Dve tretiny Slovákov si chcú zjednodušiť život a ušetriť čas i peniaze.

Predstavte si, že by ste všetky veci, ktoré bežne potrebujete počas mesiaca, dokázali kúpiť v jedinom obchode, na jednom mieste. Okrem času a energie by ste navyše šetrili aj peniaze, pretože výsledná cena by bola nižšia, než by ste platili za jednotlivé položky v rôznych obchodoch zvlášť. To by ale nebolo všetko - ten obchod by vám zároveň každý mesiac daroval hodnotný tovar alebo službu navyše. Nie hocijakú, ale takú, ktorú často a radi kupujete a používate. Nie, nejde o spotrebiteľské sci-fi, ale realitu a možnosti, ktoré už mnoho ľudí využíva. Poznáte ich?