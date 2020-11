Dunaj, ako dejisko dôležitých európskych udalostí, spája Čierne more s Čiernym lesom v Nemecku. Svoju nesmiernu geografickú a kultúrnu rozmanitosť, históriu a aktuálny boj s koronavírusom vám poodhalí od 8. novembra o 15:00 v seriáli Dunaj– proti prúdu na televíznej stanici Spektrum.

Od Čierneho mora až po Čierny les

Dunaj je pomyselným centrom Európy a nielen geograficky sa dotýka až 10 rôznych krajín. Vzniká v meste Donaueschingen spojením riek Breg a Brigach, ktoré pramenia v nemeckom Čiernom lese Schwarzwald. Seriál Dunaj – proti prúdu však nie je len o geografických údajoch a faktoch, ale hlavne o ľuďoch. O ich rozmanitých príbehoch a pestrej kultúre. V ôsmich častiach dokumentárneho seriálu sa na Dunaj a jeho obyvateľov pozrieme z viacerých uhlov, ale jedným z najaktuálnejších bude práve pohľad na krajinu zasiahnutú koronavírusom. Prvé dve epizódy seriálu, ktoré mapujú úsek Dunajskej delty a územie Dobrudža v Moldavsku, sa nakrúcali počas januára a februára 2020, keď bol vírus ešte vo svojich začiatkoch. Zvyšných 6 častí mapujúcich tok Dunaja od Bulharska po Nemecko je poznačených už prvou vlnou pandémie. Aj keď sa život pomaly vracia k normálu, nový normál už nikdy nebude taký, ako predtým. Jednotlivé časti seriálu rozoberajú vždy jeden úsek povodia Dunaja a tému, ktorá je v danej oblasti najzaujímavejšia. Od dalmatínskych pelikánov, cez pobrežnú veternú farmu a historické udalosti, ktoré sa na Dunaji kedysi odohrali až po koncentračný tábor v meste Mauthausen. Šiesta časť seriálu sa venuje územiu Slovenska so spomienkami na protest verejnosti proti násiliu a výstavbe vodného diela Gabčíkovo. Zaujímavostí, o ktorých ste doteraz nevedeli je naozaj neúrekom.

Ilustračné foto. Zdroj: AMC NETWORKS

Keď je práca vášňou

Britský dokumentarista a novinár Nick Thorpe, ktorý je korešpondentom BBC News pre strednú Európu bol prvým západným korešpondentom v Budapešti. Režíroval 9 dokumentárnych filmov a je autorom troch kníh, vrátane knihy Dunaj – proti prúdu, ktorá bola predlohou seriálu s rovnomenným názvom a je preložená už do šiestich jazykov. Práve rieka Dunaj Nicka fascinovala natoľko, že sa ponoril do mapovania nielen celého povodia a historických udalostí, ktoré sa na rieke udiali, ale aj do všetkých podôb Dunaja, či už z kultúrneho, geomorfologického alebo etnografického hľadiska. Riekou putuje proti prúdu, teda od Čierneho mora až po Čierny les a zachytáva zmeny klímy, choroby a problémy, ktoré sužovali obyvateľov, ale aj ich nesmiernu pracovitosť a pohostinnosť, ktorú okúsil na vlastnej koži. Ako sám tvrdí: „vydal som sa na cestu proti prúdu rieky, hľadať stratené srdce Európy.“

Ilustračné foto. Zdroj: AMC NETWORKS

