Blížiace sa Vianoce možno zamiešajú karty aj vo vašej kuchyni. Budete viac variť, piecť aj smažiť. Preto je namieste nielen otázka, či používate pri vyprážaní ten správny olej, ale tiež či viete, ako ho správne zlikvidovať. Vysoká teplota až okolo 170 °C - 190 °C, ktorá pri vyprážaní vzniká, ľahko prepáli nevhodne zvolený druh oleja. Repkový olej alebo kokosový tuk sú vhodné nielen na smaženie, ale zídu sa napríklad tiež pri pečení. Či už sa pri príprave jedál rozhodnete pre repkový, slnečnicový, alebo obľúbený olivový olej, dôležité je, aby ste si s jeho zvyškami správne poradili.

Nepatrí do výlevky

Mali by ste zabudnúť na to, že použitý olej z panvice vylejete do drezu či do toalety. Viete, ako sa ho dá zbaviť jednoducho a zároveň ekologickejšie? Kaufland to vymyslel za vás.

Potrebujete na to len jednu nepotrebnú PET fľašu, do ktorej budete zlievať použitý kuchynský olej. Keď budete mať fľašu plnú, stačí ju vziať pri najbližšom nákupe so sebou do Kauflandu. Zberný kontajner, do ktorého ju môžete vhodiť, nájdete pri každej predajni okrem tej v bratislavskom obchodnom centre Avion.

Stačia len tri kroky:

1. Olej po príprave svojho kulinárskeho zážitku nechajte na panvici dôkladne vychladnúť.

2. Vyberte z neho nečistoty – zvyšky mäsa, kostí, ktoré počas prípravy jedla vznikli.

3. Vychladený a očistený olej prelejte do plastovej fľaše. Keď bude nádoba plná, odneste ju do zberného kontajneru.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland

Separovať je celkom jednoduché

V jednej nádobe totiž môžete zbierať všetky použité rastlinné aj živočíšne oleje. Či to bude olej slnečnicový, repkový, kokosový, alebo olej z tuniaka či zaváraných kapií so syrom. Pri výbere zbernej nádoby je praktické určiť si vhodnú veľkosť. Ak patríte k sviatočným kuchárom, zvoľte si radšej menšiu nádobu, pretože aj vzduch vo fľaši dokáže urýchliť jeho biodegradáciu.

Prečo má zber použitého kuchynského oleja význam? Ak sa správne separuje, môže poslúžiť v chemickom priemysle a pri výrobe biopalív. Z odfiltrovaných nečistôt z oleja sa zase vyrába bioplyn.

Najviac sme vyprážali na jeseň

Zdá sa, že Slováci najviac smažili na oleji v septembri a októbri 2021, kedy celkové množstvo vyzbieraného oleja prekročilo hranicu 12 ton. Od začiatku tohto roka sa v zberných kontajneroch Kauflandu nazbieralo viac ako 108 ton.

„Každá kvapka oleja, ktorá neskončí vo výlevke, sa počíta. Ľudia si už zvykli na to, že ak idú na nákup do Kauflandu, tak zoberú so sebou aj plastovú nádobu s použitým kuchynským olejom, ktorú odovzdajú v zbernom kontajneri. A my sme radi, že aj takýmto spôsobom prispievame k ochrane životného prostredia,“ hovorí Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland.

Presvedčili sme vás? Výborne! Naozaj to nie je také zložité, je to len o zvyku. A okrem dobrého jedla, ktoré ste si dopriali, vás bude hriať aj príjemný pocit, že ste urobili niečo dobré pre prostredie, v ktorom všetci žijeme.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland