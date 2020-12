Na Nový rok tak príde tvrdý brexit. Postupne sa preto mnohí ľudia vracajú späť do svojej domoviny. Ak ste aj vy pracovali v Anglicku, máte po návrate domov viaceré povinnosti. Je medzi nimi aj nutnosť prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni, aby vám vzniklo verejné zdravotné poistenie. „Je treba tak urobiť do 8 dní od návratu,“ upozorňuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa ZP Union. Nezabudnite si však so sebou nasledujúce doklady:

Zdroj: UNION

Poisťovňa môže akceptovať nasledujúce doklady:

Zamestnanie - pracovná zmluva s uvedeným koncom pracovného pomeru, dohoda o skončení pracovného pomeru, výpoveď potvrdená zamestnávateľom, potvrdenie od zamestnávateľa, zápočtový list, výplatná páska, doklad o odvodoch do systému sociálneho zabezpečenia, dokumenty potvrdzujúce zdravotné poistenie v členskom štáte (E104, E108....), potvrdenie o zdravotnom poistení vydané zdravotnou poisťovňou

- pracovná zmluva s uvedeným koncom pracovného pomeru, dohoda o skončení pracovného pomeru, výpoveď potvrdená zamestnávateľom, potvrdenie od zamestnávateľa, zápočtový list, výplatná páska, doklad o odvodoch do systému sociálneho zabezpečenia, dokumenty potvrdzujúce zdravotné poistenie v členskom štáte (E104, E108....), potvrdenie o zdravotnom poistení vydané zdravotnou poisťovňou SZČO - potvrdenie o ukončení SZČ, doklad o odvodoch do systému sociálneho zabezpečenia, formulár / prenosné dokumenty potvrdzujúce zdravotné poistenie v členskom štáte (E104, E108....), potvrdenie o zdravotnom poistení vydané zdravotnou poisťovňou

- potvrdenie o ukončení SZČ, doklad o odvodoch do systému sociálneho zabezpečenia, formulár / prenosné dokumenty potvrdzujúce zdravotné poistenie v členskom štáte (E104, E108....), potvrdenie o zdravotnom poistení vydané zdravotnou poisťovňou Bydlisko v inom členskom štáte - doklad o odvodoch do systému sociálneho zabezpečenia, formulár / prenosné dokumenty potvrdzujúce zdravotné poistenie v členskom štáte (E104, E108....), potvrdenie o zdravotnom poistení vydané zdravotnou poisťovňou

„Prihlášku na vznik verejného zdravotného poistenia spolu s príslušnými dokladmi môžete do zdravotnej poisťovne doručiť buď osobne na kontaktom mieste, poštou alebo najpohodlnejšie a najrýchlejšie e-mailom,“ hovorí B.D.Ksenzsighová. Pripomína tiež, aby si navrátilci zo zahraničia dobre preštudovali ponuky jednotlivých zdravotných poisťovní na trhu. Benefity, ktoré ponúkajú svojim klientom, sa totiž môžu významne líšiť. Vďaka nim je pritom možné získať nemalé finančné príspevky na ošetrenia, skorší termín u lekára či na MR vyšetrenie alebo aj darčeky pre bábätká.