To sa uskutoční 25. augusta v Bratislave a stretne sa v ňom 16 najlepších detských tímov, ktoré sa predviedli počas semifinálových kôl v slovenských mestách. Rovnako ako pri predošlých dvoch ročníkoch Futbalu v meste, aj v tom aktuálnom stojí za projektom Únia ligových klubov, ktorá riadi najvyššiu slovenskú futbalovú súťaž na Slovensku – Fortuna ligu – a jeho generálny partner o. z. BILLA ľuďom. Ambasádorom je futbalová superstar a osemnásobný víťaz ankety Futbalista roka – Marek Hamšík.

Projekt Futbal v meste je ideálnou aktivitou pre všetky športuchtivé deti do 11 rokov, ktoré by po pandémii opäť chceli tráviť čas aktívne a na čerstvom vzduchu. To, že pohyb deťom v ostatných rokoch skutočne chýbal, potvrdzuje počet tímov, ktoré sa prihlásili do tretieho ročníka projektu – 113. Väčšina tímov sa zúčastnila aj na semifinálových kolách, ktoré sa postupne konali od apríla do júna v šiestich mestách – Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Do augustového finále postupuje 16 najlepších družstiev – automaticky prvé dva tímy z jednotlivých semifinálových kôl, pričom finálovú dvanástku doplnia štyri športovo najúspešnejšie tímy, ktoré sa v semifinálových kolách umiestnili na tretích priečkach. Rozhodujúcim kritériom boli celkové body získané na turnaji, ako aj celkové skóre. Okrem zápasov družstiev detí do 11 rokov priniesli semifinálové podujatia v slovenských mestách aj pestrý sprievodný program, na ktorý sa prišli pozrieť tisícky ľudí. Fanúšikovia sa mohli stretnúť s futbalovými osobnosťami a veľký záujem bol aj exhibície a rôzne futbalové atrakcie.

Ilustračné foto Zdroj: BILLA

„Teší nás, že to v šiestich najväčších mestách na Slovensku počas uplynulých troch mesiacov žilo futbalom. Po dlhej pandémii spojenej s opatreniami je to krásna zmena. Futbal v meste je projekt určený pre mladé futbalové talenty do 11 rokov, veríme, že mnohé z nich budeme v budúcnosti stretávať aj na ligových trávnikoch. Do semifinále projektu sa zapojilo približne tisíc detí, s nimi prišli rodičia, známi, fanúšikovia, ale program lákal i náhodných okoloidúcich. Na semifinálových podujatiach sa mohli deti stretnúť aj s bývalými či súčasnými futbalovými ikonami, ako sú Vladimír Weiss ml., Erik Jendrišek, Tomáš Ďubek, Ľubomír Moravčík, Marek Sapara, Vladimír Kinder, Erik Pačinda a ďalší. Futbal v meste je krásny projekt, máme množstvo pozitívnych ohlasov. Tešíme sa už na veľké augustové finále, ktoré bude nabité programom a nielen futbalovými osobnosťami. Gratulujem všetkým tímom, ktoré sa dostali do finále, úprimne sa na to už teším,“ povedal Ivan Kozák, prezident Únie ligových klubov.

Ilustračné foto Zdroj: BILLA

Finále ponúkne pestrý program a lákavé ceny

Motiváciu prihlásiť sa do Futbalu v meste mali mladí športovci naozaj veľkú. Na víťaza finálového turnaja čaká 5000 eur, ktoré využije na nákup športového vybavenia. Rovnako sa výherný tím môže tešiť na futbalový kemp, ktorý absolvuje s legendou slovenského futbalu – Róbertom Vittekom. Víťazstvo bude obhajovať Inter Bratislava, teda chlapci, ktorí porazili všetkých svojich súperov v minuloročnom finále. Na tímy, ktoré sa umiestnia na druhej a tretej priečke, čakajú sumy 2000 eur a 1000 eur určené na nové športové potreby. Celkovo bude prerozdelených viac ako 10 000 eur, pričom finančné prostriedky venuje predovšetkým o. z. BILLA ľuďom, generálny partner Futbalu v meste.

Spoločnosť BILLA prostredníctvom svojho občianskeho združenia dlhodobo podporuje pravidelný pohyb a zdravú životosprávu, a športová osveta medzi deťmi je pre ňu jednou z priorít. „V dnešnej rýchlej a pohodlnej dobe, keď sú najlepšími kamarátmi detí mobil, tablet či počítač, je veľmi dôležité, aby mali žiaci neustálu motiváciu športovať. Pohyb je kľúčový pre ich zdravý vývin a kolektívne športy ako futbal ich navyše učia tímovej spolupráci, trpezlivosti, vytrvalosti a sústredeniu. Projekt Futbal v meste je pre deti perfektnou príležitosťou, ako aktívne stráviť čas s rovesníkmi, zatnúť sa a na ihrisku zabojovať, ale sa tiež zabaviť. Veľmi nás teší, že do aktuálneho ročníka projektu sa prihlásili desiatky tímov z celého Slovenska. Už teraz sme zvedaví, kto sa tento rok stane víťazom. Všetkým družstvám držíme palce do augustového finále,“ uviedla Jana Gregorovičová, podpredsedníčka predstavenstva o. z. BILLA ľuďom.

Ilustračné foto Zdroj: BILLA

Počas programovo nabitého finále Futbalu v meste, ktoré sa uskutoční 25. augusta na bratislavskom nábreží Dunaja pri obchodnom centre Eurovea, si na svoje prídu nielen mladí futbalisti, ale aj široká verejnosť. Pripravené sú atraktívne súťaže, rôzne podoby futbalu, autogramiády, hudobné vystúpenia, exhibičný zápas osobností, pokus o slovenský rekord a množstvo ďalších aktivít.

Zoznam finalistov 3. ročníka Futbalu v meste:

1. AS Trenčín Avengers (víťaz semifinále v Bratislave)

2. FK Inter Bratislava (2. miesto – semifinále v Bratislave)

3. Red Stars Spartak Trnava (3. miesto - semifinále v Bratislave – 16b)

4. Partizán Bardejov (víťaz semifinále v Prešove)

5. FK Humenné (2. miesto – semifinále v Prešove)

6. Tatran Prešov (3. miesto – semifinále v Prešove – 15b)

7. FA Trnava (víťaz semifinále v Nitre)

8. FKM Nové Zámky (2. miesto – semifinále v Nitre)

9. Energy School Prievidza (3. miesto – semifinále v Nitre – 15b)

10. FC Košice (víťaz semifinále v Košiciach)

11. FK Haniska (2. miesto – semifinále v Košiciach)

12. MFK Zemplín Michalovce (víťaz semifinále v Žiline)

13. TJ Tatran Bytčica (2. miesto – semifinále v Žiline)

14. FK Bojnice (3. miesto – semifinále v Žiline)

15. MFK Ružomberok (víťaz semifinále v Banskej Bystrici)

16. Hamšík Academy (2. miesto – semifinále v Banskej Bystrici)

Ilustračné foto Zdroj: BILLA