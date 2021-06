Danone uvádza na trh novinku v recyklovateľnom obale

Spoločnosť Danone, svetový líder vo výrobe jogurtov s viac ako storočnou históriou, uvádza na trh novinku pod vlastnou značkou. Lahodná chuť, prvotriedna kvalita a veľké kúsky ovocia - to všetko spotrebiteľ nájde v ekologickom tégliku s príbehom na zadnej strane obalu nabádajúcim na recyklovanie. Jogurtová novinka napĺňa firemnú stratégiu Jedna planéta. Jedno zdravie (One Planet. One Health).