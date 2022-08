Nemáte čas utekať do lekárne, no akútne z nej niečo potrebujete? Hľadáte jednoduchý a rýchly spôsob so širokou možnosťou výberu? Máme pre vás jedno expresné riešenie.

Predstavte si modelovú, no zároveň celkom realistickú scénu zo života. Odchádzate na dovolenku. Batožina zbalená, poistenie vybavené, cestovné doklady nachystané. Pred odchodom ste ešte plánovali zájsť do práce a dokončiť posledné úlohy, ktoré žiaľ, nepočkajú na váš návrat.

V zápale práce ste si uvedomili, že ste zabudli zbaliť cestovnú lekárničku. Nevyhnutné medikamenty prvej pomoci pri úľave od bolesti, tráviacich ťažkostiach, či hojivý gél na odreniny a repelent proti uštipnutiu hmyzom zostali doma. A na poličke v kúpeľni ste tiež nechali nezbalené prípravky na opaľovanie. Domov sa už nestíhate vrátiť, a rovnako tak už nie je čas behať po meste a zháňať všetko potrebné. Prípadne sa o to môžete pokúsiť, no horí vám, že nestihnete dokončiť svoju prácu alebo vám uletí lietadlo alebo odíde vlak.

Na výber v online lekárni drmax.sk máte k dispozícii z viac ako 20 000 produktov, ktoré sú skladom. Zdroj: Dr.Max

Našťastie existuje jednoduché riešenie, ako sa z podobnej, na prvý pohľad stresujúcej situácie poľahky dostať. Jednou z nich je pohodlné objednanie online a expresné doručenie zásielky. Lekárne Dr.Max priniesli v rámci rozširovania dostupnosti a služieb pre svojich zákazníkov službu MaxDrive . Ide o službu, ktorá je aktuálne dostupná iba v hlavnom meste, no ukazuje, že má zásadný význam. Potvrdzuje to najmä rastúci záujem zo strany samotných zákazníkov. Či je dôvodom náš modelový príbeh alebo zákazníci iba efektívne využívajú svoj čas povedať z určitosťou nevieme. Isté však je, že má svoje opodstatnenie pre mnohých ľudí, ktorí už službu využili.

Do 3 hodín vo vašich rukách

Stačí spraviť 3 jednoduché kroky. Vytvoriť si objednávku v online lekárni drmax.sk . Pri výbere spôsobu doručenia zvoliť možnosť MaxDrive a potom si už len počkať na SMS správu, ktorá oznámi, že zásielka je pripravená na vyzdvihnutie. Vybavenie objednávky je expresné. Keďže zákazníkom internetová lekáreň garantuje, že od objednania po vyzdvihnutie uplynú maximálne 3 hodiny. Výhodou nákupu v online lekárni je okrem expresného doručenia najmä pestrá ponuka kvalitného sortimentu. Dostupných je aktuálne viac ako 20 000 produktov, ktoré sú v e-shope skladom a teda pripravené na okamžité vydanie.

Široká ponuka kvalitných produktov pripravená na okamžité vybavenie objednávky a doručenie. Zdroj: Dr.Max

Takzvaným pick-up pointom alebo miestom vyzdvihnutia zásielky z e-shopu drmax.sk cez službu MaxDrive je v súčasnosti lekáreň na Hlavnej železničnej stanici v Bratislave.

Služba MaxDrive je ďalším z radu ústretových krokov v rozvoji zákazníckych služieb, ktorých cieľom je rast komfortu a pozitívneho pocitu pri nákupe so značkou Dr.Max. Ak ste práve zistili, že vám niečo chýba, majú to skladom v e-shope drmax.sk, tak si môžete byť istý, že cestou z práce si to do troch hodín viete vyzdvihnúť v MaxDrive.

Expresné doručenie zásielok cez službu MaxDrive zabezpečuje vlastný kuriér. Zdroj: Dr.Max