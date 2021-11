DARUJTE na VIANOCE EMÓCIU od VINUJEME.SK – ocenia to obchodní partneri, klienti i zamestnanci

Éra, kedy mali úspech reklamné tašky plné drobností je preč. Predmety, ktorých mal každý plnú skrinku dnes nie sú žiadané. Ľudia akosi viac uprednostňujú minimalizmus pred materiálnymi vecami. A tak je tomu aj v prípade Vianoc. Ak obdarujete svojich obchodných partnerov vínom, potešíte všetky ich zmysly. Navyše, víno si môže dopriať s ľuďmi, s ktorými sa rozhodne, pri príležitosti, ktorú uzná za vhodnú. A vďaka vínu umocní atmosféru okamihu.

Z ponuky vinujeme.sk je skvelou voľbou, ktorou potešíte aj vyberavých milovníkov vína, limitovaná edícia od producenta Ferarri Brut F1. Toto víno kúpite vo vkusnom darčekovom balení. Sviežosť, vôňa a jemnosť sú vlastnosti, ktoré sa tomuto vínu pripisujú právom.

Ilustračné foto Zdroj: VINUJEME.SK

Trentodoc v limitovanej edícii od oficiálneho dodávateľa Ferrari Trento pre veľké ceny Formuly 1, je venovaný štyrom najikonickejším Grand Prix, a to Silverstone, Monza, Suzuka a Soči. Víno si milovníkov vína získa aj brilantnou, slamovo – žltou farbou. Perlage je mimoriadne jemná a vytrvalá. Vôňa tohto šumivého vína je veľmi intenzívna, s tónmi zrelého ovocia spolu s náznakmi chrumkavého chleba a lieskových orieškov. V ústach je svieže a s veľkou eleganciou ponúka nuansy citrusových plodov a minerálnosť.

Ilustračné foto Zdroj: VINUJEME.SK

Ak chcete podporiť slovenské vinárstvo, tak odporúčame vinárstvo Miro Fondrk a jeho vínny set v darčekovom balení. Vína od Mira Fondrka sú dobre známe a milovníci vína ich veľmi radi degustujú. Riesling, Sauvignon a Golden muškát je vyhľadávané trio vín, ktoré ľudia jednoducho milujú.

S vinujeme.sk môžete na Vianoce darovať aj kúsok Francúzska. So champagne domom Pol Couronne sa milovník vína prenesie do srdca tejto oblasti, priamo do hlavného mesta Reims. Či zvolíte Extra Brut, Brut alebo Brut Rosé, urobíte správne a ten, komu toto víno darujete, si ho zamiluje hneď po prvom ochutnaní.

Zaloviť medzi vínami väčšieho formátu ako magnum a double magnum znamená siahnuť po kvalite, ktorou svojim obchodným partnerom prejavíte, ako veľmi si ich vážite. V tejto kategórii vín na vinujeme.sk nájdete mnoho luxusných vín, ktoré si zaslúžia uznanie a rovanko tak nimi dokážete prejaviť uznanie aj ľuďom, ktorým sa ho rozhodnete venovať. A tak aj v tomto predvianočnom období je čas myslieť na tých, s ktorými budujete vlastné úspechy a dosahujete kariérne ciele. Vinujeme.sk je skvelým miestom, kde nájdete vhodné prezenty ako prejav vďaky pre vašich klientov, obchodných partnerov. Pocit, že si ich vážite je pre budúcu spoluprácu dôležitý.