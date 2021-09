Známy umelec Ašot Haas otvára so spoločnosťou KVANT 17. septembra RESONANCE OF LIGHT. Návštevníci sa môžu tešiť na vizuálno - interaktívnu výstavu, ktorá bude spájať výtvarné umenie s vedou a technológiou. Pôjde o zážitok, ktorý v divákoch vyvolá silné emócie.

Pripravujete veľkú výstavu RESONANCE OF LIGHT v bratislavskej Inchebe. Na aké umelecké diela sa môžu návštevníci od 17. septembra tešiť? Akú skupinu ľudí by mohla táto výstava zaujať?

Výstava potrvá do 17.novembra. Po úspešnej spolupráci na prezentácii ILDA vo Frankfurte nad Mohanom , prinášam spolu so spoločnosťou KVANT vizuálno - interaktívnu výstavu, ktorá spája výtvarné umenie s vedou a technológiou, ktorú KVANT propaguje širokej verejnosti. Samotná výstava je prepojením výtvarných diel realizovaných pomocou najmodernejších technológii a materiálov s prepojením svetla a zvuku. Svetelne optické diela, či zvuková mutácia na základe pohybu alebo posúvanie zvuku na základe svetelného laseru a jeho impulzov. Toto všetko bude prístupné pre všetkých milovníkov tohto druhu umenia.

Ilustračné foto Zdroj: Ašot Haas

Na ktoré predchádzajúce výstavy spomínate najradšej? A aké boli vôbec Vaše začiatky v umeleckej brandži?

Začínal som ako prevažná časť výtvarníkov, na začiatku to bolo o hľadaní zmyslu a vlastného rukopisu. Vždy, keď som sa zoznámil s novou teóriou či novou technológiou bolo to pre mňa veľmi vzácne a vážené. V podstate pokiaľ nepoznáme minulosť, nevieme pochopiť prítomnosť a zároveň bez pochopenia prítomnosti nevieme predpovedať budúcnosť. Pre mňa je veľmi dôležité, aby dielo vysielalo emóciu, ktorá je nosným prvkom pre zaujatie diváka tak, aby mal potrebu zistiť o diele viac, ani nie ako sa dielo realizovalo, ale hlavne čo charakterizuje, pripadne čo chce povedať či akú informáciu chce poskytnúť. Mám veľmi rád, keď sa zrealizuje dobrý projekt, keď vznikne dobrá výstava. Také výstavy boli napríklad tieto:

2019 - ASOT HAAS - Kunsthalle/ Hala umenia Košice - SLOVAKIA

2017 - INSIDE - Rosenfeld´s palace - Žilina - SLOVAKIA

2016 - RESONANCE OF SOUND - Gallery DSC - Praha - CZECH REPUBLIC

2015 - AH - Creutzberg | Van Dun Contemporary Art Galleries - Oisterwijk - NEDERLAND

2015 - Světlo tančí v kruhu - Gallery Zavodny - Mikulov - CZECH REPUBLIC

2020 - Slovak Glass - Conches Glass Museum - Conches en Ouche - FRANCE

2018 - HOMO FABER - Michelangelo Foundation - Venice - ITALY

Ilustračné foto Zdroj: Ašot Haas

Máte bohatú umeleckú minulosť. Študovali ste Strednú školu úžitkového výtvarníctva, odbor kameňosochárstvo. Máte za sebou aj štúdium na VŠVU v Bratislave. Čo Vás maximálne napĺňa? Čo Vás v takom mladom veku dostalo k umeniu?

Prevažná časť mojej rodiny sú výtvarníci, môj pradedo bol významný sochár, prababka bola architektka, takisto otec bol šperkár. Zaujímam sa o súčasné moderné technológie a snažím sa ich zapájať do výtvarnej scény pri samotnej realizácii diela alebo až funkčnosti diela.

Ilustračné foto Zdroj: Ašot Haas

Vy sám seba radíte medzi umelcov, ktorí dostali talent do vienka? Alebo si myslíte, že umelcom sa dokáže človek stať aj tvrdou prácou na sebe?

Myslím si, že je to o schopnosti nazerania na danú dobu, v akej sa nachádzame. Osobne si myslím, že človeku stačí malý talent, ale najviac je potrebná energia pre samotné rozvíjanie talentu. Výtvarné umenie odjakživa mapovalo danú dobu, v akej sa nachádzalo, či smery, kde samotný charakter určovala doba, či napr. Dadaizmus, ktorý hovoril o nezmyselnosti vojny alebo Popart, ktorý rozprával o rozvoji doby. V mojom prípade sa snažím mapovať dobu, v ktorej sa nachádzame, momentálne je to o rozvoji technológii a kybernetiky.

Ilustračné foto Zdroj: Ašot Haas

Čo pre Vás znamená umenie?

Umenie je niečo, čo vzniká na základe citových zmyslov, hodnôt ako je hudba a divadlo. Umenie by malo prinášať pocity, pohľady, názory na aktuálnu dobu, v akej sa nachádza. Je to veľmi podstatné pre našu existenciu. V podstate, ak by sme prestali potrebovať či vnímať veci, ktoré vznikajú na základe citových hodnôt, stanú sa z nás stroje.

Kde hľadáte inšpiráciu? Inšpirujú Vás aj iní umelci?

Inšpiráciu získavam z kníh, v rôznych reáliách, či od samotných ľudí. Inšpiráciou sú mi aj cudzie krajiny a ich kultúry. Zaujímajú ma rôzne teórie, ktoré si viac-menej nevšímame, pripadne ich nevnímame, ako napríklad teória zlatého rezu, Fibonacciho postupnosti alebo samotná teória „pí“ a nekonečné číslo.

Vaše dielo, veľkorozmernú site-specific inštaláciu CROPS, ktorá dotvára verejný priestor SKY PARKu na Továrenskej ulici v Bratislave, priniesla verejnosti Tatra banka. Oceňujete takúto podporu od veľkých partnerov?

Samotne dielo je v podstate prvé verejné interaktívne dielo, Pri realizácii sa použila 3D technológia tlače s materiálom, ktorý odoláva zmenám teplôt až 60 stupňov Celzia, v zime do -20 stupňov Celzia a v lete do +40 stupňov Celzia. Samotné dielo, RGB svetelnosť, bude môcť v budúcnosti cez aplikáciu ovládať samotný divák. Áno, vždy je to dobre a veľmi to oceňujem, keď môže štát, organizácia, inštitúcia pomôcť pri realizácii daného projektu, je to veľmi podstatne pre samotnú našu existenciu v duchovnom raze.

Máte nejaké sny, ktoré si chcete v budúcnosti splniť? Máte ambíciu vystavovať v niektorej z krajín sveta, či máte iný profesný cieľ?

Cieľom je prinášať ľuďom emóciu. Emócia, ktorá umožní alebo vyvolá v divákovi nové pohľady na danú skutočnosť.

Ilustračné foto Zdroj: Ašot Haas