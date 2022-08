Skúsenosti s vytvorením servisnej spoločnosti pre finančných sprostredkovateľov a investície vložené do vývoja vlastných IT riešení, teraz Finportal v projekte Finportal pre reality ponúka potenciálnym partnerom z oblasti realitného trhu. Realitné kancelárie sa tak budú môcť plnohodnotne venovať svojim klientom a predaju nehnuteľností, urýchliť celý proces sprostredkovania realitného obchodu a kumulovať si ďalší príjem.

Realitný a finančný sektor sú navzájom prepojené a kooperujúce oblasti, v ktorých je veľký potenciál na zlepšenie. Ten môže pocítiť tak realitný maklér, ako aj samotný klient. Spojenie týchto dvoch „svetov“ pod jednu spoločnosť je cesta, ako rýchlo a efektívne uspokojiť potreby klienta. Podľa projektového manažéra Finportal pre reality, Michala Kubíka, „od momentu výberu nehnuteľností, až po zabezpečenie potrebného financovania kúpy, prípadne poistenia, môže dôjsť vďaka využitiu nových technológií za oveľa kratšie obdobie, ako v prípade bežného procesu uzatvárania obchodu.” Podpora cez vzájomné zdieľanie kontaktov prostredníctvom e-market rýchlo prepojí ponuku a dopyt, tak na financovanie nehnuteľnosti, ako aj na jej kúpu. K dispozícii bude podľa slov Michala Kubíka viac ako 2 200 kvalitných finančných sprostredkovateľov po celom Slovensku, ktoré zastrešuje viac ako 300 firiem využívajúcich služby broker poolu. Aj vďaka ním sa Finportal stal TOP 1 v sprostredkovaných úveroch na Slovensku. Kubík ďalej vysvetľuje, ako projekt Finportal pre reality funguje v praxi.„Celý tento proces vzájomného zdieľania medzi realitnými a finančnými sprostredkovateľmi prebieha za vopred dohodnutých podmienok. Všetko to prebieha pri využití moderných IT riešení, ktoré v rámci balíka služieb získava. Klient na jednom stretnutí a mieste získa komplexný balík služieb, bez potreby vyhľadania ďalšieho odborníka.”

Práve z pohľadu smerovania trhu je využívanie aplikácií a informačných systémov pre zvyšovanie konkurencieschopnosti nevyhnutné. Investície do vývoja IT nástrojov a aplikácií si však vyžadujú čas a hlavne veľký objem finančných prostriedkov. Preto je dobré spojiť sa s partnerom, ktorý dokáže všetky tieto nástroje, okrem ďalších benefitov ponúknuť, pretože urýchlené financovanie kúpy nehnuteľnosti pomocou nových technológií je budúcnosťou realitného sprostredkovania. „Model realitného poolu, ktorý Finportal pre Reality ponúka je vhodný nielen pre malé realitné kancelárie, ktoré nemajú vlastný realitný software a náklady na inzerciu tvoria veľkú časť ich výdavkov, ale taktiež pre veľké realitné kancelárie, ktoré si tu nájdu príležitosti a nástroje na to, ako zvyšovať svoju ziskovosť,“ dopĺňa Kubík.

Rudolf Adam, predseda predstavenstva broker poolu Finportal vidí v projekte veľký potenciál. Aj preto je jeho ambíciou stať sa spoľahlivým partnerom aj v realitnom sektore. „Chceme ponúknuť širokú paletu služieb, ako právne poradenstvo, vzdelávanie, marketingovú a inzertnú pomoc, jednoducho všetko to, čo je potrebné k uzavretiu celého procesu sprostredkovania realitného obchodu” dodal.