorý im dodá výrazné chute a vône. A navyše je to skvelý spôsob relaxu s rodinou či priateľmi. Avšak ešte kým začnete, treba všetko vopred pripraviť, aby sa grilovačka vydarila. Prinášame vám 5 tipov, vďaka ktorým sa vám to podarí a plus porovnanie prípravy jednotlivých jedál na rôznych druhoch grilu. Je lepší gril na uhlie, plynový gril či elektrický? Otestovali sme to za vás.

Dodajte záhradnému nábytku druhý dych

Ešte pred samotnou grilovačkou je potrebné upratať miesto, kde budete grilovať a vyčistiť záhradný nábytok. Oň sa však treba starať úplne inak ako o nábytok, ktorý máme v obývačke či v kuchyni. Neustále naň totiž pôsobia rôzne vonkajšie vplyvy. Kľúčový je výber správnej čistiacej pomôcky, lebo používaním drsných špongií alebo drôteniek nábytok ľahko poškriabete. V týchto porušených miestach sa potom usádzajú nečistoty omnoho jednoduchšie. Preto radšej na jeho očistenie použite obyčajnú handru alebo jemnejšiu špongiu.

Gril ako zo škatuľky

Keďže potraviny prichádzajú do bezprostredného kontaktu s grilom, musí byť dokonale čistý. K tomu potrebujete povinnú výbavu, ktorá pozostáva z kefky na záhradný gril, špongie alebo handričky a jemného krémového čistiaceho prípravku. Ten sa postará o účinné odstránenie zašlej špiny, mastnoty i všetkých nečistôt. Musíte však dávať pozor, aby bol šetrný k čistenému povrchu. Rošt na gril, ktorý používa drevené uhlie môžete „vypáliť“, čím ho zbavíte prichytených zvyškov jedla. Potom zavrite poklop a počkajte desať minút, kým sa nečistoty nezmenia na popol.

Chute pre mlsné jazýčky

Jednou z najlepších vecí na grilovačkách je, že ich môžete organizovať každý deň, a predsa môžu mať vždy inú chuť. Okrem mäsa si môžete na grile pripraviť napríklad hríby, rôzne druhy zeleniny, či dokonca ovocie. K tomu, aby získali vaše grilované špeciality jedinečnú príchuť, vám stačí pripraviť ľahký dressing z bieleho jogurtu. Ku grilovanému ananásu či banánom si ho zmiešajte s nastrúhanou čokoládou alebo tekutým karamelom. Na slano z neho môžete vyčariť chutnú „čerešničku“ zmiešaním s bylinkami.

Čo budete podávať na pitie?

Ak chcete byť dokonalým hostiteľom, ponuku nápojov zostavte podľa jedál, ktoré budete grilovať. Ku každému mäsu sa hodí iný druh vína, grilované ovocie môžete skombinovať napríklad s perlivou minerálkou s kúskami čerstvej mäty a limetky a k ťažším chutiam zvoľte vychladené pivo.

Atmosféra bez chybičky

Dobrú náladu navodíte hudobnou skladačkou, ktorá bude celkový dojem harmonicky podčiarkovať. Váš playlist môžu tvoriť svieže hity, ale i piesne, ktoré vo vás budú vzbudzovať spoločné spomienky na prežité časy. Ak budete hostiť svoju rodinu, rozpamätajte sa, čo vám hrávalo za vašich detských čias v aute počas výletov s rodičmi. A ak k vám plánujú zavítať kamaráti, zalovte v spomienkach a určite vás napadnú pesničky, na ktoré ste tancovali na diskotékach, či si púšťali na diskmenoch.

Ktorý gril pripraví jedlo najchutnejšie?

Gril na uhlie: Pri tomto grile je dôležité pripraviť si správne uhlie. Použite kvalitné uhlie alebo brikety a zapáľte ich v dostatočnom predstihu, aby sa uhlíky rozpálili a vytvorili rovnomernú vrstvu žiare.



Grilovanie na uhlí dodáva mäsu výraznú a dymovú chuť. Oheň a dym z uhlíkov pridávajú špecifické arómy a opečenú kôrku. Preto na tomto grile je ideálne grilovať steaky, bravčové rebierka a iné mäso s väčším obsahom tuku. Takisto i grilovanie krkovičky je ideálnou voľbou.

Čo sa týka zeleniny, najlepšie sa na ňom vydarí zelenina s väčším obsahom vody, ako je napríklad cuketa, kukurica, baklažán alebo paprika.



Elektrický gril: Tento druh grilu je jednoduchý na použitie, nepotrebujete žiadne palivo, stačí ho len predhriať na určitú teplotu.



Elektrický gril síce nedodá jedlu špecifickú dymovú príchuť , ale zase dokáže vytvoriť na mäse peknú opečenú kôrku. Je ideálny na grilovanie rýb, kuracích pŕs alebo klobások. Na tomto grile môžete grilovať akúkoľvek zeleninu či huby. Vďaka tomu, že na ňom dokážete udržiavať rovnomernú teplotu, nemáte čo pokaziť.



Plynový gril: Na plynovom grile je možné dosiahnuť vynikajúce výsledky pri grilovaní väčších kusov mäsa, ako sú steaky, bravčové kotlety alebo kuracie stehná. Plynový gril tiež umožňuje reguláciu teploty, čo je veľmi užitočné pri grilovaní rôznych druhov mäsa s rôznymi požiadavkami na teplotu prípravy. Vďaka tejto možnosti a rovnomernému rozloženiu tepla je plynový gril ideálny aj na grilovanie citlivejšej zeleniny, ako sú paprika, cuketa, paradajky, špargľa, baklažán alebo huby. Môžete ich grilovať ako celé kúsky, plátky alebo nastoknuté na špajle.



Či už máte doma akýkoľvek gril, nech sa vám grilovačka vydarí. Často je najdôležitejšia spoločnosť, ktorá dokáže vytvoriť tú správnu atmosféru, aj keby sa vám jedlo nevydarilo.