BILLA spolu so zákazníkmi pomôže aj pred Vianocami jednorodičom v núdzi

Do zajtrajšieho DŇA CHLEBODARCU sa môžu zapojiť zákazníci vo vybraných predajniach BILLA vo všetkých krajských mestách. Sieť supermarketov okrem toho venuje potravinové balíčky pre viac ako 400 jednorodičovských domácností a prekvapenie tiež čaká všetky rodiny podporené tento rok projektom CHLEBODARCA.

Neustále sa zvyšujúca inflácia, rýchly rast cien aj pandémia koronavírusu. Svet žije v neľahkej dobe, ktorá sa však príchodom Vianoc neskončí. V obzvlášť náročnej situácii sú dnes jednorodičia, ktorí z jedného finančného príjmu často nedokážu plnohodnotne zabezpečiť svoju rodinu a domácnosť. Pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami preto spoločnosť BILLA a jej občianske združenie BILLA ľuďom pripravujú DEŇ CHLEBODARCU. Táto zbierka trvanlivých potravín, ako aj základného nepotravinového tovaru, sa uskutoční v piatok 9.12. vo vybraných predajniach BILLA v ôsmich krajských mestách – Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Zákazníci dostanú v predajniach zapojených do zbierky orientačný zoznam potravín a drogérie, ktoré potom budú prostredníctvom projektu CHLEBODARCA a neziskovej organizácie JEDEN RODIČ distribuované jednorodičom v núdzi. Odporúčaný nákupný zoznam nie je povinný, zákazníci môžu pre osamelých rodičov zakúpiť aj výrobky podľa vlastného výberu.

Pani Katka pracuje v BILLA, aj jej Chlebodarca podal pomocnú ruku Zdroj: BILLA

„Dnešná doba je pre neúplné rodiny mimoriadne neprajná, preto veríme, že v zajtrajšej zbierke DEŇ CHLEBODARCU vyzbierame spolu s našimi zamestnancami a zákazníkmi čo najväčšie množstvo potravín, ale aj nevyhnutných hygienických produktov. Ak sa zajtra chystáte na víkendový nákup do našich predajní, myslite, prosím, aj na jednorodičov, ktorí to najviac potrebujú,“ povedala Jana Gregorovičová, podpredsedníčka predstavenstva o. z. BILLA ľuďom. Okrem výrobkov, ktorými do zbierky prispejú zamestnanci a zákazníci, venuje BILLA z vlastných zdrojov potravinové balíčky pre viac ako 400 jednorodičovských domácností. Vianočné prekvapenie v podobe potravín, nepotravinového tovaru a darčekov pre deti čaká tiež všetky rodiny, ktoré počas tohto roka podporil projekt CHLEBODARCA.

Krajší a dôstojnejší život už pre 152 detí

Spoločnosť BILLA a jej o. z. BILLA ľuďom pomáhajú slovenským jednorodičom už dva roky, pričom na podporu takýchto rodín v núdzi ide jeden cent z každého predaného chleba v predajniach BILLA. Počas aktuálneho ročníka pomohol projekt CHLEBODARCA 64 jednorodičovským domácnostiam, v ktorých dovedna vyrastá 152 detí. Tridsaťšesť rodín pritom tento rok získalo od projektu BILLA kartu na nákup potravín na 12 mesiacov, ako aj komplexné odborné poradenstvo, aby sa dokázali postaviť na vlastné nohy. „Najväčší záujem zo strany jednorodičov bol tento rok o psychologické, sociálne a ekonomické konzultácie. Dovedna sa podporeným jednorodičom venovalo 18 odborníkov z organizácie JEDEN RODIČ, ktorí podnetnými rozhovormi s rodinami strávili až 3600 hodín,“ vyjadrila sa J. Gregorovičová. Ďalšie rodiny podporil projekt CHLEBODARCA prostredníctvom potravinovej a humanitárnej pomoci. Do jednorodičovských domácností tak v roku 2022 bolo z BILLA doručených viac ako 4,6 tony potravín. Partneri projektu – spoločnosti Penam a Berto – navyše každú rodinu podporili pekárenskými a mäsovými výrobkami.

Nákupný zoznam, zbierka Deň Chlebodarcu 2022 Zdroj: BILLA

Jednorodičia môžu s podporou CHLEBODARCU počítať aj počas nového roka. V januári projekt otvorí svoj 5. ročník, v ktorom opäť pomôže ďalším neúplným rodinám v núdzi. Spolu už projekt pomohol 727 jednorodičovským domácnostiam. „Počet rodín, ktoré u nás hľadajú podporu v ťažkom období, je dôkazom, že problémy osamelých rodičov sú skutočné a pálčivé. Veríme, že v novom ročníku sa o našom projekte dozvedia aj ďalší slovenskí jednorodičia. Sme pripravení im pomôcť,“ uzatvára J. Gregorovičová.

Predajne BILLA, v ktorých bude 9.12.2022 prebiehať zbierka DEŇ CHLEBODARCU:

1. BRATISLAVA - Bajkalská 19/A

2. TRNAVA - City Aréna, Kollárova 20

3. TRENČÍN - Pred Poľom 755

4. NITRA - OC Mlyny, Štefánikova trieda 61

5. ŽILINA - OC Aupark, Veľká okružná 59 A

6. BANSKÁ BYSTRICA – Ul. 29. augusta 6189/37

7. PREŠOV - Čergovská 1

8. KOŠICE - Trieda KVP 1