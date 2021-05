Bankové aplikácie po ruke. Využívate všetky ich výhody?

Pandemické obdobie naučilo ľudí žiť oveľa viac digitálne. Väčšina z nás začala venovať pozornosť aj bankovým aplikáciám. Napriek tomu ich však mnohí ešte stále využívajú len na kontrolu zostatku na účte či rýchlu platbu. Možnosti praktického využitia sú však širšie a netreba sa toho báť.

Na prvý pohľad sa môžu zdať bankové aplikácie zložité, no vôbec to tak nie je.

Digitálny úver za 10 minút

Ak ste sa dostali do situácie, že nové peňažné prostriedky potrebujete získať naozaj rýchlo, bezpečne môžete siahnuť po bankovej aplikácii. O bezúčelový úver požiadate jednoducho online a bez zdĺhavého vypisovania žiadostí a zmlúv ako pri osobnej návšteve. Samotné načerpanie úveru tak môže trvať aj menej ako 10 minút. V Tatra banke používajú na overenie Tvárovú biometriu, pomocou ktorej banka overí totožnosť klienta. O úver môžu takto požiadať dokonca aj neklienti.

Platba mobilom či hodinkami

Všade tam, kde akceptujú bezkontaktné platby, môžete dnes už bez problémov zaplatiť aj mobilom alebo hodinkami. Nepotrebujete na to dokonca ani dátové pripojenie. Presne ako pri klasickej platobnej karte. Navyše, pocit istoty zvyšuje fakt, že transakcia prebehne bezpečne. Pri platbe mobilom či hodinkami sa totiž skutočné údaje z karty nezverejňujú.

Prehľad o financiách na jednom mieste

Možno sa aj vy niekedy dostanete do situácie, kedy potrebujete rýchlo vedieť, s akým obnosom peňazí môžete rátať do konca mesiaca. Práve v takýchto situáciách sa hodia praktické funkcionality, ktoré majú mnohé bankové aplikácie. Ide o rôzne grafy a prehľady umožňujúce rýchlu orientáciu. Spending report od Tatra banky umožňuje triedenie platieb do kategórií podľa vlastného zaradenia alebo podľa toho, ako to má banka prednastavené. Určite sa oplatí venovať pár minút svojmu vlastnému nastaveniu a budete tak mať prehľad presne ako potrebujete a vždy aktuálne.

Otvorte si účet rýchlo a bezpečne

Tatra banka práve v týchto dňoch ponúka pre všetkých nových klientov bežný účet s balíkom služieb bez poplatku za vedenie až na 12 mesiacov. Navyše, ak aspoň raz mesačne zaplatíte kartou, mobilom alebo hodinkami a budete aj pravidelne využívať mobilnú aplikáciu, dostanete 7 EUR mesačne na Sporenie k účtu. Za rok tak môžete získať dokopy až 84 EUR.

Obzeráte sa po inej banke? Prejdite do Tatra banky. (tatrabanka.sk)

