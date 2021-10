Našťastie, doby uniformity sú dávno preč a vďaka veľkej ponuke si dnes každý môže vytvoriť bývanie podľa svojich predstáv a možností. Inšpirácia na vás čaká aj na veľtrhu nábytku MODDOM, ktorý sa od stredy 20. októbra po koronavírusovej prestávke opäť vracia do bratislavskej Incheby.

Bez ohľadu na to, aký štýl preferujete, na veľtrhu na vás čaká ponuka nábytku a interiérových doplnkov, vďaka ktorým sa môžete stať dizajnérom vlastného domova. Súbežná výstava výtvarného umenia ART zasa ponúkne výber umeleckých diel, ktoré interiér zvýraznia a dodajú mu charakter.

Zdroj: Incheba

Počas piatich dní (do 24. októbra) sa v Inchebe predstavia výrobcovia a predajcovia nábytku a doplnkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, ktorí prinášajú sedačky, obývací nábytok, jedálenské stoly a stoličky, dizajnové kuchyne a kuchynské zásteny, postele, matrace a úložný nábytok do spální, zariadenie do detských izieb či funkčný nábytok do pracovní a kancelárií, ale napríklad aj krásne koberce, svietidlá, krby, technológie pre chladenie a vykurovanie a množstvo ďalšieho sortimentu. Vystavovatelia zároveň ponúkajú zaujímavé zľavy, ktoré sú príjemným bonusom na ceste za vysnívaným bývaním.

Na čo sa môžete tešiť?

Sedačka je obľúbeným kúskom na relax a často aj prácu. Na veľtrhu MODDOM budú k dispozícii sedačky a sedacie súpravy v najrôznejších štýloch a povrchových úpravách. Pozornosť bude určite pútať aj táto luxusná sedacia súprava, ktorú je možné ľahko zmeniť na relaxačné “letisko” pre celú rodinu.

Ilustračné foto Zdroj: MSJ World Cooperation

Prírodné materiály sú jedným z nesmrteľných interiérových trendov. Ak si chcete kus prírody priniesť do svojho domu či bytu, skúste napríklad tento jedálenský stôl z orechového dreva so sklenenou doskou. Pozor, jeho hmotnosť je úchvatných 210 kilogramov!

Ilustračné foto Zdroj: Reforest s.r.o.

Interiéry v štýle modernej elegancie sa veľmi často objavujú v návrhoch popredných bytových dizajnérov. Ak moderná elegancia oslovuje aj vás, možno sa vám bude páčiť aj tento set jedálenského stola s nádhernou mramorovou základňou, a luxusných pohodlných stoličiek.

Ilustračné foto Zdroj: JV Pohoda s.r.o.

Rozhodne však nevynechajte ani novinky a ponuku ďalších vystavovateľov, aby váš dom bol aj vaším domovom.

Veľtrh MODDOM sa v Incheba Expo Bratislava uskutoční v dňoch 20. – 24. októbra 2021. Súbežne sa v termíne 21. – 23. októbra môžete tešiť aj na ponuku sortimentu pre krásu a zdravý životný štýl.

