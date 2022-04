Coca-Cola uvádza na slovenský trh nový Kinley Tonic Zero so sviežou chuťou bez cukru

Novinka Kinley Tonic Zero je k dispozícii v 1,5 litrovej PET fľaši či v sklenenom obale, počas tohto roka pribudne aj verzia v plechovke.

„Kinley Tonic Zero je ďalším produktom, ktorý potvrdzuje našu snahu ponúkať zákazníkom alternatívy ich obľúbených nápojov vo variante bez cukru. Našim cieľom je ponúkať zákazníkom stále viac nápojov s nízkym či nulovým obsahom cukru, a to vždy so skvelou chuťou,“ uviedol Jakub Will Loos, riaditeľ marketingu v spoločnosti Coca-Cola ČR/SR. Coca-Cola sa tak stala jedným z vôbec prvých výrobcov a dodávateľov nápojov, ktorí na slovenskom trhu tonik bez cukru ponúkajú.

Novinka medzi tonikovými nápojmi sa podľa Loosa vyznačuje sviežou a výbornou chuťou, ktorá je veľmi variabilná a hodí sa do celého radu miešaných nápojov či dokonca kávy. Veľa zákazníkov si však tonik dopraje pre jeho atraktívnu chuť aj samostatne. Chutí najmä tým, ktorí preferujú menej sladké a zároveň jemne horkasté nápoje. V obchodoch zákazníci nový Kinley Tonic Zero rozoznajú podľa čierneho prebalu s červenými detailmi, podobne ako je to v prípade ikonickej Coca-Cola Zero.

Kinley Tonic Zero prichádza na trh v čase, keď obľuba toniku značky Kinley rýchlo rastie. Vlani sa ich predaje podľa agentúry Nielsen zvýšili o 220 %. Tonic sa v histórii pôvodne používal na lekárske účely. Následne sa už ako nápoj upravoval dlhé roky, až vznikli špičkové perlivé nápoje tonik Kinley z portfólia spoločnosti Coca-Cola ČR/SR. Tie sú už niekoľko rokov súčasťou mnohých miešaných alkoholických i nealkoholických nápojov.

Ilustračné foto Zdroj: Coca-Cola

Tonik je obľúbený po dlhé stáročia

Že sa tonik teší veľkej obľube, potvrdzuje aj jeho história. Prvé zmienky o ňom pochádzajú už zo 17. storočia, keď mala údajne akási prvá verzia toniku, teda chinín rozpustený vo vode, podľa legendy vyliečiť grófku z Chinchónu. „Je zaujímavé, že nápoj zdanlivo pripomínajúci dnešný tonik, sa dlhé roky používal na lekárske účely. Tento nápoj prešiel historicky veľkým vývojom a my sme radi, že na československý trh môžeme uviesť ďalší, a to vo variante bez cukru,“ hovorí Jiří Kolář, zodpovedný za značku Kinley v spoločnosti Coca-Cola ČR/SR.

Tonik milujú aj ambasádori novinky

Okrem televíznych spotov, internetovej reklamy, digitálnej podpory či špeciálnych stojanov v miestach predaja budú jej súčasťou aj influenceri na čele so speváčkou Emmou Drobnou a známym moderátorom Liborom Boučkom. „Fanúšičkou menej sladkých nápojov som dlhodobo, preto keď mám chuť na tonik, tak siahnem jedine po Kinley. Dá sa povedať, že je to môj love brand. Jedným z mojich obľúbených nápojov je espresso tonic. Káva a tonik k sebe jednoducho idú, hlavne počas teplých dní,“ hovorí k spolupráci Emma Drobná.

Známy český moderátor miluje tonik už od detstva: „Tonik je môj obľúbený nápoj, ktorý si podľa vzoru môjho otca vychutnávam dlhé roky. Často ho pijem samotný, ale veľa parády dokáže vykúzliť aj v miešanom drinku. Na tonik bez cukru som sa tešil dlho a som rád, že Coca-Cola prišla so Zero variantom,“ komentuje Libor Bouček.