Bezprecedentné šírenie nového koronavírusu potvrdilo, že to najcennejšie a najdôležitejšie čo máme je zdravie. Obzvlášť to platí pre deti, z ktorých nejedno musí od prvých nádychov zvádzať svoj najťažší zápas. Lidl sa týmto statočným bojovníkom opätovne rozhodol podať pomocnú ruku. Vďaka diskontnému reťazcu a jeho zákazníkom získalo všetkých 52 slovenských nemocníc umožňujúcich bezplatný pôrod prvotriedne inkubátory. Tieto život zachraňujúce prístroje však v čase šírenia nového koronavírusu môžu pomôcť viacerým ďalším novorodencom, sú totiž vybavené protivírusovým filtrom.

„Starostlivosť o novorodencov vo svete aj u nás musí čeliť v súčasnosti novej, doposiaľ nikdy nepoznanej výzve. Výskyt nového koronavírusu v populácii vedie k nárastu počtu žien, ktoré ochorejú počas tehotnosti a porodia dieťa, ktoré sa môže v období pôrodu a po ňom novým koronavírusom infikovať. Navyše, časť žien, ktoré ochoreli na COVID-19 môže porodiť predčasne, a preto môže narastať počet nedonosených detí,“ vysvetlil základnú ideu tohtoročnej podpory prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., prednosta Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM Martin. „Odborníci na celom svete sa vyjadrujú k situácii, ako sa treba postarať o dieťa matky chorej na COVID-19. Možných prístupov je viacero, v niektorých prípadoch sa odporúča ošetrovanie dieťaťa v inkubátore. Cieľom je ochrániť pred infekciou nielen dieťa, ale aj susedné deti, prípadne ošetrujúci personál,“ doplnil M. Zibolen, ktorý je zároveň hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva pre neonatológiu.

Od 2. novembra mohli zákazníci Lidla získať za každých 20 € nákupu jednu z troch jedinečných audiorozprávok na motívy príbehov Pavla Dobšinského: Drevená krava, Lomidrevo a Tri holúbky za symbolické 1 €. A toto jednou euro opäť dokázalo zázraky. Diskontný reťazec totiž venoval všetkým 52 slovenským nemocniciam umožňujúcim bezplatný pôrod inkubátory v hodnote celého výnosu z akcie. „Dobré rozprávky“ priniesli slovenským nemocniciam za šesť rokov stovky život zachraňujúcich prístrojov v hodnote takmer 5 500 000 €.

Ilustračné foto. Zdroj: LIDL

Pomoc predčasne narodeným deťom je o to dôležitejšia, že dlhodobé zdravotné následky sa u nich vyskytujú desaťkrát častejšie ako u donosených novorodencov. Každé 11. dieťa narodené na Slovensku sa na svet vypýta predčasne a mnoho z týchto približne päťtisíc novorodencov potrebuje v prvých, tzv. „zlatých minútach“ svojho života intenzívnu lekársku starostlivosť.

Starostlivosť o vážne choré deti patrí medzi hlavné priority v rámci spoločensky zodpovedných aktivít diskontného reťazca. Popri projekte „Dobré rozprávky“ podporuje Lidl spolu so svojimi zákazníkmi zdravotne znevýhodnené deti aj v rámci kampane „Od začiatku v dobrých rukách“. V rámci neho pomáha reťazec každý týždeň jednému dieťaťu do troch rokov podľa jeho diagnózy. Partnerom projektov je Nadácia Pontis, jedna z najväčších grantových nadácií na Slovensku, ktorá už viac ako 20 rokov motivuje firmy, ale aj jednotlivcov, k spoločenskej zodpovednosti a vzájomnej pomoci. Viac informácií o projekte je dostupných na stránke www.spolocenskazodpovednost.sk.

Zoznam 52 novorodeneckých pracovísk v slovenských nemocniciach, ktoré umožňujú bezplatný pôrod:

Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Bardejov Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Bojnice Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Bratislava – Nové Mesto Národný ústav detských chorôb

Bratislava - Nové Mesto Univerzitná nemocnica Bratislava

Bratislava - Petržalka Univerzitná nemocnica Bratislava

Bratislava - Ružinov Univerzitná nemocnica Bratislava

Brezno Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

Čadca Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Dolný Kubín Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

Dunajská Streda Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.

Galanta Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Humenné Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

Kežmarok Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Komárno Nemocnica Komárno s.r.o.

Košice - Juh Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Trieda SNP 1

Košice Juh Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Rastislavova ul. 43

Košice - Šaca Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

Košice – Západ Detská fakultná nemocnica Košice

Kráľovský Chlmec Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

Krompachy Nemocnica Krompachy spol. s r.o.

Levice Nemocnica Levice s.r.o.

Liptovský Mikuláš Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Lučenec Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.

Martin Univerzitná nemocnica Martin

Michalovce Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.

Myjava Nemocnica s poliklinikou Myjava

Nitra Fakultná nemocnica Nitra

Nové Zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Partizánske Nemocnica na okraji mesta, n.o.

Piešťany Nemocnica Alexandra Wintera n.o

Poprad Nemocnica Poprad, a. s.

Považská Bystrica Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana (2 pracoviská)

Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca

Rimavská Sobota Svet zdravia, a.s. Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

Rožňava Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Skalica Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

Snina Nemocnica Snina, s.r.o.

Spišská Nová Ves Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

Stará Ľubovňa Ľubovnianska nemocnica, n. o.

Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

Trebišov Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín

Trnava Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11

Trstená Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Vranov nad Topľou Vranovská nemocnica, a.s., všeobecná nemocnica, Vranov nad Topľou

Zvolen Nemocnica Zvolen a. s.

Žiar nad Hronom Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom

Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina