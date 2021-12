Hodiny nákupov s neistým výsledkom

„Nič mi nekupuj, mám všetko, čo potrebujem.“ Práve takto sa väčšinou začína cesta za ideálnym vianočným darčekom pre blízkeho. Vybrať niečo, čo človeka naozaj poteší, nie je hračka. Podľa World Economic Forum trávime hľadaním a nakupovaním vianočných darčekov každý rok v priemere 15, a ženy dokonca až 20 hodín. Napriek tomu nie je ničím výnimočným zistenie, že želaný produkt presne podľa predstáv obdarovaného jednoducho ešte nevyrobili. Neraz sa to skončí kompromisom, ktorý však neprinesie spokojnosť.

Darčeková karta je pre každého

Ako z tejto situácie von? Východiskom môže byť obálka s peniazmi, tá je však v mnohých rodinách tabu. To isté platí napríklad medzi známymi mimo rodiny – len málokto obdaruje kolegyňu či kamarátku peniazmi. Vhodným kompromisom medzi neromantickou hotovosťou a hmotným darčekom je darčeková karta. Táto štýlová drobnosť sa hodí úplne pre každého. Potešia sa jej rodinní príslušníci, ale aj zamestnanci, kolegovia či vaša polovička. Navyše si obdarovaný vďaka darčekovej karte môže vybrať presne to, čo potrebuje.

Vyhnete sa tak problémom s nesprávnou veľkosťou, strihom, farbou a ďalšími vlastnosťami vami vybraného produktu, ktorý nemusí byť celkom podľa predstáv toho druhého. Medzi najčastejšie vracané alebo nechcené vianočné darčeky u nás patria podľa prieskumov oblečenie, obuv, kozmetika, parfumy, ale dokonca aj športové vybavenie či elektronika. Nevhodné darčeky pritom vracia zhruba každý desiaty človek.

Ktorá je tá pravá?

Aj pri darčekových kartách však môžeme obdarovaného obmedzovať nesprávnym spôsobom. Najmä ak celkom presne nepoznáme jeho preferencie. Poukážka na nákup v jednom konkrétnom obchode, ktorý si vyberieme, nemusí spĺňať predstavy nášho blízkeho. Dá sa to však aj inak.

Bratislavské nákupné centrum Bory Mall teraz ponúka svoju vlastnú darčekovú kartu, s ktorou sa dá nakupovať takmer vo všetkých obchodoch tohto veľkého nákupného centra. Kozmetika, oblečenie v H & M, Lindexe či Calliope? Elektronika z Nay či zo Samsungu? Alebo radšej knihy z Panta Rhei, prípadne chutný obed či večera v niektorej z prevádzok? Obmedzenia prakticky neexistujú. Týmto darčekom dáte svojim blízkym možnosť kúpiť si pre seba, po čom túžia najviac.

Darčeková karta Bory Mall

Darčeková karta Bory Mall je platobná karta s predplateným kreditom. Nabiť ju môžete sumou od 10 do 250 eur a obdarovaný ňou môže platiť v označených obchodoch až do vyčerpania limitu. Sumu však nemusí minúť na jeden nákup, je to iba na ňom. Karta platí až rok od vydania, takže nehrozí ani premeškanie termínu alebo stres s rýchlym nakupovaním okamžite po sviatkoch.

Bory Mall navyše myslí aj na ekologickú stránku veci. Preto je karta vyrobená z BIO PVC, vďaka čomu sa v prírode rozkladá rýchlejšie ako štandardný plast a najmä je jednoducho recyklovateľná. Kartičku s pekným darčekovým balením si môžete kúpiť online alebo každý deň na Infostánku Bory Mall.

ilustračné foto Zdroj: Bory Mall