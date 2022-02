Ak sa rozhodujete, ako najlepšie zhodnotiť vaše našetrené úspory, a chcete, aby vaša investícia prispela k lepšej budúcnosti, investujte zodpovedne a s pozitívnym spoločenským dosahom. Nie nevyhnutne na úkor nižších výnosov, ale naopak, zodpovedné investovanie môže prinášať ešte vyššie zhodnotenie. „Spoločnosti, ktoré sú dobre hodnotené z hľadiska spoločenskej zodpovednosti, dosahujú v priemere o 1 až 2 p. b. lepšie zhodnotenie ročne bez toho, aby sa investícia do nich stala rizikovejšou,“ hovorí Martin Luňáček, výkonný riaditeľ spoločnosti Portu.

Investície so spoločenským presahom

Hlavným prínosom zodpovedného investovania je merateľný pozitívny spoločenský dosah. Svoju úlohu pri ňom zohrávajú firmy z oblasti biotechnológií, vzdelávania či obnoviteľných zdrojov energie. Konkrétne môže ísť o dosiahnutie určitej úrovne vzdelania alebo nastavenie systému odpadového hospodárstva. Takéto podniky získavajú kapitál ťažko, ale ich vplyv na svet okolo nás je obrovský.

Je možné investovať aj do spoločností, ktoré sa snažia znížiť dosah svojho podnikania na spoločnosť a svoje úsilie merajú pomocou environmentálnych a spoločenských ukazovateľov (ESG). Tie zohľadňujú napríklad pracovné podmienky a rozvoj zamestnancov, uhlíkovú stopu a emisie skleníkových plynov alebo primerané odmeňovanie vedúcich pracovníkov a transparentnosť.

„Ak sa ako ľudia snažíme napríklad triediť odpad, obmedzovať plytvanie alebo spotrebu hovädzieho mäsa, mali by sme rovnako pristupovať aj k investovaniu – a do portfólia zaraďovať aj ESG inštrumenty,“ odporúča Luňáček.

Ilustračné foto Zdroj: unsplash

Stavte na to, čomu najviac veríte

Ak hľadáte zhodnotenie vašich úspor a zároveň chcete podporiť projekty s pozitívnym dosahom, vyberte si do svojho portfólia sociálne zodpovedné fondy ETF. Tvoria ich cenné papiere firiem, ktorým záleží na našej budúcnosti. „Veľký prínos ESG investovania vidím v tom, že peniaze neplynú do spoločností, ktoré sa nesprávajú zodpovedne - či už voči planéte, ľuďom alebo spoločnosti - alebo pôsobia v kontroverzných odvetviach. Takéto firmy sú v skutočnosti zo zodpovedných ETF vylúčené. To tlačí cenu ich akcií nadol a manažment k tomu, aby zmenil svoj spôsob fungovania. Nepriamo to vedie k pozitívnej zmene,“ vysvetľuje Luňáček.

Vyberajte si tematicky podľa svojich sympatií. Chcete podporovať rozvojové trhy, alebo sa zaujímate o inovatívnu zdravotnú starostlivosť, čistú energiu či starostlivosť o prírodné zdroje? Investujte eticky a tam, kde to má zmysel. Užitočným pomocníkom vám pri tom bude online investičná platforma Portu. Stále myslite na to, aby ste rozumne diverzifikovali portfólio a zohľadnili pritom finančné ciele.

Chcete rozumieť investíciám?

Portu monitoruje vývoj znalostí slovenskej populácie v oblasti investícií, sporenia a akciových trhov prostredníctvom Indexu investičnej gramotnosti. Overte si svoje vedomosti na stránke www.rozumieminvesticiam.sk a súťažte počas mesiaca investičnej gramotnosti o hodnotné ceny. Na rovnakej adrese nájdete aj vzdelávacie webináre, články a podcasty o investovaní.

Ilustračné foto Zdroj: unsplash