Pri oboch hoteloch značky Valamar bude k dispozícii aj rodinný klub Planet Fun s 2 slovenskými animátormi, a to v období od 1. júla do 2. septembra 2023. V blízkosti hotela je zábavné centrum Club Maro World pre rodiny a deti všetkých vekových kategórií na ploche 1800 m2. Pozrite si možnosti leteckej dopravy priamo z Bratislavy do južnej Dalmácie. Veľkou výhodou sú denné lety a to každú sobotu počas celej letnej sezóny.