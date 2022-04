Známi speváci, športové hviezdy, herci, milionárski generálni riaditelia a finanční poradcovia prezradili, že študujú, zvažujú alternatívy a investujú do kryptomien. Tak ako milióny ďalších, aj oni vkladajú svoje ťažko zarobené peniaze do dynamického sveta krypto investovania.

Dáva zmysel investovať do kryptomien?

A má to svoj zmysel. Ceny kryptomien sú síce notoricky volatilné, ale investori po celom svete sú ochotní podstúpiť dlhodobý záväzok, aby z neho nakoniec dosiahli rekordné výnosy.

Jednoduché porovnanie nám poslúži ako dobrý dôkaz.

● Apple je skvelá akcia. Za posledných 10 rokov priniesla návratnosť vo výške 1 100%.

● Netflix je na tom ešte lepšie – 2,300%.

● Bitcoin investori ale za rovnaké obdobie dokázali získať návratnosť až do výšky 700 000%.

Neexistuje žiadna záruka, že hodnota zakúpenej kryptomeny porastie, ale za posledných 10 rokov, končiac 28. júna 2021, cena bitcoinu každoročne narastala až o 116,41%, čím dramaticky prekonala zlato (1,82%), Nasdaq (17,77%) ) a Standard & Poor 500 (12,33%).

Odborníci tvrdia, že najlepší čas na investovanie do kryptomeny bol pred 10 rokmi. A druhé najlepšie obdobie? Práve teraz.

ZÁKLADY KRYPTO INVESTOVANIA

Kryptomena je druh virtuálnej meny, ktorá existuje len na internete. Tieto druhy mien môžete kúpiť a predať na webových stránkach, ktoré voláme burzy. Niektoré burzy ponúkajú čisto základné služby, ktoré počítajú s tým, že ich používatelia majú vedomosti z oblasti informatiky a základné vedomosti o investovaní. Potom tu máme druhý typ, ako je napríklad estónsky Kriptomat, ktorý sa môže pýšiť svojou rôznorodou ponukou kryptomien a krypto investičných možností pre každého.

V začiatkoch sa zameriaval na európskeho zákazníka, ale Kriptomat už dnes ponúka aj návody, súbory vo forme pomocníkov a investičné informácie v 23 európskych jazykoch. Stránka je plne licencovaná a regulovaná podľa finančnými smernicami EÚ a ide o prvú krypto burzu, ktorá získala certifikát ISO 9001 za kvalitu vykonávania služieb a ISO 27001 za bezpečnosť údajov.

Keď si zoberieme krypto investovanie, väčšinu ľudí napadne Bitcoin. Bitcoin je prvá a najrozšírenejšie používaná kryptomena. Ale od uvedenie bitcoinu na trh v roku 2009 sa už založilo tisíce ďalších kryptomien. Väčšina z nich sa zameriava na špecializované funkcie. Takýto druh kryptomien sa prispôsobuje napríklad potrebám vývojárov hier a tvorcom aplikácií finančného manažmentu. Ďalšie kryptomeny sa založili za účelom nadviazania spolupráce medzi používateľmi a aplikáciami v rámci niekoľkých nekompatibilných elektronických platforiem.

Vaša cesta investovaním do kryptomien sa začína vytvorením účtu na online burze kryptomien. Tieto stránky poskytujú aktuálne obchodné ceny kryptomien, ktoré tam môžete kupovať aj predávať.

Vytvorenie účtu je o niečo komplikovanejšie ako výber používateľského mena a hesla. Seriózne burzy budú od vás vyžadovať overenie totožnosti, na ktoré budete potrebovať štátom vydaný doklad, prípadne iný doklad totožnosti. Tieto predpisy, ktoré sú známe ako “Know Your Customer” (Poznaj svojho klienta), sú zo zákona povinné na európskych stránkach, ktoré sú v súlade s ustanoveniami GDPR EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí. Overenie totožnosti na niektorých stránkach trvá niekoľko dní alebo dlhšie. Na praktických stránkach, ako je Kriptomat, vám tento jednoduchý proces zaberie len niekoľko pár minút.

Ďalej si musíte dobiť účet. Často sa používajú kreditné a debetné karty, bankové prevody a peňažné služby na prevod prostriedkov, ako sú Neteller a Skrill. Kreditné a debetné služby sú vo všeobecnosti najbezpečnejšie a najjednoduchšie, ale dobrá burza často ponúka niekoľko možností.

