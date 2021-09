Let Balónom za najlepšie ceny (aktuálne na www.darujletbalonom.sk)

Ako let prebieha ? Mala som možnosť si let balónom vyskúšať, rada sa s vami o svoj zážitok podelím.

Po krátkej príprave a nafúknutí balónu nás pilot a zároveň majiteľ spoločnosti Daruj Let Balónom, s.r.o., Bc. Martin Kupčo privítal na palube.

Pri stúpaní do vtáčej perspektívy nás oboznámil s informáciami o lete.

,, Let trvá približne hodinu, s ohlľadom na výber vhodnej plochy na pristátie. Počas letu balón preletí vzdialenosť cca 10 - 15 km vzdušnou čiarou v závislosti od sily vetra. Na to, aby sa dalo letieť, smie fúkať prízemný vietor maximálne do rýchlosti 3 – 4 m/s a samozrejme viditeľnosť je minimálne 8 km, nie je hmla alebo veľmi nízka oblačnosť. Lietame vo výške maximálne do 1000 -1500 metrov nad terénom podľa želania zákazníkov, samozrejme s ohľadom na možnosti aktuálnej leteckej prevádzky vo vzdušnom priestore a podľa meteorologickej situácie."

Naša posádka letela vo výške 800 metrov. Panoráma Trnavy v kontraste s hrebeňmi Malých Karpát dotvárali ucelený pohľad na rozmanitosť terénu nášho kraja. Príjemný vánok nás unášal smerom na Jaslovské Bohunice. Tam je však zakázaný letový priestor. Odborný výcvik, 14 ročná prax a vyše 1100 nalietaných hodín pilota nezaskočili a presne vedel, čo má robiť. Vystúpili sme do výšky 1500 metrov, kde sa prúdenie vzduchu zmenilo a usmernilo na Dolnú Krupú. Vďaka úžasnej viditeľnosti sme mali možnosť uzrieť dokonca chladiace veže jadrovej elektrárne Mochovce. V rámci ukážky vynikajúcich schopností nám pilot Martin Kupčo predviedol zaujímavé kúsky s balónom – jemný dotyk koša so zemou a následné rýchle vystúpanie, drifting na poli, prelet pred pristátím tesne ponad korunu stromov... Počas celého letu panovala v koši príjemná priateľská nálada. Náš let pomaly končil, bolo treba nájsť nejaké vhodné miesto na pristátie. Po pristátí nás čakala úloha v podobe skladania balónu, pri ktorej zábava a dobrá nálada pokračovala, a samozrejme tradičný krst vduchoplavca a udelenie šľachtického titulu barón – barónka. Ako príjemná bodka programu nasledovala návšteva pohostinstva, kde sme pri osviežujúcich nápojoch ešte dlho rozoberali nové poznatky a dojmy z nášho zážitku.

Čo dodať na záver ? Len toľko, ak ste sa rozhodli vyskúšať si let balónom na vlastnej koži, prajeme Vám príjemný let a ten správny vietor.

Barónka Zuzana z Dolných Lovčíc

Ilustračné foto Zdroj: www.darujletbalonom.sk