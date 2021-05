Danone na svojich výrobkoch na Slovensku zavádza nutričné značenie Nutri-Score

V súlade so stratégiou udržateľnosti, ktorá sa odráža vo firemnej vízii One Planet. One Health (Jedna planéta. Jedno zdravie), sa spoločnosť Danone rozhodla zaviesť na svojich obaloch zjednodušené nutričné označovanie Nutri-Score.