Fyzické peniaze ale nedostanete. Kryptomeny, ktoré ste si kúpili, sa namiesto toho prevedú na vašu elektronickú adresu na blockchainovej sieti, ktorá tvorí akúsi technické základňu mince – akúsi účtovnú knihu, ktorá zobrazuje umiestnenie všetkých mincí (v zašifrovanej forme). Raz si možno budete chcieť nainštalovať softvér s krypto peňaženkou, cez ktorú sa na daný blockchain dostanete. Ale väčšina používateľov používa “custodial” burzu, ako je napríklad Kriptomat , ktorá ich kryptomeny zabezpečuje a spracováva zložité blockchainové transakcie v ich mene.

SPRAVOVANIE SVOJHO PORTFÓLIA

Ideálna platforma na investovanie do kryptomien je jednoduchá na investovanie, ale zároveň ponúka výkonné nástroje. Toto sú príklady niektorých takýchto možností.

Cez funkcie automatizovaného obchodovania si môžete nastaviť spúšťacie body, ktoré za vás kúpia a predajú kryptomeny. Môžete si napríklad nastaviť príkaz na predaj, ktorý sa automaticky spustí, keď sa vami sledovaná kryptomena dostane na vami určenú sumu. Prípadne, si môžete kryptomeny automaticky aj predať, keď ich cena stúpne. S automatizovaným obchodovaním si môžete dopredu nastaviť vykonávanie transakcií. Vaše transakcie sa vždy zrealizujú, aj keď budete offline, spať, alebo si užívať dovolenku na opustenom ostrove.

Opakované nákupy vám zase dávajú možnosť, aby ste si svoje portfólio časom postupne vybudovali. Ide vlastne o stratégiu, ktorú investiční poradcovia nazývajú “spriemerňovanie nákladov”. V podstate ide o to, že burzovej platforme určíte parametre obchodov, ktoré má za vás každý týždeň, alebo každý mesiac vykonať. Môže ísť aj o malé sumy peňazí, ktoré by ste normálne bez rozmýšľania minuli. Odborníci tvrdia, že je to jeden z najlepších spôsobov, ako dosiahnuť svoje dlhodobé ciele.

Cenové upozornenia sú skvelý spôsob, s ktorým sa uistíte, že žiadnu investičnú príležitosť nezmeškáte. Stačí si pridať mince do svojho zoznamu sledovania, a ak príde k výraznej zmene cien, burzová platforma vám pošle upozornenie cez notifikácie alebo emailom.

Niektoré burzy ponúkajú aj príležitosti získať pasívny príjem a to stakovaním krypto prostriedkov, alebo dokonca zriadením úročeného sporiaceho účtu. Cez krypto účty si vo všeobecnosti investori môžu zarobiť oveľa lepšiu úrokovú sadzbu, ako by získali z miestnej banky.

Samozrejme, človek bude očakávať nízke transakčné poplatky a rýchle spracovanie. Stránka by mala byť jednoduchá na ovládanie s minimálnym výskytom žargónu a referenčnou knižnicou, ktorá by obsahovala podrobné informácie o krypto technológiách a investičných stratégiách.

Všetky tieto nástroje a oveľa viac funkcií nájdete napríklad aj na Kriptomat.io.

PREČO NEZAČAŤ UŽ DNES?

Vlády a banky už roky kryptomeny odmietajú a považujú ich skôr za výstrelok. To je ale dosť nereálne, pretože vlády a inštitúcie zo svojho monopolu na obchodovanie, pôžičky a investovanie dosiahli už pekné zisky.

A teraz, keď tu už kryptomeny zostávajú, finančné inštitúcie sa to snažia dobehnúť. Vlády regulujú bitcoin. Niektoré z nich chcú dokonca vydať národne regulované elektronické meny. Finančné inštitúcie sa snažia promptne integrovať kryptomeny do svojej investičnej ponuky.

S praktickou burzovou platformou, ako je Kriptomat, nie je dôvod stáť bokom. Či už sa rozhodnete pre malý nákup alebo veľkú investíciu, uvidíte, že je to jednoduchšie, ako ste si predstavovali a odmeny budú väčšie. Preštudujte si možnosti, načasujte si nákup a zapojte sa do krypto revolúcie.