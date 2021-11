Ondrej Gažovič, bývalý diplomat, ktorý sa dnes zaoberá propagovaním a implementovaním pozitívnych zmien do života, často začína svoje prednášky jednoduchou výzvou z knihy profesora Matthewa Walkera: “Vedci objavili prevratnú novú liečbu, vďaka ktorej budete žiť dlhšie. Zlepšíte si pamäť a budete kreatívnejší. Budete atraktívnejší. Udržíte si štíhlu líniu a znížite chuť na jedlo. Ochráni vás pred rakovinou a demenciou. Zaženiete každú nádchu a chrípku. Koľko by ste boli ochotní za takúto liečbu zaplatiť?” Účastníci jeho prednášok často uvádzajú sumy v stovkách, niekedy tisícoch eur, ktoré by za takýto liek dali. O to viac ich potom prekvapí, že takýto liek majú k dispozícii úplne zadarmo. Stačí sa pravidelne, kvalitne a dostatočne vyspať.

Spánok je čoraz dôležitejšou témou

Problémov so spánkom však pribúda. Nespíme dostatočne dlho, nevieme zaspať, prípadne náš spánok nie je kvalitný. Našťastie, potrebu spánku si už uvedomuje množstvo z nás, a tak sa touto témou začíname čoraz viac zaoberať. Určite na to majú vplyv aj vedci, ktorí napríklad dokázali, že kvalitne vyspaný organizmus sa dokáže účinnejšie brániť pred vírusmi, ba dokonca má aj nižšie riziko zlomenín. Nehovoriac o tom, že dokáže lepšie zvládať stresujúce situácie či zvýšenú fyzickú aktivitu. Kvalitný spánok je základom pevného zdravia - ako fyzického, tak psychického. Preto ak myslíte na zdravie seba či svojich blízkych, je dobré začať prevenciou v podobe zdravého spánku.

Celkové zdravie je aj otázkou zdravého spánku

Čoraz viac stúpa obľuba záťažových prikrývok, ktoré majú významnú rolu práve v otázke kvalitného spánku a dostatočnej psychickej i fyzickej regenerácie nášho organizmu. Záťažové prikrývky Gravity blankets sú po celej svojej dĺžke naplnené sklenenými guličkami alebo guličkami z nehrdzavejúcej ocele. Tieto telo spiaceho rovnomerne zaťažia, čím vyvíjajú tlak na jeho nervové zakončenia. Metóda využívaná pôvodne v dotykovej terapii sa dostáva do popredia aj v bežnom živote. Po záťažových prikrývkach dnes siahajú profesionálni športovci, bežne vyťažení dospelí, ale aj rodičia pre svoje deti. Váha prikrývky na nás pôsobí ako objatie, čo stimuluje upokojenie nášho nervového systému. Odbúrava sa stresový hormón kortizol a zrýchľuje sa vylučovanie oxitocínu a melatonínu – hormónov šťastia a dobrého spánku.

Aj pre zdravotne znevýhodnených

Záťažové prikrývky v minulosti plnili svoj účel najmä v prípade pacientov s diagnostikovaným autizmom. Práve tu napomáhali lepšiemu a rýchlejšiemu uvoľneniu a upokojeniu sa. Zmysel majú aj pri diagnózach, akými sú ADHD, obsedantno-kompulzívna porucha či aj dnes už veľmi častá insomnia, teda nespavosť. Gravity blanket sa tak stáva skvelým darčekom pod stromček pri rozličných diagnózach, ale aj pri “obyčajnej” potrebe skvalitnenia spánku, prevencii zdravia a psychickej i fyzickej sily vášho organizmu.

Po Gravity blankets siahajú aj profesionálni športovci

Pri športe - a nemusí byť pritom vôbec vrcholový - potrebuje náš organizmus ešte väčšiu podporu regenerácie. Gravity blankets preto využívajú aj športovci, regeneruje sa pod ňou napríklad česká plavkyňa Martina Elhenická, ktorá ju hodnotí ako skvelú pomocníčku na načerpanie nových síl nielen fyzických, ale aj psychických.

