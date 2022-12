Koncert Úsmev ako dar so 40-ročnou tradíciou je unikát v celej strednej Európe. K Štedrému dňu tak neodmysliteľne patrí aj jeho slávnostná vianočná atmosféra. Tento rok vám čakanie na večer spríjemnia Fragile, Cigánski diabli, Spievankovo, Sľuk, Ego, Peter Lipa, Majself, Mária Čírová a mnohých ďalších.

„Koncertu Úsmev ako dar a Úsmevákom prajem, aby tu boli nie 40 ďalších rokov, ale stále a aby mohli aj naďalej pomáhať deťom. Dnes sa málokedy vidí, že niekto robí veci naozaj nezištne,“ zablahoželal Úsmevákom raper Ego. „Úsmevu ako dar želáme, aby bolo čím viac ľudí, ktorí pomáhajú a čím menej detičiek, ktorým treba takto pomáhať,“ pridalo sa Spievankovo.

Pozrite si, čo želali Úsmevu ako dar ďalšie osobnosti:

Čo by to bola za oslava, keby nepriniesla nejaké špeciálne prekvapenia? Koncert prináša hneď dve hudobné premiéry! Novú pesničku s názvom Nájdeme raj predstaví raper Majself spolu s mladým talentovaným domovákom Danielom Janom a speváčka Mária Čírová vás rozcíti Modlitbou odpustenia z pera Daniela Heviera. „Dúfam, že každý divák pocíti to teplo domova, tú vďačnosť, keď sa obzrie okolo seba a uvedomí si, čo všetko v živote má,“ priblížila speváčka.

Pomocnú ruku môžete podať aj vy – a to už teraz!

Koncert Úsmev ako dar je benefičný a jeho súčasťou je aj zbierka, ktorá je venovaná ohrozeným deťom a rodinám. „Rodín v núdzi neustále pribúda a zvyšujúca sa inflácia pridáva na obavách nám všetkým. Sme preto nesmierne vďační za každú finančnú pomoc, ktorú následne vieme distribuovať tam, kde je najviac potrebná tak, aby rodiny a deti v núdzi nezostali túto zimu bez jedla, či tepla,“ hovorí Štefan Adamjak, výkonný riaditeľ Úsmev ako dar.

Esemesku v tvare DMS USMEV na číslo 877 možno zaslať už teraz, nielen počas sledovania koncertu. Cena jednej DMS je 2 eurá v sieti všetkých operátorov.

Viac informácií nájdete na www.usmev.sk .