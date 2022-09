Výstavu diel súčasného umenia , medzi ktorými nechýbajú ani mená ako Jana Želibská, Andrej Dúbravský, Milan Adamčiak, Milan Paštéka, Katarína Janečková Walshe, Erik Binder, Roman Ondak, Erik Šille, Rudolf Sikora, Július Koller, Stano Filko, Žofia Dubová, Dorota Sadovská, Jana Zatvarnická a mnoho ďalších slovenských i zahraničných, si môžete vychutnať každý deň až do 5. októbra od 10.00 – 18.00 v centre Bratislavy, na Medenej 16.

27.septembra o 21.00 sa spúšťa online aukcia týchto diel . Online aukcia končí 4.oktróbra a vyvrcholením aukcie je živý event, ktorý sa koná 6.10. v priestoroch Soga.

Výstava súčasného umenia Zdroj: Nadácia Bátor Tábor

Komentovaná prehliadka umeleckých diel

Zároveň vás pozývame na komentovanú prehliadku 44 diel vychytených slovenských i zahraničných autorov, ktorá sa uskutoční v pondelok 3. októbra, rovnako v priestoroch Soga. Príďte si pozrieť diela a dozvedieť sa o nich viac od odborníkov na umenie!

Vstup na komentovanú prehliadku, ako aj na výstavu, je voľný.

Program GO! v nemocnici Zdroj: Nadácia Bátor Tábor

O nadácii Bátor Tábor

Výťažok z aukcie diel poputuje na programy zážitkovej terapie nadácie Bátor Tábor . Nadácia organizuje už od roku 2001 tábory v maďarskej Hatvani, ktoré navštevujú deti trpiace onkologickým ochorením a ich rodiny. Okrem táborov nadácia prostredníctvom nemocničného programu prináša radosť deťom aj do nemocnice na bratislavských Kramároch, na oddelenie detskej onkológie a hematológie. Metóda zážitkovej terapie spočíva v posilňovaní sily a odvahy detí, ktoré prežívajú náročnú situáciu, hravou formou, a to prostredníctvom hier. Za posledný rok sa programy nadácie rozrástli aj o školský program, ktorý pomáha rozvíjať a posilňovať inkluzívnu a priateľskú atmosféru v rámci triedy. Program je zameraný na pomoc pri návrate detí po dlhodobej liečbe do triedneho kolektívu a scitlivovanie voči inakosti. Počas pandémie nadácia uviedla aj nový koncept online kreatívnych workshopov, ktorých sa deti mohli zúčastňovať z bezpečného prostredia svojho domova či z nemocnice. Výťažok z aukcie bude smerovať priamo na podporu programov pre deti a ich rodiny.

Rodinný tábor, Hatvan, August 2022 Zdroj: Nadácia Bátor Tábor